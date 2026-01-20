Европа конфликтует с США, рискуя остаться без газа - 20.01.2026 Украина.ру
Европа конфликтует с США, рискуя остаться без газа
Европа конфликтует с США, рискуя остаться без газа - 20.01.2026 Украина.ру
Европа конфликтует с США, рискуя остаться без газа
Евросоюз отказался от российского газа и нефти, рискуя теперь остаться и без альтернативных поставок из США в случае эскалации конфликта вокруг Гренландии. Об этом сообщило издание Politico.
2026-01-20T09:47
2026-01-20T09:47

Европа конфликтует с США, рискуя остаться без газа

09:47 20.01.2026
 
Евросоюз отказался от российского газа и нефти, рискуя теперь остаться и без альтернативных поставок из США в случае эскалации конфликта вокруг Гренландии. Об этом сообщило издание Politico.
"Американский СПГ задумывался как безопасная альтернатива российскому газу. Однако сейчас это уже не гарантировано, поскольку трансатлантические отношения находятся в кризисе", - констатировало издание.
Оно отметило, что Евросоюз уповал на сжиженный природный газ США. Он уже импортирует четверть своих объёмов из этой страны, стремясь к концу десятилетия "получать почти половину своего газа из США, что создаст серьезную стратегическую уязвимость для блока на фоне рекордно низких отношений с Вашингтоном".
"Это происходит на фоне всё более воинственного поведения президента США Дональда Трампа, который заигрывает с идеей захвата Гренландии, территории Дании, что может разрушить альянс НАТО и ввергнуть трансатлантические отношения в кризис. Напряженность обострилась в выходные, когда Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из европейских стран, включая Францию, Данию, Германию и Великобританию, до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о продаже Гренландии США, что вызвало призывы к ЕС принять ответные жесткие торговые ограничения", - напомнило издание.
Орошенные им эксперты указали на чрезмерную зависимость от американского газа, которая противоречит политике ЕС, направленной на повышение энергетической безопасности за счет диверсификации, снижения спроса и увеличения поставок возобновляемых источников энергии.
Некоторые дипломаты ЕС опасаются, что администрация Трампа может использовать эту новую зависимость для достижения своих внешнеполитических целей.
Франция, Испания, Италия, Нидерланды и Бельгия являются крупнейшими импортерами газа из США. ЕС к 2030 году будет импортировать примерно 80% СПГ именно из этой страны. Вышедшая из ЕС Британия также является крупным импортером американского СПГ.
"Европейские потребители и производители уже сталкиваются с одними из самых высоких цен на энергоносители в мире, что затрудняет для ЕС отказ от более дешевого газа из США, несмотря на угрожающие заявления Вашингтона", - сказано в публикации.
Там также отмечено, что возможности диверсификации ограничены, а надежды на альтернативные источники энергии не оправдались.
Издание напомнило, что ЕС обязался закупить в США газа на 750 миллиардов евро, а также в рамках прошлогоднего торгового соглашения намерен открыть новые пути для американского газа в рамках масштабной модернизации европейской энергетической инфраструктуры.
Евросоюз подтвердил свою приверженность двум крупным газопроводам, которые соединят Мальту и Кипр с континентальной Европой, что может способствовать увеличению поставок американского газа. США также рассматривают возможность строительства газопровода, соединяющего Боснию с Хорватией.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трамп забывает о Зеленском, а Европа готовится к разрыву с США. Хроника событий на утро 20 января
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
