Это только начало! Какая операция ВС России уничтожит на Украине и логистику, и энергетику — Мягков - 20.01.2026
Это только начало! Какая операция ВС России уничтожит на Украине и логистику, и энергетику — Мягков
Это только начало! Какая операция ВС России уничтожит на Украине и логистику, и энергетику — Мягков - 20.01.2026 Украина.ру
Это только начало! Какая операция ВС России уничтожит на Украине и логистику, и энергетику — Мягков
Доктор исторических наук, профессор, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в эфире Украина.ру напомнил о крупных... Украина.ру, 20.01.2026
2026-01-20T15:08
2026-01-20T15:08
Доктор исторических наук, профессор, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в эфире Украина.ру напомнил о крупных освобождениях времён Великой Отечественной войны, которые были сопоставимы с нынешними операциями ВС России в ходе СВО, а также рассказал о применении современного вида авиации и об эффективности российского ВПК: 00:37 - О масштабных освобождениях времён ВОВ; 04:33 - Об освобождении Красноармейской агломерации в ходе СВО; 06:22 - Предстоящие операции ВС РФ, силы противника и приоритетные направления для продвижения российской армии; 13:55 - Исторические параллели; 17:47 - О современной авиации и новом роде войск; 24:25 - Эффективность отечественного ВПК.
Это только начало! Какая операция ВС России уничтожит на Украине и логистику, и энергетику — Мягков

15:08 20.01.2026
 
Доктор исторических наук, профессор, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в эфире Украина.ру напомнил о крупных освобождениях времён Великой Отечественной войны, которые были сопоставимы с нынешними операциями ВС России в ходе СВО, а также рассказал о применении современного вида авиации и об эффективности российского ВПК:
00:37 - О масштабных освобождениях времён ВОВ;
04:33 - Об освобождении Красноармейской агломерации в ходе СВО;
06:22 - Предстоящие операции ВС РФ, силы противника и приоритетные направления для продвижения российской армии;
13:55 - Исторические параллели;
17:47 - О современной авиации и новом роде войск;
24:25 - Эффективность отечественного ВПК.
