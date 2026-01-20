https://ukraina.ru/20260120/eto-tolko-nachalo-kakaya-operatsiya-vs-rossii-unichtozhit-na-ukraine-i-logistiku-i-energetiku--myagkov-1074560942.html

Это только начало! Какая операция ВС России уничтожит на Украине и логистику, и энергетику — Мягков

Это только начало! Какая операция ВС России уничтожит на Украине и логистику, и энергетику — Мягков - 20.01.2026

Это только начало! Какая операция ВС России уничтожит на Украине и логистику, и энергетику — Мягков

Доктор исторических наук, профессор, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в эфире Украина.ру напомнил о крупных... Украина.ру, 20.01.2026

Доктор исторических наук, профессор, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в эфире Украина.ру напомнил о крупных освобождениях времён Великой Отечественной войны, которые были сопоставимы с нынешними операциями ВС России в ходе СВО, а также рассказал о применении современного вида авиации и об эффективности российского ВПК: 00:37 - О масштабных освобождениях времён ВОВ; 04:33 - Об освобождении Красноармейской агломерации в ходе СВО; 06:22 - Предстоящие операции ВС РФ, силы противника и приоритетные направления для продвижения российской армии; 13:55 - Исторические параллели; 17:47 - О современной авиации и новом роде войск; 24:25 - Эффективность отечественного ВПК.

