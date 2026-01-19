https://ukraina.ru/20260119/grenlandiya-kak-reynskaya-oblast-adolfa-trampa-1074499206.html

Гренландия как Рейнская область "Адольфа Трампа"

Гренландия как Рейнская область "Адольфа Трампа"

Наблюдать за битвой за Гренландию – одно удовольствие. Отправка для защиты острова двух с половиной десятков европейских военных. Немедленная "плановая" эвакуация большей их части. Заявление о том, что ВСУ в Гренландию направлены не будут, не смотря на "договор о безопасности". Введение американских санкций против стран ЕС. Всё это очень смешно

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/13/1074501959_0:224:3072:1952_1920x0_80_0_0_e9e68705f045d9afcfb8e844741e680e.jpg

Не смеются, пожалуй, только в Киеве – у них на глазах разваливается евроатлантическая система безопасности, в которую они с таким упорством пытались вписаться. Ну а Европа, которую Киев надеется втравить в войну с Россией, демонстрирует изумительную недееспособность.И в Нууке скорее всего тоже – великие державы традиционно забыли поинтересоваться мнением местного населения. Но то как раз нормально – демократы обычно интересуются мнением не граждан, а избирателей. И только перед выборами.Впрочем, они и раньше такие сигналы подавали – мы, дескать, отправим наших военных на Украину, при условии, что им будет гарантирована безопасность. Военным – безопасность! Это при том, что их отправляют для обеспечения безопасности… Умора. Они бы ещё унитазами потребовали обеспечить (кстати, правильное было бы требование – обеспеченность домохозяйств унитазами на Украине намного ниже, чем в России, например).Несмотря на всю анекдотичность сложившейся ситуации, она более чем тревожная и очень напоминает сложившуюся накануне Второй Мировой войны.Напомним, что политический кризис тогда разворачивался поэтапно.В марте 1935 году Гитлер подписал "Закон о строительстве вермахта" и ввёл всеобщую воинскую повинность, чем аннулировал военные ограничения, предусмотренные Версальскими соглашениями. Если послевоенные соглашения фиксировали численность рейхсвера на уровне 100 тыс. человек, то численность вермахта должна была составить полмиллиона человек.Чем ответили "западные демократии"? В июне 1935 года было подписано англо-германское морское соглашение, в соответствии с которым Великобритания признавала отказ Германии от Версальских ограничений…В 1936 году Гитлер ввёл войска в… Германию. В смысле – в демилитаризованную Рейнскую зону. Франция должна была (и имела возможности) пресечь это, но ничего делать не стала.В 1938 году Гитлер присоединил Австрию – объединение, кстати, было совершенно добровольным, в стране был проведён референдум. Позже союзники это не забыли – в Австрии были размещены оккупационные войска, советская медаль называлась "За взятие Вены" – взятие, никак не освобождение.Потом, с согласия упомянутых уже "западных демократий", была разделена Чехословакия и только 3 сентября 1939 году Великобритания и Франция объявили войну Германии, хотя за четыре года до этого всё можно было решить специальной военной (скорее – военно-полицейской) операцией.Кстати говоря, изначально конфигурация противостоящих военных блоков ясна не была. Тогда смотрели с точки зрения реалий Первой Мировой – Тройственный союз против Антанты, сейчас – с точки зрения реально реализованных гитлеровского блока и антигитлеровской коалиции. А тогда всё было сложнее.Первой страной, заключивший договор о ненападении с гитлеровской Германией ещё в 1934 году, была Польша, и Польша же в 1938 году приняла участие в разделе Чехословакии (хотя и не по сговору с Гитлером, а в силу гиенистости натуры). Так что она делит с Великобританией и Францией ответственность за возрождение германского милитаризма. Жертва агрессии, говорите? Ну-ну…С Британией же Гитлер вовсе не собирался воевать, считая британцев (по крайней мере англичан и шотландцев) арийской расой и воспринимая конфликт как братоубийственный (жителям Ковентри это, разумеется, не помогло).А вот с Италией Германия была на пороге войны в 1934 году – дуче вполне серьёзно боролся с фюрером за влияние в Австрии и, надо сказать, первый раунд остался за ним – в немалой степени благодаря мобилизации армии, которой Гитлеру противопоставить ещё было нечего.Странным было отношение к СССР.В сентябре 1939 года, когда СССР, предварительно договорившись с Германией, ввёл войска на территорию Польши, его никто ни в чём не обвинил, хотя пресса и критиковала соглашение Сталина и Гитлера. Справедливости ради надо сказать, что Запад не очень-то признавал границу 1921 года, которая проходила значительно восточнее предварительно согласованной "линии Керзона".А вот в декабре того же года западные демократии выступили в поддержку Финляндии, завалив её оружием и добровольцами (ничего не напоминает?) и даже планируя налёты с баз на Ближнем Востоке на нефтяные месторождения Баку. При этом Великобритания и Франция не рассматривали СССР как союзника Гитлера, но не рассматривали в таком качестве и Финляндию. Последняя, в итоге, союзником Гитлера стала, но потом вовремя перебежала в стан антигитлеровской коалиции, так что её даже оккупировать не пришлось.Кстати, Гитлер раздумывал над возможностями союза с СССР, через территорию которого можно было подобраться к азиатским владениям Британской империи.Трудно не заметить, что сейчас ситуация столь же сложная и неопределённая.Взять хотя бы узел противоречий вокруг Гренландии, которую можно рассматривать как аналог если не Рейнской зоны, то Австрии или Чехии (Богемии и Моравии). Конфликт вокруг Гренландии идёт между членами НАТО, но обе стороны с умопомрачительной серьёзностью утверждают, что отражают российскую агрессию… Россия же незлобиво подначивает участников конфликта, сигнализируя, что не имеет ничего против американского конфликта над островом (во всяком случае, такой вывод можно сделать из ироничных высказываний Кирилла Дмитриева и Дмитрия Пескова).А посмотрите на Украину, которая пользовалась и пользуется поддержкой Европы не взирая на националистический и антидемократический режим и даже продемонстрированную готовность осуществлять диверсии на объектах критической инфраструктуры Европы. Кстати, признание судом украинской вины в подрыве "Северного потока" само по себе ни о чём не говорит – говорить будут введённые против Украины санкции. А поскольку санкций нет, то суд фактически признал право Украины осуществлять диверсии на территории Германии.Т.о., так же как тогда, основной конфликт возникает на Западе, причём европейцы демонстрируют традиционную неспособность понять, с какой стороны на бутерброде масло – в смысле, определить, откуда исходит угроза миру и кто является агрессором.Переименование министерства обороны США в военное министерство конечно не тянет на сравнение с переименованием рейхсвера в вермахт – речь идёт только о смене названия, но не сути. Гитлер, кстати, на Нобелевскую премию не претендовал, но тоже любил поговорить о мире вообще и о "справедливом мире" в частности, а также не стеснялся обращаться к практике плебисцитов (референдумов), к которым Запад относился подозрительно. Кажется и что-то вроде "Совета мира" предлагал, если не ошибаемся…Сталин, кстати, рассчитывал остаться в стороне от мировой войны и имел для этого основания – СССР никто не рассматривал в качестве серьёзного игрока. Однако это и стало, в конечном итоге, поводом к нападению – Гитлер стремился оставить Великобританию без единственного союзника на континенте (это точка зрения ведущего российского историка Великой Отечественной войны Алексея Исаева), а Россию считал "колоссом на глиняных ногах", неспособным оказать серьёзное сопротивление.Мы, разумеется, отдаём себе отчёт в том, что история не повторяется и что аналогии уместны только в качестве иллюстраций. И, тем не менее, атмосфера складывается очень похожая.Мы, впрочем, оптимисты – как в 1939 году сейчас есть реальная возможность избежать большой войны (хотя авторитет ядерного оружия как средства сдерживания изрядно поблёк), как и в 1941 году у России есть возможность избежать участия в перераспределении сфер влияния между ЕС и США. Знать бы, как можно эти возможности использовать…О странностях политики Дональда Трампа в отношении Гренландии можно прочитать в статье Ростислава Ищенко "Дональд Трамп и альтернативная история"

