Газа как образец для Украины. Хроника событий на утро 17 января

Администрация президента США Дональда Трампа подумывает о расширении Совета мира и включения туда Украины

Как сообщило издание Financial Times со ссылкой на информированные источники, американские чиновники выдвинули идею расширения Совета мира, возглавляемого президентом США Дональдом Трампом "с целью включения в его состав других горячих точек, таких как Украина и Венесуэла".По информации издания, одно из лиц, знакомое с этой идеей, сказала, что, по его мнению, администрация Трампа рассматривает "Совет мира "как потенциальную замену ООН... как своего рода параллельный неофициальный орган для решения других конфликтов за пределами Газы".Дипломаты сообщили изданию, что Совет мира будет представлен на Всемирном экономическом форуме в Давосе на следующей неделе.При этом, по информации Financial Times, предложение расширить полномочия Cовета усилило беспокойство относительно поддержки контролируемого Трампом органа, который изначально имел целью регулировать послевоенное управление Сектором Газы."В регионе существует осторожность в отношении этой идеи",– сказал арабский дипломат.Он добавил, что эта тема обсуждалась среди региональных чиновников. По его мнению, "это не является нормальной процедурой".Как сообщил Financial Times,американский чиновник заявил, что планирование деятельности Совета мира сосредоточено на конфликте между Израилем и Газой, и на данный момент не выходит за пределы этого вопроса."Многие детали относительно функционирования Совета остаются непонятными, в частности его точный состав, а также юридические полномочия, которыми он будет обладать за пределами Ближнего Востока. В ноябре резолюцией Совета Безопасности ООН совет был официально уполномочен контролировать послевоенный переходный период в Газе", — сообщило издание.Однако впоследствии появилась информация о расширении полномочий Совета, о чём в частности писало издание Haaretz. На этой неделе американские чиновники сообщили, что приглашения потенциальным членам Совета были направлены в среду, но не указали, кому именно.Financial Times указало, что Государственный департамент США отказался комментировать идею расширения полномочий Совета.Однако, по данным издания, дипломаты заявили, что американские чиновники предложили Венесуэлу как будущую территорию для посредничества совета."Что касается Украины, высокопоставленный киевский чиновник, участвующий в переговорах с США, заявил, что отдельный Совет мира, который также возглавляет Трамп, является важной частью предложений по прекращению войны", — также указывалось в публикации.Там же цитировался неназванный украинский чиновник."Сейчас предлагается, чтобы этот совет был создан специально для решения вопроса между Украиной и Россией", — заявил он.По информации Financial Times, этот чиновник добавил, что совет, в состав которого войдут представители Украины, Европы, НАТО и России, будет контролировать и гарантировать выполнение 20- пунктного мирного плана, который Владимир Зеленский назвал "готовым на 90%".Чиновник также отметил, что США не уточняли, будет ли этот совет подчиняться более широкому органу."Мы не обсуждали идею расширения полномочий этого совета. Мы считаем, что, по крайней мере на (этом) первом этапе совет должен сосредоточиться на мониторинге конкретного мирного урегулирования", — заявил украинский чиновник.В пятницу, 16 января, Трамп заявил, что Совет мира, который в соответствии с планом Вашингтона будет руководить восстановлением сектора Газа, сформирован."Для меня большая честь объявить, что Совет мира сформирован. Состав членов Совета будет объявлен в ближайшее время, но я могу с уверенностью сказать, что это величайший и самый престижный Совет, когда-либо и где-либо созданный", — написал Трамп в пятницу в соцсети Truth Social.Позднее Белый дом опубликовал состав Совета мира по Газе. В него вошли, в том числе, спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф, госсекретарь США Марко Рубио.Национальный комитет по управлению и координации (NCAG) сектором Газа возглавит бывший замминистра Палестинской национальной администрации Али Шаат, который будет курировать восстановление основных государственных услуг, реконструкцию гражданских институтов и стабилизацию повседневной жизни в Газе. Председателем Совета мира стал сам Трамп.В состав исполнительного совета вошли также экс-премьер Великобритании Тони Блэр, зять президента США Джаред Кушнер, американский бизнесмен Марк Роуэн, заместитель советника по нацбезопасности США Роберт Габриэль, глава Всемирного банка Аджай Банга.Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что бывший британский премьер Блэр исключен из списка претендентов на членство в совете по Газе из-за возражений арабских и мусульманских государств. Издание The Times со ссылкой на источник сообщало, что в состав совета мог войти нынешний премьер Британии Кир Стармер.Об обстановке на фронте — в статье Дмитрия Ковалевича ""Под Славянском всё хуже, враг прёт несмотря на дроны". Что говорят на Украине о ситуации на фронте".

