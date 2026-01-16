https://ukraina.ru/20260116/pvo-za-noch-unichtozhila-bolee-sotni-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey--1074372340.html

ПВО за ночь уничтожила более сотни вражеских дронов над Россией

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 106 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ, передает 16 января телеграм-канал Украина.ру

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg

Из них 44 сбили над территорией Белгородской области, 22 - над Рязанской, по 11 над Ростовской и Воронежской областями, семь над территорией Курской области, по четыре над Тульской и Волгоградской и по одному над Крымом, Орловской и Липецкой областями.Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале уточнил, что после атаки, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев также указал, что в регионе разрушений инфраструктуры не зафиксировано.О других атаках ВСУ - в материале Силы ПВО отражают воздушную атаку ВСУ в Ростове-на-Дону на сайте Украина.ру.

Новости

