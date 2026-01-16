https://ukraina.ru/20260116/pvo-za-noch-unichtozhila-bolee-sotni-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey--1074372340.html
ПВО за ночь уничтожила более сотни вражеских дронов над Россией
ПВО за ночь уничтожила более сотни вражеских дронов над Россией - 16.01.2026 Украина.ру
ПВО за ночь уничтожила более сотни вражеских дронов над Россией
Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 106 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ, передает 16 января телеграм-канал Украина.ру
2026-01-16T08:12
2026-01-16T08:12
2026-01-16T08:12
новости
россия
воронежская область
белгородская область
вооруженные силы украины
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg
Из них 44 сбили над территорией Белгородской области, 22 - над Рязанской, по 11 над Ростовской и Воронежской областями, семь над территорией Курской области, по четыре над Тульской и Волгоградской и по одному над Крымом, Орловской и Липецкой областями.Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале уточнил, что после атаки, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев также указал, что в регионе разрушений инфраструктуры не зафиксировано.О других атаках ВСУ - в материале Силы ПВО отражают воздушную атаку ВСУ в Ростове-на-Дону на сайте Украина.ру.
россия
воронежская область
белгородская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0fb868b376165760bcc2f17ddeedd98f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, воронежская область, белгородская область, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Россия, Воронежская область, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
ПВО за ночь уничтожила более сотни вражеских дронов над Россией
Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 106 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ, передает 16 января телеграм-канал Украина.ру
Из них 44 сбили над территорией Белгородской области, 22 - над Рязанской, по 11 над Ростовской и Воронежской областями, семь над территорией Курской области, по четыре над Тульской и Волгоградской и по одному над Крымом, Орловской и Липецкой областями.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале уточнил, что после атаки, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев также указал, что в регионе разрушений инфраструктуры не зафиксировано.
О других атаках ВСУ - в материале Силы ПВО отражают воздушную атаку ВСУ в Ростове-на-Дону на сайте Украина.ру.