ПВО за ночь уничтожила более сотни вражеских дронов над Россией - 16.01.2026
ПВО за ночь уничтожила более сотни вражеских дронов над Россией
ПВО за ночь уничтожила более сотни вражеских дронов над Россией - 16.01.2026 Украина.ру
ПВО за ночь уничтожила более сотни вражеских дронов над Россией
Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 106 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ, передает 16 января телеграм-канал Украина.ру
2026-01-16T08:12
2026-01-16T08:12
Из них 44 сбили над территорией Белгородской области, 22 - над Рязанской, по 11 над Ростовской и Воронежской областями, семь над территорией Курской области, по четыре над Тульской и Волгоградской и по одному над Крымом, Орловской и Липецкой областями.Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале уточнил, что после атаки, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев также указал, что в регионе разрушений инфраструктуры не зафиксировано.О других атаках ВСУ - в материале Силы ПВО отражают воздушную атаку ВСУ в Ростове-на-Дону на сайте Украина.ру.
Украина.ру
ПВО за ночь уничтожила более сотни вражеских дронов над Россией

08:12 16.01.2026
 
© Украина.руУдары ВСУ по российской территории
Удары ВСУ по российской территории - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Украина.ру
Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 106 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ, передает 16 января телеграм-канал Украина.ру
Из них 44 сбили над территорией Белгородской области, 22 - над Рязанской, по 11 над Ростовской и Воронежской областями, семь над территорией Курской области, по четыре над Тульской и Волгоградской и по одному над Крымом, Орловской и Липецкой областями.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале уточнил, что после атаки, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев также указал, что в регионе разрушений инфраструктуры не зафиксировано.
О других атаках ВСУ - в материале Силы ПВО отражают воздушную атаку ВСУ в Ростове-на-Дону на сайте Украина.ру.
