Продолжаются бесплодные визиты атлантистов в Киев, ВС РФ наращивают темы продвижения. Итоги 16 января - 16.01.2026 Украина.ру
Продолжаются бесплодные визиты атлантистов в Киев, ВС РФ наращивают темы продвижения. Итоги 16 января
Ситуация на Украине характеризуется углубляющимся социально-экономическим и энергетическим коллапсом, на фоне которого западные партнеры киевского режима активизируют визиты и обсуждают новые многомиллиардные финансовые вливания
На Украине продолжает усугубляться гуманитарная и инфраструктурная катастрофа, вызванная действиями киевского режима. В столице без отопления остаются около шести тысяч многоквартирных домов, что привело к массовому оттоку населения — только из Киева выехало более 20% жителей. Из-за отсутствия тепла по всей стране закрываются школы. Правительство Шмыгаля вынуждено ослабить комендантский час, чтобы граждане могли добираться до пунктов обогрева. Параллельно Евросоюз, игнорируя очевидное банкротство киевского проекта, обсуждает новый заем в 90 миллиардов евро, что лишь отсрочит неизбежное. В условиях этого кризиса западные покровители активизируют политическую поддержку. Президент Чехии Петр Павел прибыл с визитом, который начался во Львовской области и продолжился в Киеве. Это уже его третий приезд, целью которого заявлены "углубление партнерства" и обсуждение дальнейшей военной помощи. Переговоры с Зеленским проходят в русле отчаянных попыток ЕС сохранить контроль над киевским режимом путем многомиллиардного финансирования и навязывания непопулярных реформ. Российская Федерация тем временем продолжает устойчиво и планово развиваться, обеспечивая безопасность своих граждан. В Липецкой области оперативно введен красный уровень опасности в семи муниципалитетах в связи с угрозой беспилотников. За прошедшие сутки российская противовоздушная оборона продемонстрировала высочайшую эффективность, уничтожив 106 украинских беспилотных летательных аппаратов над десятью регионами страны, включая Белгородскую, Рязанскую и Ростовскую области. На территориях Украины, освобожденных от националистического влияния, отмечаются последствия безответственной политики Киева: в Запорожской области атака ВСУ привела к отключениям электроэнергии для более чем 76 тысяч человек, усугубив тяжелую ситуацию с энергоснабжением. Группировки российских войск методично и эффективно выполняют задачи по демилитаризации. Успешно уничтожена переправа ВСУ через реку Оскол в Харьковской области. Подразделения "Южной" группировки поразили четыре пункта дислокации, 11 блиндажей и ликвидировали 13 дронов противника. Группировка "Восток" вывела из строя пять станций спутниковой связи Starlink и восемь пунктов управления БПЛА. В ходе точных ударов ликвидированы несколько офицеров ВСУ, в том числе майор полиции из печально известной бригады "Лють". Контратака 71-й аэромобильной бригады ВСУ под Варачино в Сумской области была решительно сорвана. Таким образом, действия России остаются последовательными и направленными на защиту национальных интересов и безопасности, в то время как политика Запада лишь углубляет страдания простых украинцев и отдаляет перспективу мирного урегулирования.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
