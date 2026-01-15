https://ukraina.ru/20260115/vsu-pryachutsya-po-podvalam-no-ikh-nakhodyat-fpv-drony-alekhin-o-tonkom-sloenom-piroge-na-oskole-1074301996.html

ВСУ прячутся по подвалам, но их находят FPV-дроны: Алехин о "тонком слоеном пироге" на Осколе

Ситуация на правом берегу Оскола напоминает "слоеный пирог", где немногочисленные группы ВСУ прячутся в постройках, а российские операторы беспилотных систем наращивают эффективность своих действий. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

новости

оскол

купянск

геннадий алехин

вооруженные силы украины

владимир зеленский

украина.ру

вс рф

наступление вс рф

сво

Алехин дал образную характеристику положения дел на одном из участков в Купянске. "Ситуация на правом берегу Оскола больше напоминает "слоенный пирог", причем достаточно тонкий. Группы противника прячутся в подвалах и частном секторе", — заявил эксперт.Он отметил возросшую активность российских беспилотников. "Зато отмечается значительный рост применения российских FPV-дронов", — сказал военный обозреватель.По его мнению, командование ВСУ совершило ошибку в планировании. "Судя по всему, украинское командование вновь не рассчитало баланс сил и средств для ведения решительного наступления в Купянской агломерации, уповая на авось, при мощной медийной поддержке", — пояснил Алехин.По мнению обозревателя, идея "повторного захвата" Купянска настолько увлекла Владимира Зеленского и украинских генералов, что они решили действовать нахрапом, особенно на фоне потери Красноармейско-Димитровской агломерации.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ не могут пробиться в Купянск, но пытаются оставить Белгород без света" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Сергей Богатырев: Уже к лету Россия может дойти до Днепра, отрезав Сумы и Харьков от остальной Украины" на сайте Украина.ру.

