ВСУ прячутся по подвалам, но их находят FPV-дроны: Алехин о "тонком слоеном пироге" на Осколе - 15.01.2026
ВСУ прячутся по подвалам, но их находят FPV-дроны: Алехин о "тонком слоеном пироге" на Осколе
ВСУ прячутся по подвалам, но их находят FPV-дроны: Алехин о "тонком слоеном пироге" на Осколе - 15.01.2026 Украина.ру
ВСУ прячутся по подвалам, но их находят FPV-дроны: Алехин о "тонком слоеном пироге" на Осколе
Ситуация на правом берегу Оскола напоминает "слоеный пирог", где немногочисленные группы ВСУ прячутся в постройках, а российские операторы беспилотных систем наращивают эффективность своих действий. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2026-01-15T06:10
2026-01-15T06:10
Алехин дал образную характеристику положения дел на одном из участков в Купянске. "Ситуация на правом берегу Оскола больше напоминает "слоенный пирог", причем достаточно тонкий. Группы противника прячутся в подвалах и частном секторе", — заявил эксперт.Он отметил возросшую активность российских беспилотников. "Зато отмечается значительный рост применения российских FPV-дронов", — сказал военный обозреватель.По его мнению, командование ВСУ совершило ошибку в планировании. "Судя по всему, украинское командование вновь не рассчитало баланс сил и средств для ведения решительного наступления в Купянской агломерации, уповая на авось, при мощной медийной поддержке", — пояснил Алехин.По мнению обозревателя, идея "повторного захвата" Купянска настолько увлекла Владимира Зеленского и украинских генералов, что они решили действовать нахрапом, особенно на фоне потери Красноармейско-Димитровской агломерации.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ не могут пробиться в Купянск, но пытаются оставить Белгород без света" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Сергей Богатырев: Уже к лету Россия может дойти до Днепра, отрезав Сумы и Харьков от остальной Украины" на сайте Украина.ру.
ВСУ прячутся по подвалам, но их находят FPV-дроны: Алехин о "тонком слоеном пироге" на Осколе

06:10 15.01.2026
 
© Фото : Телеграм @V_Zelenskiy_officialБоец ВСУ в окопе
Боец ВСУ в окопе - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Фото : Телеграм @V_Zelenskiy_official
Ситуация на правом берегу Оскола напоминает "слоеный пирог", где немногочисленные группы ВСУ прячутся в постройках, а российские операторы беспилотных систем наращивают эффективность своих действий. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Алехин дал образную характеристику положения дел на одном из участков в Купянске. "Ситуация на правом берегу Оскола больше напоминает "слоенный пирог", причем достаточно тонкий. Группы противника прячутся в подвалах и частном секторе", — заявил эксперт.
Он отметил возросшую активность российских беспилотников. "Зато отмечается значительный рост применения российских FPV-дронов", — сказал военный обозреватель.
По его мнению, командование ВСУ совершило ошибку в планировании. "Судя по всему, украинское командование вновь не рассчитало баланс сил и средств для ведения решительного наступления в Купянской агломерации, уповая на авось, при мощной медийной поддержке", — пояснил Алехин.
По мнению обозревателя, идея "повторного захвата" Купянска настолько увлекла Владимира Зеленского и украинских генералов, что они решили действовать нахрапом, особенно на фоне потери Красноармейско-Димитровской агломерации.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ не могут пробиться в Купянск, но пытаются оставить Белгород без света" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Сергей Богатырев: Уже к лету Россия может дойти до Днепра, отрезав Сумы и Харьков от остальной Украины" на сайте Украина.ру.
