"Вожак" о том, как писать романы в окопе под Авдеевкой
"Вожак" о том, как писать романы в окопе под Авдеевкой
Боец с позывным "Вожак", писатель, лауреат литературной премии "Слово" Дмитрий Филиппов рассказал журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко о том, как он Украина.ру, 15.01.2026
Боец с позывным "Вожак", писатель, лауреат литературной премии "Слово" Дмитрий Филиппов рассказал журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко о том, как он и его команда чудом не подорвались на минах, как писал свою книгу под грохот артиллерии и как его товарищ пожертвовал собой при налёте дронов.
"Вожак" о том, как писать романы в окопе под Авдеевкой

13:23 15.01.2026 (обновлено: 13:28 15.01.2026)
 
Боец с позывным "Вожак", писатель, лауреат литературной премии "Слово" Дмитрий Филиппов рассказал журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко о том, как он и его команда чудом не подорвались на минах, как писал свою книгу под грохот артиллерии и как его товарищ пожертвовал собой при налёте дронов.
