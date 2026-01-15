ПВО ночью расправилась с вражескими беспилотниками над Россией - 15.01.2026 Украина.ру
ПВО ночью расправилась с вражескими беспилотниками над Россией
ПВО ночью расправилась с вражескими беспилотниками над Россией - 15.01.2026 Украина.ру
ПВО ночью расправилась с вражескими беспилотниками над Россией
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью сбили 34 украинских беспилотника над Россией, сообщили в Минобороны, передает 15 января телеграм-канал Украина.ру
Из них 19 уничтожили над территорией Ростовской области, шесть — над Брянской, пять над Волгоградской областью, по одному над Белгородской, Курской, Воронежской областями и еще один дрон сбили над акваторией Азовского моря.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале уточнил, что ПВО отразила атаку беспилотников в Таганроге, Каменске, Донецке, Советском сельском и Миллеровском районах региона. Пострадавших нет, информации о разрушениях не поступало.Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, в свою очередь, указал, что ВСУ атаковали объекты транспортной и энергетической инфраструктуры в регионе. По его словам, на данный момент пострадавших и повреждений объектов также нет.О других атаках ВСУ - в материале Силы ПВО отражают воздушную атаку ВСУ в Ростове-на-Дону на сайте Украина.ру.
россия
ростовская область
волгоградская область
Украина.ру
ПВО ночью расправилась с вражескими беспилотниками над Россией

07:42 15.01.2026 (обновлено: 08:13 15.01.2026)
 
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью сбили 34 украинских беспилотника над Россией, сообщили в Минобороны, передает 15 января телеграм-канал Украина.ру
Из них 19 уничтожили над территорией Ростовской области, шесть — над Брянской, пять над Волгоградской областью, по одному над Белгородской, Курской, Воронежской областями и еще один дрон сбили над акваторией Азовского моря.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале уточнил, что ПВО отразила атаку беспилотников в Таганроге, Каменске, Донецке, Советском сельском и Миллеровском районах региона. Пострадавших нет, информации о разрушениях не поступало.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, в свою очередь, указал, что ВСУ атаковали объекты транспортной и энергетической инфраструктуры в регионе. По его словам, на данный момент пострадавших и повреждений объектов также нет.
О других атаках ВСУ - в материале Силы ПВО отражают воздушную атаку ВСУ в Ростове-на-Дону на сайте Украина.ру.
