ПВО ночью расправилась с вражескими беспилотниками над Россией

Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью сбили 34 украинских беспилотника над Россией, сообщили в Минобороны, передает 15 января телеграм-канал Украина.ру

2026-01-15T07:42

Из них 19 уничтожили над территорией Ростовской области, шесть — над Брянской, пять над Волгоградской областью, по одному над Белгородской, Курской, Воронежской областями и еще один дрон сбили над акваторией Азовского моря.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале уточнил, что ПВО отразила атаку беспилотников в Таганроге, Каменске, Донецке, Советском сельском и Миллеровском районах региона. Пострадавших нет, информации о разрушениях не поступало.Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, в свою очередь, указал, что ВСУ атаковали объекты транспортной и энергетической инфраструктуры в регионе. По его словам, на данный момент пострадавших и повреждений объектов также нет.О других атаках ВСУ - в материале Силы ПВО отражают воздушную атаку ВСУ в Ростове-на-Дону на сайте Украина.ру.

