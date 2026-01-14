https://ukraina.ru/20260114/ssha-otkazalis-ot-svoikh-norm-i-printsipov---lavrov-1074293309.html

США отказались от своих норм и принципов - Лавров

США отказались от своих норм и принципов - Лавров - 14.01.2026 Украина.ру

США отказались от своих норм и принципов - Лавров

Нынешнее руководство США отказалось действовать в соответствии с принципами глобализации, которые эта страна продвигала, что заставляет задуматься о ненадежности Вашингтона. Об этом 14 января на пресс-конференции в Москве заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

2026-01-14T16:38

2026-01-14T16:38

2026-01-14T16:38

новости

сша

иран

вашингтон

сергей лавров

дональд трамп

россия

украина.ру

международные отношения

международная политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/19/1069145174_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_d142ad5faea28ad2622b205045701a7f.jpg

В ходе пресс-конференции глава российской дипломатии высказался о введении Вашингтоном с 13 января пошлин в размере 25% в отношении партнёров Ирана."Безусловно, когда Соединенные Штаты начинают действовать исключительно, игнорируя все те нормы, которые сами же американцы продвигали, пропагандируя модель, которую они называли глобализацией, и когда сами же они после этого, как я уже упоминал, отказались от всех своих принципов, конечно, это наводит на мысль, что ненадежными выглядят наши американские коллеги, когда действуют подобным образом", - сказал Лавров. Как отметил Лавров, сообщает РИА Новости, помимо угроз, прямого давления в виде тарифов и санкционных рычагов существуют иные методы отстаивания своей позиции."Когда такая мощная страна, как Соединенные Штаты, действует подобными нечистоплотными методами, методами нечистоплотной конкуренции, это говорит только о том, что конкурентная позиция Соединенных Штатов последовательно ухудшается", - подчеркнул глава МИД РФ.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Политические контакты, ситуация на Украине и внутренние события: обзор новостей к 13:00 14 январяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

сша

иран

вашингтон

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, иран, вашингтон, сергей лавров, дональд трамп, россия, украина.ру, международные отношения, международная политика, международное право, санкции, дипломатические отношения, дипломатия, мид рф