США отказались от своих норм и принципов - Лавров
США отказались от своих норм и принципов - Лавров
В ходе пресс-конференции глава российской дипломатии высказался о введении Вашингтоном с 13 января пошлин в размере 25% в отношении партнёров Ирана."Безусловно, когда Соединенные Штаты начинают действовать исключительно, игнорируя все те нормы, которые сами же американцы продвигали, пропагандируя модель, которую они называли глобализацией, и когда сами же они после этого, как я уже упоминал, отказались от всех своих принципов, конечно, это наводит на мысль, что ненадежными выглядят наши американские коллеги, когда действуют подобным образом", - сказал Лавров. Как отметил Лавров, сообщает РИА Новости, помимо угроз, прямого давления в виде тарифов и санкционных рычагов существуют иные методы отстаивания своей позиции."Когда такая мощная страна, как Соединенные Штаты, действует подобными нечистоплотными методами, методами нечистоплотной конкуренции, это говорит только о том, что конкурентная позиция Соединенных Штатов последовательно ухудшается", - подчеркнул глава МИД РФ.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Политические контакты, ситуация на Украине и внутренние события: обзор новостей к 13:00 14 январяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Украина.ру
Новости
Украина.ру
США отказались от своих норм и принципов - Лавров

16:38 14.01.2026
 
Нынешнее руководство США отказалось действовать в соответствии с принципами глобализации, которые эта страна продвигала, что заставляет задуматься о ненадежности Вашингтона. Об этом 14 января на пресс-конференции в Москве заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В ходе пресс-конференции глава российской дипломатии высказался о введении Вашингтоном с 13 января пошлин в размере 25% в отношении партнёров Ирана.
"Безусловно, когда Соединенные Штаты начинают действовать исключительно, игнорируя все те нормы, которые сами же американцы продвигали, пропагандируя модель, которую они называли глобализацией, и когда сами же они после этого, как я уже упоминал, отказались от всех своих принципов, конечно, это наводит на мысль, что ненадежными выглядят наши американские коллеги, когда действуют подобным образом", - сказал Лавров.
Как отметил Лавров, сообщает РИА Новости, помимо угроз, прямого давления в виде тарифов и санкционных рычагов существуют иные методы отстаивания своей позиции.
"Когда такая мощная страна, как Соединенные Штаты, действует подобными нечистоплотными методами, методами нечистоплотной конкуренции, это говорит только о том, что конкурентная позиция Соединенных Штатов последовательно ухудшается", - подчеркнул глава МИД РФ.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Политические контакты, ситуация на Украине и внутренние события: обзор новостей к 13:00 14 января
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
