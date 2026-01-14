https://ukraina.ru/20260114/politicheskie-kontakty-situatsiya-na-ukraine-i-vnutrennie-sobytiya-obzor-novostey-k-1300-14-yanvarya-1074280447.html
Политические контакты, ситуация на Украине и внутренние события: обзор новостей к 13:00 14 января
Планы визита американских представителей в Москву, оперативная обстановка в зоне специальной военной операции, а также резонансные происшествия и политические события внутри страны и за рубежом формируют ключевые информационные поводы середины дня
В политической сфере внимание привлекают планы американских представителей. Бизнесмен Стив Уиткофф и экс-советник президента США Джаред Кушнер рассчитывают посетить Москву в январе для проведения переговоров. Данный визит, как ожидается, может стать частью продолжающегося диалога. На оперативной обстановке в зоне СВО продолжают сказываться действия российской армии. Российские ударные БПЛА "Герань" наносят удары по объектам в Киеве. В украинской столице, по данным местных энергетических компаний, сохраняются аварийные отключения электроэнергии. Власти Ивано-Франковска на западе Украины призывают население готовиться к возможным круглосуточным веерным отключениям света, что свидетельствует о системном кризисе в энергетике страны. В правовой плоскости председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о значительном числе привлеченных к ответственности украинских военнослужащих. По его данным, более 370 человек осуждены за преступления, совершенные на территории Курской области. На территории РФ введен режим ЧС в одном из микрорайонов Ростова-на-Дону после атаки беспилотного летательного аппарата. В международной повестке значительный резонанс вызывает обсуждение возможного вмешательства США в дела Гренландии. Ряд европейских политиков и экспертов, как сообщает Politico, полагают, что такой шаг может дестабилизировать послевоенную систему международной безопасности. Параллельно Армения и США достигли рамочного соглашения по проекту "Маршрут Трампа", предусматривающего аренду инфраструктуры на 49 лет. Во внутренней российской жизни произошло несколько значимых событий. На 65-м году жизни скончался ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, внесший значительный вклад в развитие театрального образования. В Крыму органы здравоохранения проводят проверку по факту смерти новорожденного в перинатальном центре Симферополя. В судебной системе запрошено 9 лет колонии для экс-главы города Владимира Дмитрия Наумова, обвиняемого во взяточничестве. За рубежом также фиксируются чрезвычайные происшествия. В Таиланде в результате падения строительного крана на пассажирский поезд погибли 22 человека, десятки получили ранения. На финансовых рынках зафиксирован исторический рост: цена на серебро впервые превысила 91 доллар за унцию на фоне геополитической неопределенности и высокого спроса. Текущий информационный фон отражает сочетание развития дипломатических контактов, напряженной оперативной обстановки, а также ряда социально-значимых событий внутри страны и за ее пределами.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
В политической сфере внимание привлекают планы американских представителей. Бизнесмен Стив Уиткофф и экс-советник президента США Джаред Кушнер рассчитывают посетить Москву в январе для проведения переговоров. Данный визит, как ожидается, может стать частью продолжающегося диалога. На оперативной обстановке в зоне СВО продолжают сказываться действия российской армии. Российские ударные БПЛА "Герань" наносят удары по объектам в Киеве.
В украинской столице, по данным местных энергетических компаний, сохраняются аварийные отключения электроэнергии. Власти Ивано-Франковска на западе Украины призывают население готовиться к возможным круглосуточным веерным отключениям света, что свидетельствует о системном кризисе в энергетике страны.
В правовой плоскости председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о значительном числе привлеченных к ответственности украинских военнослужащих. По его данным, более 370 человек осуждены за преступления, совершенные на территории Курской области.
На территории РФ введен режим ЧС в одном из микрорайонов Ростова-на-Дону после атаки беспилотного летательного аппарата. В международной повестке значительный резонанс вызывает обсуждение возможного вмешательства США в дела Гренландии.
Ряд европейских политиков и экспертов, как сообщает Politico, полагают, что такой шаг может дестабилизировать послевоенную систему международной безопасности.
Параллельно Армения и США достигли рамочного соглашения по проекту "Маршрут Трампа", предусматривающего аренду инфраструктуры на 49 лет.
Во внутренней российской жизни произошло несколько значимых событий. На 65-м году жизни скончался ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, внесший значительный вклад в развитие театрального образования.
В Крыму органы здравоохранения проводят проверку по факту смерти новорожденного в перинатальном центре Симферополя. В судебной системе запрошено 9 лет колонии для экс-главы города Владимира Дмитрия Наумова, обвиняемого во взяточничестве.
За рубежом также фиксируются чрезвычайные происшествия. В Таиланде в результате падения строительного крана на пассажирский поезд погибли 22 человека, десятки получили ранения.
На финансовых рынках зафиксирован исторический рост: цена на серебро впервые превысила 91 доллар за унцию на фоне геополитической неопределенности и высокого спроса.
Текущий информационный фон отражает сочетание развития дипломатических контактов, напряженной оперативной обстановки, а также ряда социально-значимых событий внутри страны и за ее пределами.
