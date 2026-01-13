В ЕС произошел раскол из-за закупок оружия для Украины - Politico
Европейский союз столкнулся с разногласиями по поводу использования пакета помощи Украине для закупки вооружений, сообщает 13 января Politico
Речь о тратах за счет кредита на 90 миллиардов евро (8,1 трлн рублей).
Германия и Нидерланды поддерживают закупку американского оружия, в то время как Франция выступает за приоритет европейских производителей. Францию в этом вопросе поддерживают Греция и Кипр.
Издание отмечает усугубление раскола после угроз Трампа захватить Гренландию.
