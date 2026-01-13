В ЕС произошел раскол из-за закупок оружия для Украины - Politico - 13.01.2026 Украина.ру
В ЕС произошел раскол из-за закупок оружия для Украины - Politico
В ЕС произошел раскол из-за закупок оружия для Украины - Politico - 13.01.2026 Украина.ру
В ЕС произошел раскол из-за закупок оружия для Украины - Politico
Европейский союз столкнулся с разногласиями по поводу использования пакета помощи Украине для закупки вооружений, сообщает 13 января Politico
2026-01-13T12:19
2026-01-13T12:19
Речь о тратах за счет кредита на 90 миллиардов евро (8,1 трлн рублей).Германия и Нидерланды поддерживают закупку американского оружия, в то время как Франция выступает за приоритет европейских производителей. Францию в этом вопросе поддерживают Греция и Кипр.Издание отмечает усугубление раскола после угроз Трампа захватить Гренландию.
Украина.ру
В ЕС произошел раскол из-за закупок оружия для Украины - Politico

12:19 13.01.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Mission of Ukraine to the EUУкраина ЕС флаг
Украина ЕС флаг - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Mission of Ukraine to the EU
Европейский союз столкнулся с разногласиями по поводу использования пакета помощи Украине для закупки вооружений, сообщает 13 января Politico
Речь о тратах за счет кредита на 90 миллиардов евро (8,1 трлн рублей).
Германия и Нидерланды поддерживают закупку американского оружия, в то время как Франция выступает за приоритет европейских производителей. Францию в этом вопросе поддерживают Греция и Кипр.
Издание отмечает усугубление раскола после угроз Трампа захватить Гренландию.
Подробнее - в материале Трамп объявил о решимости США установить контроль над Гренландией на сайте Украина.ру.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния