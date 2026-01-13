https://ukraina.ru/20260113/v-es-proizoshel-raskol-iz-za-zakupok-oruzhiya-dlya-ukrainy---politico-1074223877.html

В ЕС произошел раскол из-за закупок оружия для Украины - Politico

Европейский союз столкнулся с разногласиями по поводу использования пакета помощи Украине для закупки вооружений, сообщает 13 января Politico

Речь о тратах за счет кредита на 90 миллиардов евро (8,1 трлн рублей).Германия и Нидерланды поддерживают закупку американского оружия, в то время как Франция выступает за приоритет европейских производителей. Францию в этом вопросе поддерживают Греция и Кипр.Издание отмечает усугубление раскола после угроз Трампа захватить Гренландию. Подробнее - в материале Трамп объявил о решимости США установить контроль над Гренландией на сайте Украина.ру. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

