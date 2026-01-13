Отец за сына: "Гвоздь" о том, почему пошел на СВО - 13.01.2026 Украина.ру
Отец за сына: "Гвоздь" о том, почему пошел на СВО
Отец за сына: "Гвоздь" о том, почему пошел на СВО
Боец БАРС-23 с позывным "Гвоздь" рассказал журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко, как и почему принял решение воевать на СВО после гибели сына, как... Украина.ру, 13.01.2026
Боец БАРС-23 с позывным "Гвоздь" рассказал журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко, как и почему принял решение воевать на СВО после гибели сына, как воспитывал своих детей и кому хочет отомстить.
Видео, Александр Чаленко, Украина.ру, ВС РФ, СВО

Отец за сына: "Гвоздь" о том, почему пошел на СВО

14:45 13.01.2026
 
Боец БАРС-23 с позывным "Гвоздь" рассказал журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко, как и почему принял решение воевать на СВО после гибели сына, как воспитывал своих детей и кому хочет отомстить.
ВидеоАлександр ЧаленкоУкраина.руВС РФСВО
 
