Россия укрепляет суверенитет в условиях распада однополярного мира. Обзор событий 12 января - 12.01.2026
Россия укрепляет суверенитет в условиях распада однополярного мира. Обзор событий 12 января
На фоне эскалации риторики США Россия последовательно реализует меры по обеспечению собственной безопасности на фронте и в тылу. ВС РФ наносят удары по объектам Украина.ру, 12.01.2026
На фоне эскалации риторики США Россия последовательно реализует меры по обеспечению собственной безопасности на фронте и в тылу. ВС РФ наносят удары по объектам на Украине, включая Киев, а ФСБ сообщила о предотвращении теракта, организованного украинскими кураторами. Параллельно в Госдуме готовятся к ужесточению законодательства о защите государственной границы.
россия, сша, украина, фсб, госдума, видео, видео
Россия, США, Украина, ФСБ, Госдума, Видео

Россия укрепляет суверенитет в условиях распада однополярного мира. Обзор событий 12 января

18:30 12.01.2026
 
На фоне эскалации риторики США Россия последовательно реализует меры по обеспечению собственной безопасности на фронте и в тылу. ВС РФ наносят удары по объектам на Украине, включая Киев, а ФСБ сообщила о предотвращении теракта, организованного украинскими кураторами. Параллельно в Госдуме готовятся к ужесточению законодательства о защите государственной границы.
Больше материалов по теме:
РоссияСШАУкраинаФСБГосдумаВидео
 
