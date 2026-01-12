https://ukraina.ru/20260112/rossiya-ukreplyaet-suverenitet-v-usloviyakh-raspada-odnopolyarnogo-mira-obzor-sobytiy-12-yanvarya-1074189675.html

Россия укрепляет суверенитет в условиях распада однополярного мира. Обзор событий 12 января

Россия укрепляет суверенитет в условиях распада однополярного мира. Обзор событий 12 января

На фоне эскалации риторики США Россия последовательно реализует меры по обеспечению собственной безопасности на фронте и в тылу. ВС РФ наносят удары по объектам Украина.ру, 12.01.2026

2026-01-12T18:30

На фоне эскалации риторики США Россия последовательно реализует меры по обеспечению собственной безопасности на фронте и в тылу. ВС РФ наносят удары по объектам на Украине, включая Киев, а ФСБ сообщила о предотвращении теракта, организованного украинскими кураторами. Параллельно в Госдуме готовятся к ужесточению законодательства о защите государственной границы.

Новости

