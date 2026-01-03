Почему не получится мирно разделить влияние между Россией, США и Китаем – Прокопенко - 03.01.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260103/pochemu-ne-poluchitsya-mirno-razdelit-vliyanie-mezhdu-rossiey-ssha-i-kitaem--prokopenko-1073956989.html
Почему не получится мирно разделить влияние между Россией, США и Китаем – Прокопенко
Почему не получится мирно разделить влияние между Россией, США и Китаем – Прокопенко - 03.01.2026 Украина.ру
Почему не получится мирно разделить влияние между Россией, США и Китаем – Прокопенко
Документалист и телеведущий Игорь Прокопенко в студии Украина.ру подвёл итоги 2025 года на фронте, в геополитике, в отношениях России, США и Китая, а также...
2026-01-03T14:21
2026-01-03T14:21
видео
россия
сша
китай
владимир путин
игорь прокопенко
украина.ру
сво
прогнозы сво
когда закончится сво: прогнозы
Документалист и телеведущий Игорь Прокопенко в студии Украина.ру подвёл итоги 2025 года на фронте, в геополитике, в отношениях России, США и Китая, а также рассказал о своём мини-сериале "Дорогой Вилли", который вышел в минувшем году: 00:31 – Вывод украинских войск и заявление Путина; 02:13 – Силы и ресурсы России;05:19 – Можно ли восстановить братство народов? 10:51 – День памяти жертв геноцида советского народа; 13:44 – Сферы влияния Китая, США и России; 25:46 – О проамериканских китайцах; 31:32 – Мини-сериал "Дорогой Вилли".ТГ-канал Игоря Прокопенко: https://t.me/igorprokopenkotv Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: https://ukraina.ru
россия
сша
китай
донбасс
кнр (китай)
видео, россия, сша, китай, владимир путин, игорь прокопенко, украина.ру, сво, прогнозы сво, когда закончится сво: прогнозы, международные отношения, международная политика, геноцид, великая отечественная война, советский народ, всу, донбасс, кнр (китай), геополитика, видео
Видео, Россия, США, Китай, Владимир Путин, Игорь Прокопенко, Украина.ру, СВО, прогнозы СВО, когда закончится СВО: прогнозы, международные отношения, Международная политика, геноцид, Великая Отечественная война, советский народ, ВСУ, Донбасс, КНР (Китай), геополитика

Почему не получится мирно разделить влияние между Россией, США и Китаем – Прокопенко

14:21 03.01.2026
 
Документалист и телеведущий Игорь Прокопенко в студии Украина.ру подвёл итоги 2025 года на фронте, в геополитике, в отношениях России, США и Китая, а также рассказал о своём мини-сериале "Дорогой Вилли", который вышел в минувшем году:
00:31 – Вывод украинских войск и заявление Путина;
02:13 – Силы и ресурсы России;
05:19 – Можно ли восстановить братство народов?
10:51 – День памяти жертв геноцида советского народа;
13:44 – Сферы влияния Китая, США и России;
25:46 – О проамериканских китайцах;
31:32 – Мини-сериал "Дорогой Вилли".
ТГ-канал Игоря Прокопенко: https://t.me/igorprokopenkotv
Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: https://ukraina.ru
