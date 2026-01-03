https://ukraina.ru/20260103/pochemu-ne-poluchitsya-mirno-razdelit-vliyanie-mezhdu-rossiey-ssha-i-kitaem--prokopenko-1073956989.html

Почему не получится мирно разделить влияние между Россией, США и Китаем – Прокопенко

Почему не получится мирно разделить влияние между Россией, США и Китаем – Прокопенко - 03.01.2026

Почему не получится мирно разделить влияние между Россией, США и Китаем – Прокопенко

Документалист и телеведущий Игорь Прокопенко в студии Украина.ру подвёл итоги 2025 года на фронте, в геополитике, в отношениях России, США и Китая, а также... Украина.ру, 03.01.2026

Документалист и телеведущий Игорь Прокопенко в студии Украина.ру подвёл итоги 2025 года на фронте, в геополитике, в отношениях России, США и Китая, а также рассказал о своём мини-сериале "Дорогой Вилли", который вышел в минувшем году: 00:31 – Вывод украинских войск и заявление Путина; 02:13 – Силы и ресурсы России;05:19 – Можно ли восстановить братство народов? 10:51 – День памяти жертв геноцида советского народа; 13:44 – Сферы влияния Китая, США и России; 25:46 – О проамериканских китайцах; 31:32 – Мини-сериал "Дорогой Вилли".ТГ-канал Игоря Прокопенко: https://t.me/igorprokopenkotv Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: https://ukraina.ru

