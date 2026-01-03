https://ukraina.ru/20260103/pochemu-ne-poluchitsya-mirno-razdelit-vliyanie-mezhdu-rossiey-ssha-i-kitaem--prokopenko-1073956989.html
Почему не получится мирно разделить влияние между Россией, США и Китаем – Прокопенко
Почему не получится мирно разделить влияние между Россией, США и Китаем – Прокопенко - 03.01.2026 Украина.ру
Почему не получится мирно разделить влияние между Россией, США и Китаем – Прокопенко
Документалист и телеведущий Игорь Прокопенко в студии Украина.ру подвёл итоги 2025 года на фронте, в геополитике, в отношениях России, США и Китая, а также... Украина.ру, 03.01.2026
2026-01-03T14:21
2026-01-03T14:21
2026-01-03T14:21
видео
россия
сша
китай
владимир путин
игорь прокопенко
украина.ру
сво
прогнозы сво
когда закончится сво: прогнозы
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/03/1073956776_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ef59d9397834d0b2966789538985108f.png
Документалист и телеведущий Игорь Прокопенко в студии Украина.ру подвёл итоги 2025 года на фронте, в геополитике, в отношениях России, США и Китая, а также рассказал о своём мини-сериале "Дорогой Вилли", который вышел в минувшем году: 00:31 – Вывод украинских войск и заявление Путина; 02:13 – Силы и ресурсы России;05:19 – Можно ли восстановить братство народов? 10:51 – День памяти жертв геноцида советского народа; 13:44 – Сферы влияния Китая, США и России; 25:46 – О проамериканских китайцах; 31:32 – Мини-сериал "Дорогой Вилли".ТГ-канал Игоря Прокопенко: https://t.me/igorprokopenkotv Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: https://ukraina.ru
россия
сша
китай
донбасс
кнр (китай)
Документалист и телеведущий Игорь Прокопенко в студии Украина.ру подвёл итоги 2025 года на фронте, в геополитике, в отношениях России, США и Китая, а также рассказал о своём мини-сериале "Дорогой Вилли", который вышел в минувшем году:
00:31 – Вывод украинских войск и заявление Путина;
02:13 – Силы и ресурсы России;
05:19 – Можно ли восстановить братство народов?
10:51 – День памяти жертв геноцида советского народа;
13:44 – Сферы влияния Китая, США и России;
25:46 – О проамериканских китайцах;
31:32 – Мини-сериал "Дорогой Вилли".