Агрессия против Венесуэлы. Что известно на данный момент

Американские войска совершили нападение на Венесуэлу. В Каракасе прозвучала серия мощных взрывов, которые сняли на видео местные жители. В городе были замечены американские вертолеты, а около дворца Мирафлорес, где расположена резиденция президента Николаса Мадуро, находится венесуэльская бронетехника

Еще одним объектом ракетной атаки стал порт Ла-Гуайра, расположенный неподалеку от венесуэльской столицы, неподалеку от Майкетии – главного пассажирского аэропорта этого государства. Сообщается о взрывах в четырех штатах страны, включая остров Маргарита, который является главной курортной зоной Венесуэлы.Белый дом и Пентагон поначалу не делали по этому поводу никаких официальных заявлений, однако журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс сразу опубликовала сообщения о том, что президент Дональд Трамп отдал приказ о нанесении серии прицельных ракетных ударов по различным целям, расположенным внутри Венесуэлы.Телеканал Fox News, близкий к неоконсервативным ястребам из Республиканской партии, сообщил о том, что Трамп собирался провести это нападение еще 25 декабря, когда во всем западном полушарии праздновали Рождество – но отложил его до нового года, чтобы сначала нанести ракетные удары по территории Нигерии.Сам президент США вышел на связь позже, заявив о том, что американские спецназовцы похители и вывезли венесуэльского президента."Соединенные Штаты Америки успешно провели крупномасштабную операцию против Венесуэлы и ее лидера – президента Николаса Мадуро, который вместе со своей супругой был задержан и вывезен за пределы страны", – написал в соцсети Трамп, пообещав озвучить подробности на пресс-конференции в 19.00 по московскому времени.Если информация о похищении Мадуро подтвердится, полномочия главы государства должны перейти к вице-президенту страны Делси Родригес – соратнице покойного экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса. А на этом фоне поступают неподтвержденные сообщения, что американцы ударили по зданию бывшего военного музея, где находится могила самого Чавеса."Пока много информационного шлака, но ясно одно – первая война 2026 года началась. Эта война поражает своей наглостью и цинизмом. Трамп и его окружение даже не озабочиваются минимальным оправданием своей агрессии. Вы нам не нравитесь и у вас наша нефть. Дивный новый мир", – пишет о происходящих событиях политический аналитик Максим Вилков.Информация о происходящих событиях действительно является на данный момент очень противоречивой, и любые сообщения, касающиеся ситуации, требуют тщательной проверки. Западные источники сообщают о том, что США нанесли удар по венесуэльскому парламенту, а также по дому министра обороны Венесуэлы Владимиро Падрино Лопеса. Википедия даже объявила Лопеса мертвым, однако министр уже записал видеообращение с призывом сопротивляться американцам.Венесуэльское государственное телевидение не прекратило трансляции новостей, а руководство Венесуэлы ввело в стране режим чрезвычайного положения. Венесуэльский министр иностранных дел Иван Хиль Пинто заявил о том, что США хотят взять под свой контроль венесуэльскую нефть, не считаясь при этом ни с какими нормами международного права."Целью этого нападения является захват стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых, с целью насильственного подрыва политической независимости страны. Этого им не удастся добиться. После более чем двухсот лет независимости народ и его законное правительство остаются непоколебимыми в защите суверенитета и неотъемлемого права определять свою судьбу. Попытка развернуть колониальную войну для уничтожения республиканской формы правления и насильственного "смещения режима", в союзе с фашистской олигархией, потерпит неудачу, как и все предыдущие попытки. В строгом соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций Венесуэла оставляет за собой право на законную оборону для защиты своего народа, своей территории и своей независимости", – говорится в заявлении венесуэльского МИДа.Президент Колумбии Густаво Петро потребовал немедленно созвать заседание Совета Безопасности ООН – после чего посольство США в Боготе призвало американских граждан воздержаться от поездок на колумбийскую территорию. Куба также осудила агрессию против Венесуэлы, и теперь все ожидают реакции от Китая. Потому что известно, что за несколько часов до начала атаки Мадуро встречался в Каракасе с высокопоставленными китайскими дипломатами."Это вызов далеко не только Венесуэле. Весь мир, проще говоря, смотрит, как поведут себя Китай и Россия. Куба и Никарагуа. В любом случае, происходит нарушение всех мыслимых мировых норм сосуществования. Бомбят столицу соседнего государства за то, что "хочется мне кушать". И Киев тоже смотрит", – пишет об этом Захар Прилепин.Москва уже высказалась о том, что происходит в Каракасе, критикуя действия американских властей и демонстрируя солидарность с Венесуэлой."Сегодня утром США совершили акт вооруженной агрессии против Венесуэлы. Это вызывает глубокую озабоченность и осуждение. Предлоги, приводящиеся в обоснование таких действий, несостоятельны. Идеологизированная неприязнь взяла верх над деловым прагматизмом, готовностью выстраивать отношения доверия и предсказуемости. Подтверждаем нашу солидарность с венесуэльским народом, поддержку курсу его боливарианского руководства, направленному на защиту национальных интересов и суверенитета страны. Поддерживаем заявление венесуэльских властей и руководства стран Латинской Америки о безотлагательном созыве заседания Совбеза ООН", – говорится в заявлении российского МИДа.Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, как ответит на них венесуэльское правительство. Американцы явно делают ставку на попытку осуществление военного переворота в сочетании с прямой интервенцией. Поэтому лидерам Венесуэлы важнее всего продемонстрировать сейчас политическое единство перед лицом внешнего нападения и подрывной деятельности внутри страны.Атака на Венесуэлу будет иметь самые серьезные последствия как для Латинской Америки, так и для всего мира. Это первая военная агрессия США против южноамериканского государства, начиная с 1989 года, когда американцы осуществили нападение на Панаму, и первое нападение на Венесуэлу начиная с 1902 года – когда Великобритания, Германия и Италия осуществляли морскую блокаду этой страны, добиваясь от нее репараций за ущерб, который якобы понесли европейские коммерческие компании.Действия Дональда Трампа существенно усилят антиамериканские настроения в этом регионе планеты, напоминая его жителям, что империалистические устремления Вашингтона остаются такими же агрессивными, какими они были всегда.Миротворческая риторика Белого дома скрывает за собой прежние интервенционистские устремления. И об этом нельзя забывать ни одному государству, несмотря на постоянные разговоры о мирных сделках, которые звучат в Вашингтоне.Читайте также: "Сеять хаос и дрожь – вот его ремесло". Пара слов о стратегии США

