Российские системы ПВО отразили масштабную атаку БПЛА в новогоднюю ночь - 01.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260101/rossiyskie-sistemy-pvo-otrazili-masshtabnuyu-ataku-bpla-v-novogodnyuyu-noch-1073882683.html
Российские системы ПВО отразили масштабную атаку БПЛА в новогоднюю ночь
Российские системы ПВО отразили масштабную атаку БПЛА в новогоднюю ночь - 01.01.2026 Украина.ру
Российские системы ПВО отразили масштабную атаку БПЛА в новогоднюю ночь
В новогоднюю ночь силами противовоздушной обороны Российской Федерации была успешно нейтрализована попытка украинских формирований нанести удары по объектам на территории страны.
2026-01-01T07:31
2026-01-01T07:31
новости
москва
брянская область
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/19/1073601215_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_9cd7015b20a200ff182520adfebdfe48.jpg
Всего за ночь уничтожено 168 вражеских беспилотных летательных аппаратов. Воздушная атака была отражена над несколькими регионами. Наибольшее количество БПЛА сбито в небе над Брянской областью – 61 единица. Над Краснодарским краем нейтрализовано 25 целей, над акваторией Азовского моря – 24. Системы ПВО также эффективно работали в Тульской области (23 БПЛА), Республике Крым (16), Калужской области (7) и над Москвой. Над столичным регионом было перехвачено 12 беспилотников, девять из которых летели в направлении Москвы. Благодаря слаженным действиям военных угроза была своевременно ликвидирована, попытки причинить ущерб инфраструктуре и гражданским объектам пресечены. Министерство обороны Российской Федерации подчеркивает, что все цели своевременно обнаружены и уничтожены. Никаких жертв или серьезных разрушений на территории страны не допущено. Ситуация находится под полным контролем.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
москва
брянская область
краснодарский край
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/19/1073601215_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_f63e3836950fe8b6422e5c7506aa60de.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, москва, брянская область, краснодарский край
Новости, Москва, Брянская область, краснодарский край

Российские системы ПВО отразили масштабную атаку БПЛА в новогоднюю ночь

07:31 01.01.2026
 
© РИА НовостиЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости
Читать в
ДзенTelegram
В новогоднюю ночь силами противовоздушной обороны Российской Федерации была успешно нейтрализована попытка украинских формирований нанести удары по объектам на территории страны.
Всего за ночь уничтожено 168 вражеских беспилотных летательных аппаратов. Воздушная атака была отражена над несколькими регионами. Наибольшее количество БПЛА сбито в небе над Брянской областью – 61 единица. Над Краснодарским краем нейтрализовано 25 целей, над акваторией Азовского моря – 24. Системы ПВО также эффективно работали в Тульской области (23 БПЛА), Республике Крым (16), Калужской области (7) и над Москвой. Над столичным регионом было перехвачено 12 беспилотников, девять из которых летели в направлении Москвы.
Благодаря слаженным действиям военных угроза была своевременно ликвидирована, попытки причинить ущерб инфраструктуре и гражданским объектам пресечены. Министерство обороны Российской Федерации подчеркивает, что все цели своевременно обнаружены и уничтожены. Никаких жертв или серьезных разрушений на территории страны не допущено. Ситуация находится под полным контролем.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиМоскваБрянская областькраснодарский край
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:49Сводка по СВО за 2025 года от «Фронтовой птички»:
08:46Первые часы 2026 года. Главное к этому часу
08:00Четыре года побед. Как "Красная звезда" поздравляла с Новым годом
07:31Российские системы ПВО отразили масштабную атаку БПЛА в новогоднюю ночь
07:07Дмитрий Выдрин: Зеленский — способный ученик Остапа Бендера и патриарха украинской коррупции Лазаренко
07:03Феномен Бандеры: Стоякин и Безпалько объясняют, почему неудачник стал "иконой" Украины
06:00Дальше на очереди — Орехово и Запорожье: Юрий Кнутов дал свой прогноз на начало 2026 года
05:45Последний рубеж ВСУ перед Запорожьем: Поликарпов о перспективах наступления ВС РФ после Гуляйполя
05:30"Беспредельная наглость": Баранчик о требованиях США допустить их на Запорожскую АЭС
05:15Военный историк Поликарпов: "туман войны" теперь означает невозможность использовать дроны
05:00Юрий Баранчик: Для Трампа важен мир по Украине, но Россия не должна подстраиваться под США
04:45"Ключевые районы Купянска под нашим контролем": Юрий Кнутов — о коварной, но провальной тактике ВСУ
04:30"От Красноармейска можно наступать в трех направлениях": Поликарпов о перспективах продвижения ВС РФ
04:15Промышленность "скукоживается": политолог объяснил, почему Европа встает на военные рельсы
23:00Стратегическая инициатива в наших руках. Новогоднее поздравление от генерал-майора Липового
20:17Минобороны Украины подвело итоги 2025 года
19:34Медведев поздравил воинов и тружеников тыла, США и РФ договорятся о мире без ЕС. Главное к этому часу
19:11Зеленский на Новый год уволил высокопоставленного чиновника
19:02Лукашенко предостерёг Путина от опасности покушения
18:35Губернатор Курской области поздравил с Новым годом 103-летнего ветерана
Лента новостейМолния