Российские системы ПВО отразили масштабную атаку БПЛА в новогоднюю ночь
В новогоднюю ночь силами противовоздушной обороны Российской Федерации была успешно нейтрализована попытка украинских формирований нанести удары по объектам на территории страны.
Всего за ночь уничтожено 168 вражеских беспилотных летательных аппаратов. Воздушная атака была отражена над несколькими регионами. Наибольшее количество БПЛА сбито в небе над Брянской областью – 61 единица. Над Краснодарским краем нейтрализовано 25 целей, над акваторией Азовского моря – 24. Системы ПВО также эффективно работали в Тульской области (23 БПЛА), Республике Крым (16), Калужской области (7) и над Москвой. Над столичным регионом было перехвачено 12 беспилотников, девять из которых летели в направлении Москвы.
Благодаря слаженным действиям военных угроза была своевременно ликвидирована, попытки причинить ущерб инфраструктуре и гражданским объектам пресечены. Министерство обороны Российской Федерации подчеркивает, что все цели своевременно обнаружены и уничтожены. Никаких жертв или серьезных разрушений на территории страны не допущено. Ситуация находится под полным контролем.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
