Новогоднее поздравление бойцам. Это праздник, когда случается волшебство - 01.01.2026
Новогоднее поздравление бойцам. Это праздник, когда случается волшебство
Волонтер-медик Лариса из Новосибирска поздравляет бойцов ВС РФ и, как настоящий медик, в первую очередь желает раненым выздоровления. Украина.ру, 01.01.2026
2026-01-01T10:00
2026-01-01T10:00
Волонтер-медик Лариса из Новосибирска поздравляет бойцов ВС РФ и, как настоящий медик, в первую очередь желает раненым выздоровления.
видео, новосибирск, россия, вс рф, новый год, видео
Видео, Новосибирск, Россия, ВС РФ, Новый год

Новогоднее поздравление бойцам. Это праздник, когда случается волшебство

10:00 01.01.2026
 
Волонтер-медик Лариса из Новосибирска поздравляет бойцов ВС РФ и, как настоящий медик, в первую очередь желает раненым выздоровления.
