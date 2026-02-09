Итоги 09.02.26: детали покушения на генерала Алексеева, новая ставка Киева и "охота на людей" на Украине - 09.02.2026 Украина.ру
Итоги 09.02.26: детали покушения на генерала Алексеева, новая ставка Киева и "охота на людей" на Украине
Итоги 09.02.26: детали покушения на генерала Алексеева, новая ставка Киева и "охота на людей" на Украине
Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: в Москве раскрыты детали покушения на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба, генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. ФСБ установила всех участников операции, организованной украинскими спецслужбами: исполнители признали вину, одна из соучастниц скрылась за границей. На этом фоне Киев фактически отказывается от переговоров и делает ставку на весеннюю эскалацию. Какие провокации может устроить Киев и на каких направлениях — рассказал заместитель главного редактора интернет-проекта "Милитарист", автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм. Также в выпуске — предупреждение СВР о подготовке Западом сценариев дестабилизации Белоруссии и эксклюзивное исследование обозревателя Украина.РУ Павла Волкова о политических репрессиях на Украине. Подробную статистику, разбор уголовных статей и анализ масштабов политических репрессий на Украине — в материале обозревателя Украина.РУ Павла Волкова "Политические заключённые на Украине за 4 года СВО. Статистика и анализ". (https://ukraina.ru/20260206/politicheskie-zaklyuchennye-na-ukraine-za-4-goda-svo-statistika-i-analiz-1075322772.html)
Итоги 09.02.26: детали покушения на генерала Алексеева, новая ставка Киева и "охота на людей" на Украине

18:02 09.02.2026
 
Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: в Москве раскрыты детали покушения на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба, генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. ФСБ установила всех участников операции, организованной украинскими спецслужбами: исполнители признали вину, одна из соучастниц скрылась за границей.
На этом фоне Киев фактически отказывается от переговоров и делает ставку на весеннюю эскалацию. Какие провокации может устроить Киев и на каких направлениях — рассказал заместитель главного редактора интернет-проекта "Милитарист", автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм.
Также в выпуске — предупреждение СВР о подготовке Западом сценариев дестабилизации Белоруссии и эксклюзивное исследование обозревателя Украина.РУ Павла Волкова о политических репрессиях на Украине.
Подробную статистику, разбор уголовных статей и анализ масштабов политических репрессий на Украине — в материале обозревателя Украина.РУ Павла Волкова "Политические заключённые на Украине за 4 года СВО. Статистика и анализ". (https://ukraina.ru/20260206/politicheskie-zaklyuchennye-na-ukraine-za-4-goda-svo-statistika-i-analiz-1075322772.html)
Больше материалов по теме:
ВидеоУкраинаКиевМоскваПавел ВолковГенштабСлужба внешней разведкиФСБ
 
Лента новостейМолния