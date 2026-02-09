https://ukraina.ru/20260209/itogi-090226-detali-pokusheniya-na-generala-alekseeva-novaya-stavka-kieva-i-okhota-na-lyudey-na-ukraine-1075433687.html

Итоги 09.02.26: детали покушения на генерала Алексеева, новая ставка Киева и "охота на людей" на Украине

Итоги 09.02.26: детали покушения на генерала Алексеева, новая ставка Киева и "охота на людей" на Украине - 09.02.2026 Украина.ру

Итоги 09.02.26: детали покушения на генерала Алексеева, новая ставка Киева и "охота на людей" на Украине

Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: в Москве раскрыты детали покушения на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба, генерал-лейтенанта... Украина.ру, 09.02.2026

2026-02-09T18:02

2026-02-09T18:02

2026-02-09T18:02

видео

украина

киев

москва

павел волков

генштаб

служба внешней разведки

фсб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/09/1075433361_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_39045d498119d7e5913c963c7bdf1d78.png

Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: в Москве раскрыты детали покушения на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба, генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. ФСБ установила всех участников операции, организованной украинскими спецслужбами: исполнители признали вину, одна из соучастниц скрылась за границей. На этом фоне Киев фактически отказывается от переговоров и делает ставку на весеннюю эскалацию. Какие провокации может устроить Киев и на каких направлениях — рассказал заместитель главного редактора интернет-проекта "Милитарист", автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм. Также в выпуске — предупреждение СВР о подготовке Западом сценариев дестабилизации Белоруссии и эксклюзивное исследование обозревателя Украина.РУ Павла Волкова о политических репрессиях на Украине. Подробную статистику, разбор уголовных статей и анализ масштабов политических репрессий на Украине — в материале обозревателя Украина.РУ Павла Волкова "Политические заключённые на Украине за 4 года СВО. Статистика и анализ". (https://ukraina.ru/20260206/politicheskie-zaklyuchennye-na-ukraine-za-4-goda-svo-statistika-i-analiz-1075322772.html)

украина

киев

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, украина, киев, москва, павел волков, генштаб, служба внешней разведки , фсб, видео