Не только борщ: фирменные блюда разных регионов Украины

Горы не имеют границ, особенно для кухни. Именно поэтому венгерский бограч уже более 200 лет считается национальным украинским блюдом. Это густая похлебка из мяса, картофеля, моркови и специй. Полакомиться бограчем можно в селах на границе с Венгрией и на Прикарпатье, где существует свой вариант блюда — с рыбой.

Запорожский капустняк

Это заправочное первое блюдо украинских воинов, которое готовили еще 600 лет назад.

Суп получается очень густым. Он имеет приятный кислый вкус из-за капусты, которая составляет две трети блюда, и красный оттенок, который придает ему томатная паста.

Слобожанские сластена

Это традиционное сладкое блюдо, которое выпекают из манной крупы, молока и дрожжей. Подают к столу с сахарной пудрой, вареньем или конфитюром. Советуем запить все это Слобожанской Терновкой — «синей рюмочкой», как ее называют в этом регионе.

Днепропетровская уха