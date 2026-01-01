Не только борщ: фирменные блюда разных регионов Украины - 01.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260101/1032746348.html
Не только борщ: фирменные блюда разных регионов Украины
Не только борщ: фирменные блюда разных регионов Украины - 01.01.2026 Украина.ру
Не только борщ: фирменные блюда разных регионов Украины
Кроме всем известного борща и вареников в украинской кухне есть множество нестандартных блюд, которые готовят в регионах страны. Издание Украина.ру представляет целую подборку подобных кушаний
2026-01-01T19:00
2026-01-01T19:00
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103236/39/1032363923_0:142:3138:1907_1920x0_80_0_0_91984629aefa8f380ebecc1748406d97.jpg
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Артура Пирожкова
Артура Пирожкова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103236/39/1032363923_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_a9ffde59f4d5d787516800fa1063fa58.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив
Эксклюзив, блюдо

Не только борщ: фирменные блюда разных регионов Украины

19:00 01.01.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкУстановление рекорда Украины по самому массовому приготовлению борща
Установление рекорда Украины по самому массовому приготовлению борща - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Артура Пирожкова
Все материалы
Кроме всем известного борща и вареников в украинской кухне есть множество нестандартных блюд, которые готовят в регионах страны. Издание Украина.ру представляет целую подборку подобных кушаний

Закарпатский банош

Это любимое блюдо горных пастухов Закарпатья. Кукурузную муку варят со сливками и добавляют либо мясо со шкварками, либо фрукты и ягоды.

Этому блюду более 300 лет, и правильного рецепта не существует. Единственное правило — готовиться каша должна на костре и обязательно мужскими руками.

Бограч из Венгрии

© chefmarket.ru
© chefmarket.ru

Горы не имеют границ, особенно для кухни. Именно поэтому венгерский бограч уже более 200 лет считается национальным украинским блюдом. Это густая похлебка из мяса, картофеля, моркови и специй. Полакомиться бограчем можно в селах на границе с Венгрией и на Прикарпатье, где существует свой вариант блюда — с рыбой.

Запорожский капустняк

Это заправочное первое блюдо украинских воинов, которое готовили еще 600 лет назад.

Суп получается очень густым. Он имеет приятный кислый вкус из-за капусты, которая составляет две трети блюда, и красный оттенок, который придает ему томатная паста.

Слобожанские сластена

Это традиционное сладкое блюдо, которое выпекают из манной крупы, молока и дрожжей. Подают к столу с сахарной пудрой, вареньем или конфитюром. Советуем запить все это Слобожанской Терновкой — «синей рюмочкой», как ее называют в этом регионе.

Днепропетровская уха

© autogear.ru
© autogear.ru

Днепр является не только самой полноводной рекой Украины, но и отцом рыбных речных блюд национальной кухни. Карп, сом, любую рыбу на Днепропетровщине используют для приготовления густого бульона, в который добавляют специи, чеснок, овощи и еще очень любят заправлять сметаной.

Хмельницкий ведерей

На Хмельнитчине почитают ведерей — блюдо, которое пришло в украинскую кухню из Литвы. Однако там его делают из мяса, что украинским крестьянам было доступно далеко не всегда. Они превратили это блюдо в доступное. Ведерей в Подольском варианте — это свиная кишка, начиненная картофелем или крупой с жиром.

Мацик

Так называют сыровяленые и вяленые колбасы, которые изготавливают на Полесье — в Ровенской, Житомирской и других областях региона. Делают это блюдо уже очень давно. Например, неподалеку от Ровно есть город Дубровица, которому более 2000 лет. Здесь такую колбасу начали изготавливать еще в период киевских князей.

Сегодня Полесье насчитывает более 200 рецептов мациков.

Мясной рулет по-лугански

Луганщина — край степной, именно поэтому здесь всегда были хорошие условия для разведения домашнего скота, а вот с овощами и фруктами было сложнее. Поэтому и кухня здесь богата мясными рецептами. Например, мясной рулет, который делается из телятины или говядины (в восточных регионах чаще используют именно это мясо).

© gastronom.ru
© gastronom.ru

Фарш раскладывают на холсте, сверху его закрывают омлетом из гусиных (но можно и куриных) яиц и вареной моркови. Его плотно заворачивают в ткань, варят и подают разделенным на порции.

Рыбные консервы с Юга Украины

Доподлинно неизвестно, откуда в украинской кухне появились консервы — с Одесщины или Николаевщины. Однако именно на Юге Украины жители издавна консервировали рыбу с томатами, специями, ведь главная особенность этого блюда — оно должно быть остренькое. В Одесской области также консервируют рыбу, добавляя баклажаны, кабачки и другие овощи. Таким образом образовалось еще одно локальное блюдо — рыбное рагу.

Бессарабия — край вкуса

Так повелось, что одесские и бессарабские блюда — это отдельная тема украинской национальной кухни. Все потому, что бурная история этого края вобрала в себя болгарскую, румынскую, молдавскую, русскую и еврейскую кухни. Однако есть в этом многообразии и сугубо украинские рецепты.

Например, биточки из тюльки или бычков, которые придумали в селах края и конечно, одесский борщ. В борщ добавляют сладкий перец и томаты, он обходится почти без свеклы, а вместо говядины или свинины бульон варят на курином или гусином мясе. А еще встречается вариант, когда едят его не со сметаной, а с икрой из баклажанов.

 

Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:36Во Львове проходит традиционное факельное шествие, посвящённое дню рождения Бандеры
19:21Права участников СВО, кредитные каникулы, новые жертвы ВСУ. Главное к этому часу
18:44Суд избрал меру пресечения нардепам из фракции Зеленского "Слуга народа"
18:25МИД РФ указал на цель попыток атак киевского режима на российские регионы
18:19Харьковское направление: ВС РФ развивают наступление южнее и восточнее Волчанска
18:15Золотые слитки задекларировал водитель Кировоградского областного ТЦК
18:08В варшавском аэропорту задержан украинец с оборудованием для глушения радиочастот
18:04ПВО России перехвачены и уничтожены 58 украинских БПЛА самолетного типа
17:58"Дневник Десантника" рассказал о ситуации на Добропольском выступе
17:53Террористическая атака ВСУ в Херсонской области глазами бойцов ВС РФ: видео
17:51Секреты двух дончанок: как сделать новогоднее похмелье максимально приятным
17:46Ребенок погиб, его дедушка, бабушка и мама ранены после атаки ВСУ в херсонской Тарасовке
17:39"Нужно, чтобы была Буча" — внук Бандеры
17:31Объекты железнодорожной инфраструктуры от Одесской области до Сумщины подверглись ударам
17:14ВС РФ находятся в посёлке Зализничное западнее Гуляйполя
17:06Основатель террористического и запрещённого РДК* оказался жив
17:00Новогодняя история от "Калины". Противник нанес удар артиллерией, на столе был пулемет
16:14Украинская кухня: готовим пышную дрочёну
16:00Бандера пришёл, порядок не навёл. Какую роль на самом деле Бандера играл в ОУН*
16:00Новогодняя история от Федора Лукьянова. Свобода от казармы и дыхание перестройки
Лента новостейМолния