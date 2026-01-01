Не только борщ: фирменные блюда разных регионов Украины

Закарпатский банош
Это любимое блюдо горных пастухов Закарпатья. Кукурузную муку варят со сливками и добавляют либо мясо со шкварками, либо фрукты и ягоды.
Этому блюду более 300 лет, и правильного рецепта не существует. Единственное правило — готовиться каша должна на костре и обязательно мужскими руками.
Бограч из Венгрии
Горы не имеют границ, особенно для кухни. Именно поэтому венгерский бограч уже более 200 лет считается национальным украинским блюдом. Это густая похлебка из мяса, картофеля, моркови и специй. Полакомиться бограчем можно в селах на границе с Венгрией и на Прикарпатье, где существует свой вариант блюда — с рыбой.
Запорожский капустняк
Это заправочное первое блюдо украинских воинов, которое готовили еще 600 лет назад.
Суп получается очень густым. Он имеет приятный кислый вкус из-за капусты, которая составляет две трети блюда, и красный оттенок, который придает ему томатная паста.
Слобожанские сластена
Это традиционное сладкое блюдо, которое выпекают из манной крупы, молока и дрожжей. Подают к столу с сахарной пудрой, вареньем или конфитюром. Советуем запить все это Слобожанской Терновкой — «синей рюмочкой», как ее называют в этом регионе.
Днепропетровская уха
Днепр является не только самой полноводной рекой Украины, но и отцом рыбных речных блюд национальной кухни. Карп, сом, любую рыбу на Днепропетровщине используют для приготовления густого бульона, в который добавляют специи, чеснок, овощи и еще очень любят заправлять сметаной.
Хмельницкий ведерей
На Хмельнитчине почитают ведерей — блюдо, которое пришло в украинскую кухню из Литвы. Однако там его делают из мяса, что украинским крестьянам было доступно далеко не всегда. Они превратили это блюдо в доступное. Ведерей в Подольском варианте — это свиная кишка, начиненная картофелем или крупой с жиром.
Мацик
Так называют сыровяленые и вяленые колбасы, которые изготавливают на Полесье — в Ровенской, Житомирской и других областях региона. Делают это блюдо уже очень давно. Например, неподалеку от Ровно есть город Дубровица, которому более 2000 лет. Здесь такую колбасу начали изготавливать еще в период киевских князей.
Сегодня Полесье насчитывает более 200 рецептов мациков.
Мясной рулет по-лугански
Луганщина — край степной, именно поэтому здесь всегда были хорошие условия для разведения домашнего скота, а вот с овощами и фруктами было сложнее. Поэтому и кухня здесь богата мясными рецептами. Например, мясной рулет, который делается из телятины или говядины (в восточных регионах чаще используют именно это мясо).
Фарш раскладывают на холсте, сверху его закрывают омлетом из гусиных (но можно и куриных) яиц и вареной моркови. Его плотно заворачивают в ткань, варят и подают разделенным на порции.
Рыбные консервы с Юга Украины
Доподлинно неизвестно, откуда в украинской кухне появились консервы — с Одесщины или Николаевщины. Однако именно на Юге Украины жители издавна консервировали рыбу с томатами, специями, ведь главная особенность этого блюда — оно должно быть остренькое. В Одесской области также консервируют рыбу, добавляя баклажаны, кабачки и другие овощи. Таким образом образовалось еще одно локальное блюдо — рыбное рагу.
Бессарабия — край вкуса
Так повелось, что одесские и бессарабские блюда — это отдельная тема украинской национальной кухни. Все потому, что бурная история этого края вобрала в себя болгарскую, румынскую, молдавскую, русскую и еврейскую кухни. Однако есть в этом многообразии и сугубо украинские рецепты.
Например, биточки из тюльки или бычков, которые придумали в селах края и конечно, одесский борщ. В борщ добавляют сладкий перец и томаты, он обходится почти без свеклы, а вместо говядины или свинины бульон варят на курином или гусином мясе. А еще встречается вариант, когда едят его не со сметаной, а с икрой из баклажанов.