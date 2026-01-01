Белорусская кухня: рецепт колдунов

Традиционно колдуны готовят из мучного теста, в которое, как в пирожки, кладут различные начинки. Но в более позднее время появился и другой рецепт блюда: колдунами стали называть и картофельное блюдо, напоминающее драники, но с мясной начинкой внутри.

Сейчас рестораны белорусской кухни чаще готовят последний вариант, но традиционные колдуны все еще можно найти.

По одной из версий, название колдунов пошло от латинского слова «calduna», что означало теплые внутренности убитого на охоте животного. По другой же версии, прародителем колдунов могли быть кундюмы — своего рода пельмени с грибной начинкой, относящиеся к старинной русской кухне.