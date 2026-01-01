Белорусская кухня: рецепт колдунов

Сейчас рестораны белорусской кухни чаще готовят последний вариант, но традиционные колдуны все еще можно найти.
По одной из версий, название колдунов пошло от латинского слова «calduna», что означало теплые внутренности убитого на охоте животного. По другой же версии, прародителем колдунов могли быть кундюмы — своего рода пельмени с грибной начинкой, относящиеся к старинной русской кухне.
Начинки у классических колдунов могут быть самыми разными — от фарша до вишен и слив. В картофельные колдуны обычно кладут фарш или грибы.
Для приготовления колдунов вам понадобятся:
- картофель — 500 г
- мясной фарш — 150 г
- яйцо — 1 шт.
- соль и специи — по вкусу
- подсолнечное масло — для жарки.
Промойте и очистите картофель. Сварите до готовности в кипящей подсоленной воде.
Соедините фарш с яйцом, солью и специями. Остудите картофель и сделайте из него пюре. Лишнюю жидкость нужно отжать.
Обжарьте колдуны со всех сторон на растительном масле до золотистой корочки.
Подавайте со сметаной.
Приятного аппетита!