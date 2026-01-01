Белорусская кухня: рецепт колдунов - 01.01.2026 Украина.ру
Белорусская кухня: рецепт колдунов
Белорусская кухня: рецепт колдунов - 01.01.2026 Украина.ру
Белорусская кухня: рецепт колдунов
У белорусских колдунов две истории появления и два способа приготовления: такое «раздвоение» позволит попробовать сразу два самобытных блюда
2026-01-01T21:52
2026-01-01T21:52
Кристина Жалова
Кристина Жалова
белорусская кухня

Белорусская кухня: рецепт колдунов

21:52 01.01.2026
 
Кристина Жалова
автор Украина.ру
У белорусских колдунов две истории появления и два способа приготовления: такое «раздвоение» позволит попробовать сразу два самобытных блюда

18 июня 2021, 15:45
Белорусская кухня: готовим хрустящие зуцыПочти половину территории Белоруссии занимают леса, а их дары активно используются в национальной кухне. Из лесных грибов, например, белорусы готовят зуцы
Традиционно колдуны готовят из мучного теста, в которое, как в пирожки, кладут различные начинки. Но в более позднее время появился и другой рецепт блюда: колдунами стали называть и картофельное блюдо, напоминающее драники, но с мясной начинкой внутри.

Сейчас рестораны белорусской кухни чаще готовят последний вариант, но традиционные колдуны все еще можно найти.

По одной из версий, название колдунов пошло от латинского слова «calduna», что означало теплые внутренности убитого на охоте животного. По другой же версии, прародителем колдунов могли быть кундюмы — своего рода пельмени с грибной начинкой, относящиеся к старинной русской кухне.

Начинки у классических колдунов могут быть самыми разными — от фарша до вишен и слив. В картофельные колдуны обычно кладут фарш или грибы.

Для приготовления колдунов вам понадобятся:

- картофель — 500 г

- мясной фарш — 150 г

- яйцо — 1 шт.

- соль и специи — по вкусу

- подсолнечное масло — для жарки.

Промойте и очистите картофель. Сварите до готовности в кипящей подсоленной воде.

Соедините фарш с яйцом, солью и специями. Остудите картофель и сделайте из него пюре. Лишнюю жидкость нужно отжать.

17 июня 2021, 16:20
Белорусская кухня: готовим вкуснейшие драникиКогда говорят о белорусской кухне, первыми на ум приходят, конечно же, драники. Ведь бесконечная любовь белорусов к картошке – это неиссякаемый источник шуток, а также одна из самых запоминающихся особенностей страны
Возьмите в ладонь немного картофельного теста, сделайте из него лепешку. Положите в середину фарш и сформируйте пирожок.

Обжарьте колдуны со всех сторон на растительном масле до золотистой корочки.

Подавайте со сметаной.

Приятного аппетита!

