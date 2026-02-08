Как прекратить русофобию в спорте: Ищенко о давлении на Россию через международные соревнования - 08.02.2026 Украина.ру
Как прекратить русофобию в спорте: Ищенко о давлении на Россию через международные соревнования
Как прекратить русофобию в спорте: Ищенко о давлении на Россию через международные соревнования
Эстония лишилась права на проведение чемпионата Европы по фехтованию из-за отказа впускать в страну спортсменов из России и Белоруссии. Такое решение приняла... Украина.ру, 08.02.2026
2026-02-08T11:21
2026-02-08T11:21
россия
эстония
белоруссия
ростислав ищенко
международная федерация фехтования
видео
Эстония лишилась права на проведение чемпионата Европы по фехтованию из-за отказа впускать в страну спортсменов из России и Белоруссии. Такое решение приняла Международная федерация фехтования. Чемпионат должен был проходить в Таллинне в июне этого года. В итоге, его будет принимать Франция. Немногим ранее Международная федерация тяжёлой атлетики допустила российских спортсменов-юниоров к соревнованиям с флагом и гимном Российской Федерации. Можно ли говорить о том, что "лёд тронулся", и уже в ближайшем будущем русофобии в спорте станет значительно меньше?Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко
россия
эстония
белоруссия
Россия, Эстония, Белоруссия, Ростислав Ищенко, Международная федерация фехтования, Видео

Как прекратить русофобию в спорте: Ищенко о давлении на Россию через международные соревнования

11:21 08.02.2026
 
Эстония лишилась права на проведение чемпионата Европы по фехтованию из-за отказа впускать в страну спортсменов из России и Белоруссии. Такое решение приняла Международная федерация фехтования. Чемпионат должен был проходить в Таллинне в июне этого года. В итоге, его будет принимать Франция.
Немногим ранее Международная федерация тяжёлой атлетики допустила российских спортсменов-юниоров к соревнованиям с флагом и гимном Российской Федерации.
Можно ли говорить о том, что "лёд тронулся", и уже в ближайшем будущем русофобии в спорте станет значительно меньше?

Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко
Лента новостейМолния