Как прекратить русофобию в спорте: Ищенко о давлении на Россию через международные соревнования

2026-02-08

Эстония лишилась права на проведение чемпионата Европы по фехтованию из-за отказа впускать в страну спортсменов из России и Белоруссии. Такое решение приняла... Украина.ру

Эстония лишилась права на проведение чемпионата Европы по фехтованию из-за отказа впускать в страну спортсменов из России и Белоруссии. Такое решение приняла Международная федерация фехтования. Чемпионат должен был проходить в Таллинне в июне этого года. В итоге, его будет принимать Франция. Немногим ранее Международная федерация тяжёлой атлетики допустила российских спортсменов-юниоров к соревнованиям с флагом и гимном Российской Федерации. Можно ли говорить о том, что "лёд тронулся", и уже в ближайшем будущем русофобии в спорте станет значительно меньше?Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко

2026

