https://ukraina.ru/20251229/novogodnyaya-istoriya-ot-fila-vstretili-v-okope-pod-avdeevkoy-1073796490.html

Новогодняя история от "Фила". Встретили в окопе под Авдеевкой

Новогодняя история от "Фила". Встретили в окопе под Авдеевкой - 29.12.2025 Украина.ру

Новогодняя история от "Фила". Встретили в окопе под Авдеевкой

Военнослужащий с позывным "Фил" вспоминает самый запоминающийся Новый год в жизни — с 2023 на 2024, проведенный на передовой с боевыми товарищами. Только что... Украина.ру, 29.12.2025

2025-12-29T17:24

2025-12-29T17:24

2025-12-29T17:24

видео

авдеевка

вс рф

наступление вс рф

сво

бойцы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1d/1073796347_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4c3fb9d2d9da3af801e2049366f4eb68.png

Военнослужащий с позывным "Фил" вспоминает самый запоминающийся Новый год в жизни — с 2023 на 2024, проведенный на передовой с боевыми товарищами. Только что подписав контракт, он впервые попал в зону боевых действий, и этот праздник стал для него символом настоящей сплочённости и братства.

авдеевка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, авдеевка, вс рф, наступление вс рф, сво, бойцы, видео