Новогодняя история от "Фила". Встретили в окопе под Авдеевкой - 29.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251229/novogodnyaya-istoriya-ot-fila-vstretili-v-okope-pod-avdeevkoy-1073796490.html
Новогодняя история от "Фила". Встретили в окопе под Авдеевкой
Новогодняя история от "Фила". Встретили в окопе под Авдеевкой - 29.12.2025 Украина.ру
Новогодняя история от "Фила". Встретили в окопе под Авдеевкой
Военнослужащий с позывным "Фил" вспоминает самый запоминающийся Новый год в жизни — с 2023 на 2024, проведенный на передовой с боевыми товарищами. Только что... Украина.ру, 29.12.2025
2025-12-29T17:24
2025-12-29T17:24
видео
авдеевка
вс рф
наступление вс рф
сво
бойцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1d/1073796347_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4c3fb9d2d9da3af801e2049366f4eb68.png
Военнослужащий с позывным "Фил" вспоминает самый запоминающийся Новый год в жизни — с 2023 на 2024, проведенный на передовой с боевыми товарищами. Только что подписав контракт, он впервые попал в зону боевых действий, и этот праздник стал для него символом настоящей сплочённости и братства.
авдеевка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1d/1073796347_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_010fd0dd873bc3a3c37e3f024da1ebad.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, авдеевка, вс рф, наступление вс рф, сво, бойцы, видео
Видео, Авдеевка, ВС РФ, наступление ВС РФ, СВО, бойцы

Новогодняя история от "Фила". Встретили в окопе под Авдеевкой

17:24 29.12.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Военнослужащий с позывным "Фил" вспоминает самый запоминающийся Новый год в жизни — с 2023 на 2024, проведенный на передовой с боевыми товарищами. Только что подписав контракт, он впервые попал в зону боевых действий, и этот праздник стал для него символом настоящей сплочённости и братства.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоАвдеевкаВС РФнаступление ВС РФСВОбойцы
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:24Новогодняя история от "Фила". Встретили в окопе под Авдеевкой
17:11Что происходит на фронте, в украинского обществе и международной арене. Главное к этому часу
17:04Мир стал гораздо ближе. Зеленский готов к уступкам территорий, но есть нюанс
16:58Новогодний сюрприз для Зеленского: Залужный возвращается в политику
16:57Миллиарды для Украины. Абрамович против Британии
16:46Путину доложили, как идут дела в зоне СВО: главные тезисы
16:44Закат Европы вручную. Трамп для решения проблем оставляет войну
16:31Что ВС РФ дает освобождение Дибровы под Красным Лиманом, рассказал Телеграм-канал "Донбасс решает"
16:23Немного об "эффекте Шереметьево"
16:23Зеленский пытается вывезти с Украины сына своего первого помощника
16:10Стало известно, кого Украина не пустит на выборы
16:03Между фенизацией и нормализацией. Мир на Новогоднем перепутье
16:00Наполеон, Сталин и Рязанов: краткая история новогоднего шампанского
15:53В ДНР завершили переброску воды, Израиль просит США ударить по Ирану. Главное к этому часу
15:10Зеленский просит перемирие на срок восстановления энергосистемы
15:01Вернётся ли Янукович? Эксперты и политики о туманных перспективах Украины и мира
14:56Крым оказался во власти снежного коллапса
14:49Трамп на пути к капитуляции
14:49Переговоры Трампа и Зеленского не увенчались успехом - СМИ
14:39Из-за отсутствия воды на Украине в унитаз засыпают снег: пропагандисты знают, кто виноват и что делать
Лента новостейМолния