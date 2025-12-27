НАБУ создаёт проблемы для Зеленского и рычаги для Трампа. Итоги 27 декабря - 27.12.2025 Украина.ру
НАБУ создаёт проблемы для Зеленского и рычаги для Трампа. Итоги 27 декабря
НАБУ создаёт проблемы для Зеленского и рычаги для Трампа. Итоги 27 декабря
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины нагрянули с обыском в комитеты Верховной Рады
2025-12-27T18:22
2025-12-27T19:09
Днём 27 декабря Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о совместных со Специализированной антикоррупционной прокуратурой обысках в комитетах Верховной Рады."НАБУ и САП по результатам операции под прикрытием раскрыли организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины. По данным следствия, участники группы на систематической основе получали неправомерную выгоду за голосования в Верховной Раде Украины", — отмечалось в публикации в телеграм-канале НАБУ в 13:30 по московскому времени.Там же обещали подробности чуть погодя.И действительно, в 14:48 подробности появились. Но не те, на которые рассчитывали журналисты."Сотрудники Управления государственной охраны оказывают сопротивление работникам НАБУ во время совершения следственных действий в комитетах Верховной Рады Украины. Доступ детективам ограничивают со стороны Европейской площади в Киеве. Отметим, что препятствование проведению следственных действий является прямым нарушением закона", — указывалось в сообщении НАБУ.Тем временем СМИ и медиаэксперты называли имена народных депутатов, которых прослушивали детективы. Так, член парламентской фракции партии "Голос" Ярослав Железняк заявил, что у него есть ощущение, что речь идёт о его коллеге из фракции "Слуги народа" Юрии Киселе. Он сослался на соответствующую публикацию издания "Зеркало недели"."Для ценителей конспирологических теорий, нет это абсолютно не связано с операцией "Мидас" и Миндичем. Это другое направление, другое расследование (даже серия), другие друзья президента (Владимира Зеленского — Ред.). Короче, эту историю прошу называть "Криворожгейт", и она сегодня только начинается", — написал Железняк в своём телеграм-канале.Украинский журналист Михаил Ткач сообщил, что НАБУ и САП нагрянули с обысками в бизнес-центр "Парковый", где проходят собрания фракции партии "Слуга народа" и находится штаб этой политсилы.Народный депутат Марьяна Безуглая рассказала о закрытии заседании Верховной Рады после начала обысков.Медиаэксперт Анатолий Шарий заявил, что обыски проходят в комитете, главой которого является Кисель."По моей информации, следственные действия проводятся в помещении Комитета Рады по вопросам транспорта. Главой комитета является нардеп Юрий Кисель, которого ранее несколько лет прослушивали НАБУ и САП. Он - близкий друг Сергея Шефира и Зеленского", — писал Шарий в своём телеграм-канале.Он также рассказал подробности операции."По моей информации, у этого дебила 2 года прослушка стояла в освежителе воздуха, все происходило прямо у него в кабинете в комитетах. Там десятки депутатов в теме. Ох и процесс будет", — отметил Шарий.Медиаэксперт также сообщил, что в прицеле НАБУ оказался и народный депутат Юрий Корявченков, также известный как "Юзик" — в прошлом шоумен и участник "Квартала 95"."Итак, для Зеленского это катастрофа. Кисель - ближайший его друг, ближайший друг Шефира, тут не отвертишься, он ему дом купил, соседом был", — также указал Шарий.Уже вечером после того, как в украинских СМИ распространилась информация о том, что одним из подозреваемых в новом деле НАБУ может быть Корявченков, бюро сделало ещё одно сообщение."В ответ на многочисленные запросы медиа сообщаем, что НАБУ и САП в настоящее время не проводят обыски у народного депутата Украины Юрия Корявченкова", — заявила пресс-служба бюро.При этом о статусе Корявченкова не сообщалось.Примечательно, что поддерживающие Зеленского политики, а также работающие на Офис президента политологи сразу начали жёстко критиковать НАБУ."Не дай Боже кто-то из вас сейчас подумал о том, что обыски НАБУ у депутатов в комитетах в субботу через два часа после того, как Зеленский поехал к Дональду Трампу и через семь-восемь часов с ним встретится, что это спланированное давление на президента! Не дай Бог кто-из вас об этом подумает! Это обычное совпадение. Не может быть такого, чтобы украинские граждане, которые работают в силовых структурах, во время войны давили на президента в интересах других государств. Не может такого быть, кто вам такое сказал? Вы серьёзно такую х**ню подумали? Так, у кого-то возникнет вопрос, почему нельзя было в понедельник провести эти обыски. А они бы разбежались бы, депутаты, убежали бы!" — ёрничал политтехнолог и пиарщик Владимир Петров.В подписи под этим видео в своём телеграм-канале он указал, что о готовящихся подозрениях депутатам знали в Киеве давно."Три недели весь Киев знал, что НАБУ готовит подозрение десятку депутатов. Но день обысков удивительным образом совпал именно с поездкой Зеленского к Трампу. Новогодние совпадения", — подчеркнул Петров.Народный депутат Безуглая также обратила внимание на то, что обыски прошли за несколько часов до начала визита Зеленского в США. При этом она заявила, что расследовать коррупцию — это правильно, и что она надеется, что ожидает подозрений секретарю Совета национальной безопасности и обороны, экс-министру обороны Рустему Умерову и экс-главе Офиса президента Андрею Ермаку."Почему именно в день перед встречей с Трампом, а не неделю назад, не через неделю, а именно сегодня?" — задала она вопрос в своём телеграм-канале.Она также поставила и ряд других вопросов."Почему не трогают другие фракции и группы? Если взялись за глав комитетов, то не забудьте о Завитневиче, главе комитета нацбезопасности, обороны и разведки, который получил свою должность только потому, что его жена — одноклассница президента. Или одних из окружения [Зеленского] видят, а других нет?" — недоумевала Безуглая.По её словам, "фактическое отсутствие" в Раде оборонного комитета и причины этого являются "ключевой проблемой"."Надеюсь, президент не поддастся давлению и защитит суверенитет во время поездки в логово трампистов", — подытожила Безуглая.В то, что обыски в парламентских комитетах бьют по Зеленскому и дают президенту США Трампу ещё один рычаг давления на него, верят и в России."В прошлый раз компромат на Миндича вывалили аккурат под визит Зеленского в США. Сегодня картина аналогичная. Трамп мягко намекает Зеленскому быть посговорчивее и не выёживаться почем зря. А-то ФБР и ЦРУ могут и папочку с компроматом на стол положить", — отметил член Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества, военкор Александр Коц.Сам Зеленский на обыски не отреагировал. Несколько часов спустя после начала действий сотрудников НАБУ и САП, около 18:00 по Москве, в своих соцсетях Зеленский выложил тексты с "красными линиями" Украины на переговорах.О том, с чем Зеленский летит в США — в статье Павла Волкова "Задачи СВО и "дух Анкориджа" в 20-ти пунктах Зеленского. Почему не все поняли, что там написано".
НАБУ создаёт проблемы для Зеленского и рычаги для Трампа. Итоги 27 декабря

18:22 27.12.2025 (обновлено: 19:09 27.12.2025)
 
Егор Леев
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины нагрянули с обыском в комитеты Верховной Рады
Днём 27 декабря Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о совместных со Специализированной антикоррупционной прокуратурой обысках в комитетах Верховной Рады.
"НАБУ и САП по результатам операции под прикрытием раскрыли организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины. По данным следствия, участники группы на систематической основе получали неправомерную выгоду за голосования в Верховной Раде Украины", — отмечалось в публикации в телеграм-канале НАБУ в 13:30 по московскому времени.
Там же обещали подробности чуть погодя.
И действительно, в 14:48 подробности появились. Но не те, на которые рассчитывали журналисты.
"Сотрудники Управления государственной охраны оказывают сопротивление работникам НАБУ во время совершения следственных действий в комитетах Верховной Рады Украины. Доступ детективам ограничивают со стороны Европейской площади в Киеве. Отметим, что препятствование проведению следственных действий является прямым нарушением закона", — указывалось в сообщении НАБУ.
Тем временем СМИ и медиаэксперты называли имена народных депутатов, которых прослушивали детективы. Так, член парламентской фракции партии "Голос" Ярослав Железняк заявил, что у него есть ощущение, что речь идёт о его коллеге из фракции "Слуги народа" Юрии Киселе. Он сослался на соответствующую публикацию издания "Зеркало недели".
"Для ценителей конспирологических теорий, нет это абсолютно не связано с операцией "Мидас" и Миндичем. Это другое направление, другое расследование (даже серия), другие друзья президента (Владимира Зеленского — Ред.). Короче, эту историю прошу называть "Криворожгейт", и она сегодня только начинается", — написал Железняк в своём телеграм-канале.
Украинский журналист Михаил Ткач сообщил, что НАБУ и САП нагрянули с обысками в бизнес-центр "Парковый", где проходят собрания фракции партии "Слуга народа" и находится штаб этой политсилы.
Народный депутат Марьяна Безуглая рассказала о закрытии заседании Верховной Рады после начала обысков.
Медиаэксперт Анатолий Шарий заявил, что обыски проходят в комитете, главой которого является Кисель.
"По моей информации, следственные действия проводятся в помещении Комитета Рады по вопросам транспорта. Главой комитета является нардеп Юрий Кисель, которого ранее несколько лет прослушивали НАБУ и САП. Он - близкий друг Сергея Шефира и Зеленского", — писал Шарий в своём телеграм-канале.
Он также рассказал подробности операции.
"По моей информации, у этого дебила 2 года прослушка стояла в освежителе воздуха, все происходило прямо у него в кабинете в комитетах. Там десятки депутатов в теме. Ох и процесс будет", — отметил Шарий.
Медиаэксперт также сообщил, что в прицеле НАБУ оказался и народный депутат Юрий Корявченков, также известный как "Юзик" — в прошлом шоумен и участник "Квартала 95".
"Итак, для Зеленского это катастрофа. Кисель - ближайший его друг, ближайший друг Шефира, тут не отвертишься, он ему дом купил, соседом был", — также указал Шарий.
Уже вечером после того, как в украинских СМИ распространилась информация о том, что одним из подозреваемых в новом деле НАБУ может быть Корявченков, бюро сделало ещё одно сообщение.
"В ответ на многочисленные запросы медиа сообщаем, что НАБУ и САП в настоящее время не проводят обыски у народного депутата Украины Юрия Корявченкова", — заявила пресс-служба бюро.
При этом о статусе Корявченкова не сообщалось.
Примечательно, что поддерживающие Зеленского политики, а также работающие на Офис президента политологи сразу начали жёстко критиковать НАБУ.
"Не дай Боже кто-то из вас сейчас подумал о том, что обыски НАБУ у депутатов в комитетах в субботу через два часа после того, как Зеленский поехал к Дональду Трампу и через семь-восемь часов с ним встретится, что это спланированное давление на президента! Не дай Бог кто-из вас об этом подумает! Это обычное совпадение. Не может быть такого, чтобы украинские граждане, которые работают в силовых структурах, во время войны давили на президента в интересах других государств. Не может такого быть, кто вам такое сказал? Вы серьёзно такую х**ню подумали? Так, у кого-то возникнет вопрос, почему нельзя было в понедельник провести эти обыски. А они бы разбежались бы, депутаты, убежали бы!" — ёрничал политтехнолог и пиарщик Владимир Петров.
В подписи под этим видео в своём телеграм-канале он указал, что о готовящихся подозрениях депутатам знали в Киеве давно.
"Три недели весь Киев знал, что НАБУ готовит подозрение десятку депутатов. Но день обысков удивительным образом совпал именно с поездкой Зеленского к Трампу. Новогодние совпадения", — подчеркнул Петров.
Народный депутат Безуглая также обратила внимание на то, что обыски прошли за несколько часов до начала визита Зеленского в США. При этом она заявила, что расследовать коррупцию — это правильно, и что она надеется, что ожидает подозрений секретарю Совета национальной безопасности и обороны, экс-министру обороны Рустему Умерову и экс-главе Офиса президента Андрею Ермаку.
"Почему именно в день перед встречей с Трампом, а не неделю назад, не через неделю, а именно сегодня?" — задала она вопрос в своём телеграм-канале.
Она также поставила и ряд других вопросов.
"Почему не трогают другие фракции и группы? Если взялись за глав комитетов, то не забудьте о Завитневиче, главе комитета нацбезопасности, обороны и разведки, который получил свою должность только потому, что его жена — одноклассница президента. Или одних из окружения [Зеленского] видят, а других нет?" — недоумевала Безуглая.
По её словам, "фактическое отсутствие" в Раде оборонного комитета и причины этого являются "ключевой проблемой".

"Надеюсь, президент не поддастся давлению и защитит суверенитет во время поездки в логово трампистов", — подытожила Безуглая.
В то, что обыски в парламентских комитетах бьют по Зеленскому и дают президенту США Трампу ещё один рычаг давления на него, верят и в России.
"В прошлый раз компромат на Миндича вывалили аккурат под визит Зеленского в США. Сегодня картина аналогичная. Трамп мягко намекает Зеленскому быть посговорчивее и не выёживаться почем зря. А-то ФБР и ЦРУ могут и папочку с компроматом на стол положить", — отметил член Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества, военкор Александр Коц.
Сам Зеленский на обыски не отреагировал. Несколько часов спустя после начала действий сотрудников НАБУ и САП, около 18:00 по Москве, в своих соцсетях Зеленский выложил тексты с "красными линиями" Украины на переговорах.
О том, с чем Зеленский летит в США — в статье Павла Волкова "Задачи СВО и "дух Анкориджа" в 20-ти пунктах Зеленского. Почему не все поняли, что там написано".
