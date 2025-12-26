https://ukraina.ru/20251226/v-sankt-peterburge-presechena-deyatelnost-proukrainskoy-religioznoy-gruppy-1073692195.html

В Санкт-Петербурге пресечена деятельность проукраинской религиозной группы

В Санкт-Петербурге пресечена деятельность проукраинской религиозной группы

Правоохранительные органы остановили незаконное собрание религиозной организации в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил 26 декабря телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на информацию, полученную из силовых структур

В ходе оперативных мероприятий было прервано собрание группы "Школа единого принципа", в котором участвовало около 70 человек, прибывших из различных регионов России. В отношении всех собравшихся проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 207.3 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации"). Согласно данным, данная псевдорелигиозная организация была создана на Украине под видом школы "пробуждения сознания" и целительства. По оперативной информации, реальной деятельностью группы является ведение психоментальной войны против россиян. На собраниях адепты обсуждали специальную военную операцию и проводили молебны за здравие Владимира Зеленского. Как сообщается, лидеры группы позволяли себе оскорбительные высказывания в адрес российских военнослужащих, противопоставляя их украинским силовикам. Членам секты запрещалось разглашать информацию о своей деятельности православным священникам, но вменялось в обязанность доносить свою позицию по украинскому вопросу родным и знакомым. Также адепты должны были по специальному графику круглосуточно молиться "о защите россиян от мобилизации". Отмечается, что в руководство организации входили преподаватели ряда высших учебных заведений и школ, скрывавшие свою принадлежность к группе.Ранее уведомлялось о склонности представителей украинской политической элиты к оккультным практикам.Телеграм-канал Украина.ру сообщал, что при обыске у бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Ермака были обнаружены предметы, связанные с оккультизмом. По данным источников, среди найденного были кукла вуду, ритуальные предметы, зеркала и специфические иконы. Бывший народный депутат Игорь Мосийчук заявил, что это свидетельствует о принадлежности Ермака к одной из оккультных сект, отметив аналогичные татуировки и символы у главы Национального банка Украины Андрея Пышного. Сообщалось также, что Владимир Зеленский и его окружение регулярно обращались к услугам гадалок. Кроме того, практики оккультизма и обращения к экстрасенсам распространены среди украинских силовиков и политиков, которые, по словам одной из участниц шоу "Битва экстрасенсов", обращаются за помощью даже в организации "рейдерских захватов" или устранения неугодных лиц - Ермак-чародей и другие украинские оккультисты: чем "болеют" элиты Украины.Всё об Украине из России – на сайте Украина.ру.

