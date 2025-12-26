В Санкт-Петербурге пресечена деятельность проукраинской религиозной группы - 26.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251226/v-sankt-peterburge-presechena-deyatelnost-proukrainskoy-religioznoy-gruppy-1073692195.html
В Санкт-Петербурге пресечена деятельность проукраинской религиозной группы
В Санкт-Петербурге пресечена деятельность проукраинской религиозной группы - 26.12.2025 Украина.ру
В Санкт-Петербурге пресечена деятельность проукраинской религиозной группы
Правоохранительные органы остановили незаконное собрание религиозной организации в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил 26 декабря телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на информацию, полученную из силовых структур
2025-12-26T21:13
2025-12-26T21:20
новости
украина
санкт-петербург
россия
владимир зеленский
андрей ермак
игорь мосийчук
украина.ру
офис президента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/18/1073576426_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_026f169b91da5faac8165325adfeb636.jpg
В ходе оперативных мероприятий было прервано собрание группы "Школа единого принципа", в котором участвовало около 70 человек, прибывших из различных регионов России. В отношении всех собравшихся проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 207.3 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации"). Согласно данным, данная псевдорелигиозная организация была создана на Украине под видом школы "пробуждения сознания" и целительства. По оперативной информации, реальной деятельностью группы является ведение психоментальной войны против россиян. На собраниях адепты обсуждали специальную военную операцию и проводили молебны за здравие Владимира Зеленского. Как сообщается, лидеры группы позволяли себе оскорбительные высказывания в адрес российских военнослужащих, противопоставляя их украинским силовикам. Членам секты запрещалось разглашать информацию о своей деятельности православным священникам, но вменялось в обязанность доносить свою позицию по украинскому вопросу родным и знакомым. Также адепты должны были по специальному графику круглосуточно молиться "о защите россиян от мобилизации". Отмечается, что в руководство организации входили преподаватели ряда высших учебных заведений и школ, скрывавшие свою принадлежность к группе.Ранее уведомлялось о склонности представителей украинской политической элиты к оккультным практикам.Телеграм-канал Украина.ру сообщал, что при обыске у бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Ермака были обнаружены предметы, связанные с оккультизмом. По данным источников, среди найденного были кукла вуду, ритуальные предметы, зеркала и специфические иконы. Бывший народный депутат Игорь Мосийчук заявил, что это свидетельствует о принадлежности Ермака к одной из оккультных сект, отметив аналогичные татуировки и символы у главы Национального банка Украины Андрея Пышного. Сообщалось также, что Владимир Зеленский и его окружение регулярно обращались к услугам гадалок. Кроме того, практики оккультизма и обращения к экстрасенсам распространены среди украинских силовиков и политиков, которые, по словам одной из участниц шоу "Битва экстрасенсов", обращаются за помощью даже в организации "рейдерских захватов" или устранения неугодных лиц - Ермак-чародей и другие украинские оккультисты: чем "болеют" элиты Украины.Всё об Украине из России – на сайте Украина.ру.
украина
санкт-петербург
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/18/1073576426_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c1eb4b2e1f94dad447693c3e59473e96.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, санкт-петербург, россия, владимир зеленский, андрей ермак, игорь мосийчук, украина.ру, офис президента
Новости, Украина, Санкт-Петербург, Россия, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Игорь Мосийчук, Украина.ру, Офис президента

В Санкт-Петербурге пресечена деятельность проукраинской религиозной группы

21:13 26.12.2025 (обновлено: 21:20 26.12.2025)
 
© AP / Maryam Majd
- РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© AP / Maryam Majd
Читать в
ДзенTelegram
Правоохранительные органы остановили незаконное собрание религиозной организации в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил 26 декабря телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на информацию, полученную из силовых структур
В ходе оперативных мероприятий было прервано собрание группы "Школа единого принципа", в котором участвовало около 70 человек, прибывших из различных регионов России.
В отношении всех собравшихся проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 207.3 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации").
Согласно данным, данная псевдорелигиозная организация была создана на Украине под видом школы "пробуждения сознания" и целительства.
По оперативной информации, реальной деятельностью группы является ведение психоментальной войны против россиян.
На собраниях адепты обсуждали специальную военную операцию и проводили молебны за здравие Владимира Зеленского.
Как сообщается, лидеры группы позволяли себе оскорбительные высказывания в адрес российских военнослужащих, противопоставляя их украинским силовикам.
Членам секты запрещалось разглашать информацию о своей деятельности православным священникам, но вменялось в обязанность доносить свою позицию по украинскому вопросу родным и знакомым.
Также адепты должны были по специальному графику круглосуточно молиться "о защите россиян от мобилизации". Отмечается, что в руководство организации входили преподаватели ряда высших учебных заведений и школ, скрывавшие свою принадлежность к группе.
Ранее уведомлялось о склонности представителей украинской политической элиты к оккультным практикам.
Телеграм-канал Украина.ру сообщал, что при обыске у бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Ермака были обнаружены предметы, связанные с оккультизмом.
По данным источников, среди найденного были кукла вуду, ритуальные предметы, зеркала и специфические иконы.
Бывший народный депутат Игорь Мосийчук заявил, что это свидетельствует о принадлежности Ермака к одной из оккультных сект, отметив аналогичные татуировки и символы у главы Национального банка Украины Андрея Пышного.
Сообщалось также, что Владимир Зеленский и его окружение регулярно обращались к услугам гадалок.
Кроме того, практики оккультизма и обращения к экстрасенсам распространены среди украинских силовиков и политиков, которые, по словам одной из участниц шоу "Битва экстрасенсов", обращаются за помощью даже в организации "рейдерских захватов" или устранения неугодных лиц - Ермак-чародей и другие украинские оккультисты: чем "болеют" элиты Украины.
Всё об Украине из России – на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаСанкт-ПетербургРоссияВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакИгорь МосийчукУкраина.руОфис президента
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00"Все закончится тем, что наши подгонят ТОСы и ФАБы": Самойлов о непростой ситуации в Купянске
05:45Продолжаем "ставить вилку" ВСУ: Рожин раскрыл, как ВС РФ молотят врага в Сумской области
05:30"Приманка" для врага? Эксперт о том, как ВС РФ загоняют ВСУ в ловушку под Купянском
05:15Мощный прорыв "северян": полковник Алехин рассказал про новый плацдарм ВС РФ в Сумской области
05:00"Гаражное производство" превратилось в завод: Орлов рассказал про историю успеха комплекса "Курьер"
04:45"РВСН необходимы свои подразделения БПЛА": эксперт объяснил, зачем дроны ядерным ракетчикам
04:30"Роль ударных БПЛА будет нивелирована": эксперт предсказал тактическую революцию на фронте
04:15"Не могут плавать слишком далеко": Ищенко о пределах возможностей украинских катеров-камикадзе
04:12Продолжается атака на Киев и другие регионы Украины. Сводка ночных ударов ВС РФ на 4:00
03:52Инженеры ВС РФ готовят "рой дронов" для ударов по ВСУ
03:33Мадуро назвал условия диалога Венесуэлы с США
02:54Первые ракеты ударили по целям в Киеве
02:28ВСУ заманивали людей в театр Мариуполя до взрыва — омбудсмен ДНР
02:05Сводка опасности атак БПЛА на регионы России к этому часу
01:38"У него ничего нет, пока я это не одобрю": Трамп рассчитывает "хорошо" поговорить с Зеленским
01:11Предложение перемирия от нациста. Обзор 26 декабря в формате "одной строки" от канала "Украина.ру
00:41Российские войска отбивают атаки ВСУ в Купянске
00:08Фронтовая сводка за 26 декабря от канала "Дневник Десантника"
23:39Президент США Дональд Трамп объявил о предстоящем новом разговоре с Владимиром Путиным
23:35Министерство обороны России сообщило об освобождении восьми населенных пунктов за неделю
Лента новостейМолния