25 декабря 2025 года, вечерний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 26.12.2025
Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Родные места. Село Новопокровка за Авдеевкой. Гость: Яна Игнатова, журналист, книжный блогер.* Тема дня Новороссии. В Донецке впервые состоялся Муниципальный форум "Управдом". Гость: Кира Кузнецова, член Молодёжного Парламента ДНР.* Культурное обозрение. Единственный в мире музей фотожурналистики и фототехники имени Евгения Халдея. Гость: Александр Витков, директор музея Халдея.
авдеевка, донецк, донецкая народная республика, александр витко, новороссия сегодня, видео
Авдеевка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Александр Витко, Новороссия сегодня
