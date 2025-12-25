Сотрудник украинской ИК носил осужденным посылки с наркотиками - 25.12.2025 Украина.ру
Сотрудник украинской ИК носил осужденным посылки с наркотиками
Сотрудник украинской ИК носил осужденным посылки с наркотиками - 25.12.2025 Украина.ру
Сотрудник украинской ИК носил осужденным посылки с наркотиками
Сотрудник "Казанковской исправительной колонии № 93" в Николаевской области причастен к функционированию "устойчивого канала наркоторговли". Об этом 25 декабря сообщило Государственное бюро расследований Украины
2025-12-25T17:27
2025-12-25T17:27
Обвинительный акт в отношении коррумпированного сотрудника колонии направлен в суд. "Связь с поставщиками заключенные держали через инспектора по надзору и безопасности исправительной колонии. По предварительной договоренности, осужденные заказывали наркотики, а получателем отправки указывали своего смотрителя. Получив посылку, курьер проносил ее на территорию колонии, где заказчики рассчитывались с ним за услугу", - сказано в официальном сообщении. Коррумпированного инспектора задержали после того, как в октябре 2025 года правоохранители помешали очередным поставкам наркотиков, обнаружив посылку с наркотическими веществами при осмотре вещей внутренним контролем колонии. Сейчас инспектор находится под стражей. Он обвиняется в незаконном хранении, перевозке с целью сбыта опасных наркотических средств и психотропных веществ (ч. 2 ст. 307 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Расследование в отношении поставщиков наркотических веществ выделены в отдельное уголовное производство. Процессуальное руководство осуществляет Николаевская областная прокуратура.
Сотрудник украинской ИК носил осужденным посылки с наркотиками

17:27 25.12.2025
 
Сотрудник "Казанковской исправительной колонии № 93" в Николаевской области причастен к функционированию "устойчивого канала наркоторговли". Об этом 25 декабря сообщило Государственное бюро расследований Украины
Обвинительный акт в отношении коррумпированного сотрудника колонии направлен в суд.
"Связь с поставщиками заключенные держали через инспектора по надзору и безопасности исправительной колонии. По предварительной договоренности, осужденные заказывали наркотики, а получателем отправки указывали своего смотрителя. Получив посылку, курьер проносил ее на территорию колонии, где заказчики рассчитывались с ним за услугу", - сказано в официальном сообщении.
Коррумпированного инспектора задержали после того, как в октябре 2025 года правоохранители помешали очередным поставкам наркотиков, обнаружив посылку с наркотическими веществами при осмотре вещей внутренним контролем колонии.
Сейчас инспектор находится под стражей. Он обвиняется в незаконном хранении, перевозке с целью сбыта опасных наркотических средств и психотропных веществ (ч. 2 ст. 307 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Расследование в отношении поставщиков наркотических веществ выделены в отдельное уголовное производство. Процессуальное руководство осуществляет Николаевская областная прокуратура.
Ранее сообщалось, что "Сбыть наркотики не удалось": российско-испанский дуэт погорел на тоннах кокаина
Больше новостей дня представлено в обзоре "Рассадник зла": что стоит за новыми "мирными инициативами" Киева. Хроника событий к 13:00 25 декабря
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния