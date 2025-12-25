https://ukraina.ru/20251225/sotrudnik-ukrainskoy-ik-nosil-osuzhdennym-posylki-s-narkotikami-1073634060.html

Сотрудник украинской ИК носил осужденным посылки с наркотиками

Сотрудник украинской ИК носил осужденным посылки с наркотиками - 25.12.2025 Украина.ру

Сотрудник украинской ИК носил осужденным посылки с наркотиками

Сотрудник "Казанковской исправительной колонии № 93" в Николаевской области причастен к функционированию "устойчивого канала наркоторговли". Об этом 25 декабря сообщило Государственное бюро расследований Украины

2025-12-25T17:27

2025-12-25T17:27

2025-12-25T17:27

новости

украина

николаевская область

наркотики

наркобизнес

наркодельцы

колония

заключенные

гбр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/19/1073633553_0:28:1031:607_1920x0_80_0_0_23c1eeeb56a79e7069e8cfcd7d1a2ff1.jpg

Обвинительный акт в отношении коррумпированного сотрудника колонии направлен в суд. "Связь с поставщиками заключенные держали через инспектора по надзору и безопасности исправительной колонии. По предварительной договоренности, осужденные заказывали наркотики, а получателем отправки указывали своего смотрителя. Получив посылку, курьер проносил ее на территорию колонии, где заказчики рассчитывались с ним за услугу", - сказано в официальном сообщении. Коррумпированного инспектора задержали после того, как в октябре 2025 года правоохранители помешали очередным поставкам наркотиков, обнаружив посылку с наркотическими веществами при осмотре вещей внутренним контролем колонии. Сейчас инспектор находится под стражей. Он обвиняется в незаконном хранении, перевозке с целью сбыта опасных наркотических средств и психотропных веществ (ч. 2 ст. 307 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Расследование в отношении поставщиков наркотических веществ выделены в отдельное уголовное производство. Процессуальное руководство осуществляет Николаевская областная прокуратура.Ранее сообщалось, что "Сбыть наркотики не удалось": российско-испанский дуэт погорел на тоннах кокаинаБольше новостей дня представлено в обзоре "Рассадник зла": что стоит за новыми "мирными инициативами" Киева. Хроника событий к 13:00 25 декабряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

николаевская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, николаевская область, наркотики, наркобизнес, наркодельцы, колония, заключенные, гбр