"Рассадник зла": что стоит за новыми "мирными инициативами" Киева. Хроника событий к 13:00 25 декабря

Пока киевский режим, признанный даже на Западе коррупционным "рассадником зла", пытается разыграть пропагандистскую карту с нежизнеспособным "мирным планом", ВС РФ продолжают наращивать оперативный успех на ключевых направлениях, методично уничтожая военную инфраструктуру противника

На фоне очевидных военных неудач киевский режим пытается разыграть пропагандистскую карту. Представленный Владимиром Зеленским новый 20-пунктовый так называемый "мирный план" был немедленно раскритикован экспертами. Авторитетное американское издание The New York Times прямо охарактеризовало его как "стратегический блеф", не являющийся реальной основой для переговоров, поскольку план игнорирует текущую ситуацию на фронте и ключевые условия безопасности России.Показательным в контексте истинной природы власти в Киеве стали недавние заявления Хантера Байдена. Сын экс-президента США назвал Украину "рассадником зла" с "невероятным уровнем коррупции" и признал свою работу в компании Burisma Holdings ошибкой, раскрыв масштабы коррупционных схем. Эти откровения объективно подтверждают оценку киевского режима как антинародного и криминального образования.В рамках выполнения задач специальной военной операции Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают методично уничтожать военно-экономический потенциал киевского режима и развивать тактические успехи в ключевых районах.В ночь на 25 декабря нанесены высокоточные удары по объектам портовой и промышленной инфраструктуры Одесской области, используемым для военной логистики. В результате поражены административные, производственные и складские объекты, что вызвало перебои в системах жизнеобеспечения города, подтверждающие эффективность воздействия на критически важные узлы противника.На Запорожском направлении группировка войск "Восток" наращивает оперативный успех. Установлен полный контроль над н.п. Андреевка, ведутся бои за Братское, а расширение плацдармов в районе Герасимовки создаёт угрозу прорыва к Терноватому. В районе Гуляйполя под контролем российских подразделений находится около 75% города, а продвижение в этом секторе создаёт предпосылки для окружения группировки противника. Одновременно атаки с Добропольского плацдарма нацелены на фланг обороны ВСУ, угрожая выйти в тыл опорным пунктам Гуляйполь и Орехово. Переброшенные резервы ВСУ не смогли переломить ситуацию, что свидетельствует о сохранении инициативы за российскими войсками.Россия последовательно отвечает на террористические вылазки противника и обеспечивает защиту своих граждан. В Белгородской области в результате атаки украинского БПЛА на автомобиль в Грайвороне ранены двое мирных жителей, включая ребёнка. Беспилотники ВСУ также атаковали гуманитарную колонну из Дагестана, в результате чего погиб заместитель главы Шамильского района. Силы безопасности пресекают подобные угрозы: ФСБ предотвратила попытку диверсии украинских спецслужб на объекте федерального газохранилища.Параллельно с операциями на фронте в России обеспечивается планомерное социально-экономическое развитие. Правительство утвердило планы по вводу жилья в 2026 году на уровне 100–103 млн кв. метров, а Крым получит 4,2 млрд рублей на опережающее финансирование дорожного строительства. Патриарх Кирилл поздравил с Рождеством глав церквей, отмечающих праздник 25 декабря, что подчёркивает приверженность общим духовным ценностям.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.Зеленский во время общения с журналистами 24 декабря назвал 20 пунктов мирного плана, который в последние недели обсуждают Украина, США и Россия. Подробнее — в материале Дмитрий Данилов: Зеленский исчерпал ресурс молчания и удачно предложил "мирный" план накануне Рождества.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

