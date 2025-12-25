Полковник Геннадий Алехин: ВСУ под Купянском пытаются сломать России логистику, но она отражает их атаки - 25.12.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ под Купянском пытаются сломать России логистику, но она отражает их атаки
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-12-25T12:41
2025-12-25T13:42
Украинские войска продолжают наращивать усилия на Купянском участке фронта. За минувшие сутки штурмовым группам врага удалось вклиниться в частный сектор и на территорию молочно-консервного комбината, расположенных на правом берегу Оскола. Естественно, ситуация для наших подразделений группировки войск "Запад" серьезно осложнилась, но не стала критичной и безнадежной. Нарушена логистика и переброска дополнительных резервов, но не утеряно взаимодействие частей и подразделений, которые закрепились в городской черте Купянска.Несмотря на активные контрнаступательные действия противника, ВС РФ смогли удержать ключевые позиции и сохранить за собой стратегические высоты. Своевременно отданные боевые распоряжения и усиление огневого воздействия позволили сбить темп контратакующих действий ВСУ. На правом берегу Оскола (в так называемом "новом городе") мы уверенно контролируем северную часть, включая частично Московку, железнодорожные станции Кооптах, Купянск-Южный, Эстакадный, а также микрорайон Юбилейный, школу № 4 и прибрежную часть восточнее проспекта Конституции (бывшей улицы Ленина).Таким образом, все ключевые объекты не потеряны. Противник окопался в малоэтажной застройке, опасаясь ударов российских беспилотников, дальнобойной артиллерии и РСЗО.К исходу минувших суток нашим подразделениям удалось стабилизировать ситуацию в районе Радьковки. Здесь штурмовые группы противника несколько дней подряд пытались овладеть ранее потерянным выгодным плацдармом. В настоящий момент наши войска в Купянской агломерации, отражая многочисленные атаки противника, восстанавливают логистические маршруты переброски техники и боеприпасов, материальной части и продовольствия. Активно задействованы беспилотники различных типов.Одновременно продолжается продвижение наших войск на левобережье Оскола, как со стороны Голубовки, так и со стороны Лимана Первого (на участке между Синьковкой и Осколом). Продолжаются бои в районе Купянска-Узлового и населенного пункта Подолы. Группировка противника на этом участке основательно блокирована и снабжается в основном по воздуху с помощью беспилотников. Командование ВСУ в Заосколье всячески препятствует вывозу местных жителей с мест боевых действий и фактически прямо заявляет, что в случае дальнейшего ухудшения ситуации намеренна прикрываться ими. Об этом свидетельствуют многочисленные видео доказательства от украинских волонтеров.На мой взгляд, командование ВСУ вновь допускает неоправданные риски и просчеты оперативно-тактического характера. Ведь ситуация на Харьковском направлении в любой момент может измениться. К примеру, после освобождения нашими войсками Красного Лимана. Здесь оборона противника буквально трещит по швам. Противник несет огромные потери в живой силе и технике с одной целью-попытаться выиграть время для завершения сражения за западную часть Купянской агломерации, сопровождаемой невиданной пропагандистской поддержкой со стороны украинских СМИ.К тому же, совершенно неожиданно для противника подразделения группировки войск "Север" ударили на стыке Сумской и Белгородской областей. Продолжают теснить украинские бригады в районе Волчанска по направлениям к Печенегам и Великому Бурлуку, оживился участок фронта в районе Золочева (севернее Харькова). Конечно, в самое ближайшее время это скажется и на ходе боевых действий в районе Купянска.Военный медик из добровольческого отряда БАРС-23 с позывным "Студент" рассказал изданию Украина.ру, как потерял близкого товарища. Подробнее — в материале Позывной "Студент": Мы спасли бойца, которому питерские хирурги давали 5% выживаемости.
Геннадий Алёхин
Геннадий Алёхин
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ под Купянском пытаются сломать России логистику, но она отражает их атаки

12:41 25.12.2025 (обновлено: 13:42 25.12.2025)
 
Геннадий Алёхин
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Кирилл
Курбатов
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Украинские войска продолжают наращивать усилия на Купянском участке фронта. За минувшие сутки штурмовым группам врага удалось вклиниться в частный сектор и на территорию молочно-консервного комбината, расположенных на правом берегу Оскола. Естественно, ситуация для наших подразделений группировки войск "Запад" серьезно осложнилась, но не стала критичной и безнадежной. Нарушена логистика и переброска дополнительных резервов, но не утеряно взаимодействие частей и подразделений, которые закрепились в городской черте Купянска.
Геннадий Алехин
Несмотря на активные контрнаступательные действия противника, ВС РФ смогли удержать ключевые позиции и сохранить за собой стратегические высоты. Своевременно отданные боевые распоряжения и усиление огневого воздействия позволили сбить темп контратакующих действий ВСУ. На правом берегу Оскола (в так называемом "новом городе") мы уверенно контролируем северную часть, включая частично Московку, железнодорожные станции Кооптах, Купянск-Южный, Эстакадный, а также микрорайон Юбилейный, школу № 4 и прибрежную часть восточнее проспекта Конституции (бывшей улицы Ленина).
Таким образом, все ключевые объекты не потеряны. Противник окопался в малоэтажной застройке, опасаясь ударов российских беспилотников, дальнобойной артиллерии и РСЗО.
К исходу минувших суток нашим подразделениям удалось стабилизировать ситуацию в районе Радьковки. Здесь штурмовые группы противника несколько дней подряд пытались овладеть ранее потерянным выгодным плацдармом. В настоящий момент наши войска в Купянской агломерации, отражая многочисленные атаки противника, восстанавливают логистические маршруты переброски техники и боеприпасов, материальной части и продовольствия. Активно задействованы беспилотники различных типов.
Одновременно продолжается продвижение наших войск на левобережье Оскола, как со стороны Голубовки, так и со стороны Лимана Первого (на участке между Синьковкой и Осколом). Продолжаются бои в районе Купянска-Узлового и населенного пункта Подолы. Группировка противника на этом участке основательно блокирована и снабжается в основном по воздуху с помощью беспилотников. Командование ВСУ в Заосколье всячески препятствует вывозу местных жителей с мест боевых действий и фактически прямо заявляет, что в случае дальнейшего ухудшения ситуации намеренна прикрываться ими. Об этом свидетельствуют многочисленные видео доказательства от украинских волонтеров.
На мой взгляд, командование ВСУ вновь допускает неоправданные риски и просчеты оперативно-тактического характера. Ведь ситуация на Харьковском направлении в любой момент может измениться. К примеру, после освобождения нашими войсками Красного Лимана. Здесь оборона противника буквально трещит по швам. Противник несет огромные потери в живой силе и технике с одной целью-попытаться выиграть время для завершения сражения за западную часть Купянской агломерации, сопровождаемой невиданной пропагандистской поддержкой со стороны украинских СМИ.
К тому же, совершенно неожиданно для противника подразделения группировки войск "Север" ударили на стыке Сумской и Белгородской областей. Продолжают теснить украинские бригады в районе Волчанска по направлениям к Печенегам и Великому Бурлуку, оживился участок фронта в районе Золочева (севернее Харькова). Конечно, в самое ближайшее время это скажется и на ходе боевых действий в районе Купянска.
Военный медик из добровольческого отряда БАРС-23 с позывным "Студент" рассказал изданию Украина.ру, как потерял близкого товарища. Подробнее — в материале Позывной "Студент": Мы спасли бойца, которому питерские хирурги давали 5% выживаемости.
