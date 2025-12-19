Сергей Брекотин: Если Европа все же украдет активы России, это станет шагом к развалу западной системы - 19.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251219/sergey-brekotin-esli-evropa-vse-zhe-ukradet-aktivy-rossii-eto-stanet-shagom-k-razvalu-zapadnoy-1073377393.html
Сергей Брекотин: Если Европа все же украдет активы России, это станет шагом к развалу западной системы
Сергей Брекотин: Если Европа все же украдет активы России, это станет шагом к развалу западной системы - 19.12.2025 Украина.ру
Сергей Брекотин: Если Европа все же украдет активы России, это станет шагом к развалу западной системы
Судьба наших замороженных активов напоминает цугцванг в шахматной партии. Любой шаг, который делают европейские лидеры, ведет к ухудшению ситуации. Если они размораживают наши активы, то признают ущербность своей политики. Россия не отступилась, и наше преимущество будет только увеличиваться.
2025-12-19T16:15
2025-12-19T16:27
интервью
украина
россия
германия
виктор орбан
геннадий алехин
ес
вооруженные силы украины
с-400 «триумф»
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/13/1073363782_132:28:773:389_1920x0_80_0_0_c1c7f9bae21c7079fe6ae4564f527ccb.jpg
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, редактор AfterShock.News Сергей Брекотин. ЕС одобрил финансовую поддержку Киева в размере 90 млрд евро за счет займа, обеспеченного бюджетом Евросоюза. Рассмотрение вопроса об использовании замороженных российских активов для помощи Украине было отложено.- Сергей, как долго эти деньги позволят продержаться Украине?- Сумма, конечно, большая. Учитывая предыдущие транши, можно гарантировать, что на полгода-год этих денег хватит. Но это не переломный момент. Промышленность Евросоюза находится в упадке. Промышленное производство Германии, лидера, прошу заметить, Евросоюза, от пика 2017 года упало на 18%. В Италии на 26%.В таких условиях и с учетом наращивания долгов экономика и в первую очередь промышленность, которая создает снаряды и другое вооружение, будет находиться в упадке. И изымать оттуда средства на войну с Россией, передавая их коррумпированному режиму на Украине, не самое лучшее решение. То, что эта помощь будет разворовываться, как в Евросоюзе, так и на Украине, это факт. Так что это лишь очередной транш Украине.- Решение саммита в западной прессе называют победой премьера Венгрии Виктора Орбана, так как репарационный кредит выделен не будет. Но какая судьба ожидает наши замороженные активы?- Судьба наших замороженных активов напоминает цугцванг в шахматной партии. Любой шаг, который делают европейские лидеры, ведет к ухудшению ситуации. Если они размораживают наши активы, то признают ущербность своей политики. Россия не отступилась, и наше преимущество будет только увеличиваться. В ответ на возможную конфискацию Россия заберет себе европейские активы и останется в выигрыше.Продолжение заморозки российских активов приведет к тому, что другие страны перестанут верить в надежность европейской банковской системы. Монархии Персидского залива и азиатские страны уже не увеличивают свои вложения в европейские активы, а скорее, уменьшают их.Позицию России можно считать сильной, потому что 300 млрд это ничто по сравнению с разрушением доллароцентричной системы. На мой взгляд, было бы лучше, если бы европейцы использовали эти активы как репарационный кредит, и это станет очередным шагом к развалу западного мира в том виде, в котором он существовал во второй половине 20 века.- Не рано ли мы хороним западную систему? Она может существовать еще десятки лет в режиме стагнации.- Десятки лет однозначно, но, повторюсь, у всех европейских стран стагнирует производство. Причины банальны: высокая социальная нагрузка, дорогие энергоносители, на это влияют и антироссийские санкции. Все это создает высокую нагрузку на промышленность, поэтому выпускать продукцию в Евросоюзе часто невыгодно. Поэтому корпорации переносят бизнес в США и Азию.К примеру, автомобилестроение было витриной европейской промышленности, но и здесь они проиграли Китаю, который сейчас экспортирует больше автомобилей, чем Германия.- Все же Германия планирует до 2030 года уделить 650 миллиардов евро на оборонные расходы. Поможет ли милитаризация европейским экономикам преодолеть кризис?- Производство оружия будет увеличиваться, но одновременно будет падать уровень жизни граждан. Сейчас у большинства стран Евросоюза, у них отрицательный торговый баланс. И как долго это еще будет продолжаться, с учетом того, что они печатают не обеспеченные евро в обмен на реальный товар, это вопрос. У европейских стран огромный государственный долг. К примеру. У Италии он превышает 100% по отношению к ВВП.Когда выделяются огромные ресурсы на милитаризацию, это автоматически ухудшает уровень жизни граждан. И это бьет опять же вторично по самой экономике, так как граждане покупают меньше товаров.- Как финансовое положение Украины скажется на боеспособности ВСУ?- Украина существует благодаря финансовой подпитке с Запада. С другой стороны, комплектующие и дроны они закупают в Китае. Вопрос в том, как долго Китай на отпечатанные евро и доллары будет поставлять дроны для убийства наших солдат.Но ситуация для Украины ухудшается, потому что не всегда можно деньги конвертировать в снаряды. Нельзя просто так купить "Искандеры" или С-400. Это промышленность, которая создается поколениями, даже не десятилетиями. Но держаться Украина еще сможет какое-то время. В конце концов у нас нет ресурса для контроля такой большой территории, которую занимает оставшаяся часть Украины.О ситуации в зоне СВО - Полковник Геннадий Алехин: Штурмовики ВСУ атакуют окраины Купянска, но гибнут под ударами РСЗО и ТОС.
https://ukraina.ru/20251218/sammit-oderzhimykh-kak-es-probival-dalneyshuyu-voynu-s-rossiey-za-ee-zhe-dengi--1073331367.html
https://ukraina.ru/20251218/priruchenie-evropy-ssha--evrosoyuzu-vs-bobik-sdokh-ne-trogayte-eto-nashi-dengi--1073296360.html
украина
россия
германия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Денис Рудометов
Денис Рудометов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/13/1073363782_133:0:768:476_1920x0_80_0_0_6f76225bf67f7d9283dc9225d07da86d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, украина, россия, германия, виктор орбан, геннадий алехин, ес, вооруженные силы украины, с-400 «триумф», украина.ру, украина.ру, "искандер", фронт
Интервью, Украина, Россия, Германия, Виктор Орбан, Геннадий Алехин, ЕС, Вооруженные силы Украины, С-400 «Триумф», Украина.ру, Украина.ру, "Искандер", фронт

Сергей Брекотин: Если Европа все же украдет активы России, это станет шагом к развалу западной системы

16:15 19.12.2025 (обновлено: 16:27 19.12.2025)
 
© Фото : habrastorage.orgСергей Брекотин
Сергей Брекотин - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Фото : habrastorage.org
Читать в
ДзенTelegram
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Судьба наших замороженных активов напоминает цугцванг в шахматной партии. Любой шаг, который делают европейские лидеры, ведет к ухудшению ситуации. Если они размораживают наши активы, то признают ущербность своей политики. Россия не отступилась, и наше преимущество будет только увеличиваться.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, редактор AfterShock.News Сергей Брекотин.
ЕС одобрил финансовую поддержку Киева в размере 90 млрд евро за счет займа, обеспеченного бюджетом Евросоюза. Рассмотрение вопроса об использовании замороженных российских активов для помощи Украине было отложено.
- Сергей, как долго эти деньги позволят продержаться Украине?
- Сумма, конечно, большая. Учитывая предыдущие транши, можно гарантировать, что на полгода-год этих денег хватит. Но это не переломный момент. Промышленность Евросоюза находится в упадке. Промышленное производство Германии, лидера, прошу заметить, Евросоюза, от пика 2017 года упало на 18%. В Италии на 26%.
В таких условиях и с учетом наращивания долгов экономика и в первую очередь промышленность, которая создает снаряды и другое вооружение, будет находиться в упадке. И изымать оттуда средства на войну с Россией, передавая их коррумпированному режиму на Украине, не самое лучшее решение. То, что эта помощь будет разворовываться, как в Евросоюзе, так и на Украине, это факт. Так что это лишь очередной транш Украине.
- Решение саммита в западной прессе называют победой премьера Венгрии Виктора Орбана, так как репарационный кредит выделен не будет. Но какая судьба ожидает наши замороженные активы?
- Судьба наших замороженных активов напоминает цугцванг в шахматной партии. Любой шаг, который делают европейские лидеры, ведет к ухудшению ситуации. Если они размораживают наши активы, то признают ущербность своей политики. Россия не отступилась, и наше преимущество будет только увеличиваться. В ответ на возможную конфискацию Россия заберет себе европейские активы и останется в выигрыше.
- РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Вчера, 22:38
Саммит одержимых: как ЕС пробивал дальнейшую войну с Россией за ее же деньги В Бельгии 18 декабря прошел первый день европейского саммита, на котором, как ожидалось, могло прозвучать решение о судьбе замороженных российских активов. Этого в итоге не произошло. В итоговом коммюнике ни слова про это сказано не было
Продолжение заморозки российских активов приведет к тому, что другие страны перестанут верить в надежность европейской банковской системы. Монархии Персидского залива и азиатские страны уже не увеличивают свои вложения в европейские активы, а скорее, уменьшают их.
Позицию России можно считать сильной, потому что 300 млрд это ничто по сравнению с разрушением доллароцентричной системы. На мой взгляд, было бы лучше, если бы европейцы использовали эти активы как репарационный кредит, и это станет очередным шагом к развалу западного мира в том виде, в котором он существовал во второй половине 20 века.
- Не рано ли мы хороним западную систему? Она может существовать еще десятки лет в режиме стагнации.
- Десятки лет однозначно, но, повторюсь, у всех европейских стран стагнирует производство. Причины банальны: высокая социальная нагрузка, дорогие энергоносители, на это влияют и антироссийские санкции. Все это создает высокую нагрузку на промышленность, поэтому выпускать продукцию в Евросоюзе часто невыгодно. Поэтому корпорации переносят бизнес в США и Азию.
К примеру, автомобилестроение было витриной европейской промышленности, но и здесь они проиграли Китаю, который сейчас экспортирует больше автомобилей, чем Германия.
- РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Вчера, 14:18
Приручение Европы. США – Евросоюзу: "Всё, Бобик сдох! Не трогайте, это наши деньги…" Всё, воровство российских активов на саммите ЕС 18 декабря 2025 года накрылось даже неприлично говорить чем. Навсегда или надолго – это вопрос ближайших дней, но сейчас он с повестки для мероприятия снят. Безоговорочно.
- Все же Германия планирует до 2030 года уделить 650 миллиардов евро на оборонные расходы. Поможет ли милитаризация европейским экономикам преодолеть кризис?
- Производство оружия будет увеличиваться, но одновременно будет падать уровень жизни граждан. Сейчас у большинства стран Евросоюза, у них отрицательный торговый баланс. И как долго это еще будет продолжаться, с учетом того, что они печатают не обеспеченные евро в обмен на реальный товар, это вопрос. У европейских стран огромный государственный долг. К примеру. У Италии он превышает 100% по отношению к ВВП.
Когда выделяются огромные ресурсы на милитаризацию, это автоматически ухудшает уровень жизни граждан. И это бьет опять же вторично по самой экономике, так как граждане покупают меньше товаров.
- Как финансовое положение Украины скажется на боеспособности ВСУ?
- Украина существует благодаря финансовой подпитке с Запада. С другой стороны, комплектующие и дроны они закупают в Китае. Вопрос в том, как долго Китай на отпечатанные евро и доллары будет поставлять дроны для убийства наших солдат.
Но ситуация для Украины ухудшается, потому что не всегда можно деньги конвертировать в снаряды. Нельзя просто так купить "Искандеры" или С-400. Это промышленность, которая создается поколениями, даже не десятилетиями. Но держаться Украина еще сможет какое-то время. В конце концов у нас нет ресурса для контроля такой большой территории, которую занимает оставшаяся часть Украины.
О ситуации в зоне СВО - Полковник Геннадий Алехин: Штурмовики ВСУ атакуют окраины Купянска, но гибнут под ударами РСЗО и ТОС.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИнтервьюУкраинаРоссияГерманияВиктор ОрбанГеннадий АлехинЕСВооруженные силы УкраиныС-400 «Триумф»Украина.руУкраина.ру"Искандер"фронт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:15"Продемонстрировал твердую позицию": мировые СМИ о пресс-конференции Путина
18:09Атака украинских БЭК на корабли в международных водах бьёт и по карману, и по имиджу страны
18:00Не договорились. ЕС не смог законно украсть российские деньги
18:00День контрастов: стратегическая устойчивость России против европейского хаоса. Итоги 19 декабря
17:58Украинский экстремист-депутат Гончаренко* получил приговор
17:41В Днепропетровске люди напали на бригаду энергетиков, пытавшихся отключить им электричество
17:32Украинский институт "национальной памяти" борется с памятниками, Путин поддержал Трампа. Новости к 17.30
17:18"Подготовка к затяжной войне": на Украине заявили о скором снижении призывного возраста — "Резидент"
17:16Пытки, заложники и круговая порука правоохранителей. Что обнаружила миссия ООН на Украине в 2025 году
17:16Украинские неонацисты опять воюют с мёртвыми
17:08Украинские СМИ тоже пристально следили за "Прямой линией" Владимира Путина: что их интересовало
17:02Путин рассказал про выборы на Украине
16:54Путин рассказал о любви
16:53Какое будущее ждёт Украину и к чему готовиться России? Спецрепортаж с форсайт-форума Украина.ру
16:42В США гораздо строже, чем в России: Путин про закон об иноагентах
16:37"Предтечино ушло в серую зону": обстановку на Константиновском направлении доложил "Дневник десантника"
16:26Путин верит "в Господа, который с нами и который не оставит Россию"
16:23Зеленский признал, что "Орешник" невозможно уничтожить
16:15Сергей Брекотин: Если Европа все же украдет активы России, это станет шагом к развалу западной системы
16:09В зоне СВО находятся 700 тысяч человек - Путин
Лента новостейМолния