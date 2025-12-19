https://ukraina.ru/20251219/sergey-brekotin-esli-evropa-vse-zhe-ukradet-aktivy-rossii-eto-stanet-shagom-k-razvalu-zapadnoy-1073377393.html

Сергей Брекотин: Если Европа все же украдет активы России, это станет шагом к развалу западной системы

Сергей Брекотин: Если Европа все же украдет активы России, это станет шагом к развалу западной системы - 19.12.2025 Украина.ру

Сергей Брекотин: Если Европа все же украдет активы России, это станет шагом к развалу западной системы

Судьба наших замороженных активов напоминает цугцванг в шахматной партии. Любой шаг, который делают европейские лидеры, ведет к ухудшению ситуации. Если они размораживают наши активы, то признают ущербность своей политики. Россия не отступилась, и наше преимущество будет только увеличиваться.

2025-12-19T16:15

2025-12-19T16:15

2025-12-19T16:27

интервью

украина

россия

германия

виктор орбан

геннадий алехин

ес

вооруженные силы украины

с-400 «триумф»

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/13/1073363782_132:28:773:389_1920x0_80_0_0_c1c7f9bae21c7079fe6ae4564f527ccb.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, редактор AfterShock.News Сергей Брекотин. ЕС одобрил финансовую поддержку Киева в размере 90 млрд евро за счет займа, обеспеченного бюджетом Евросоюза. Рассмотрение вопроса об использовании замороженных российских активов для помощи Украине было отложено.- Сергей, как долго эти деньги позволят продержаться Украине?- Сумма, конечно, большая. Учитывая предыдущие транши, можно гарантировать, что на полгода-год этих денег хватит. Но это не переломный момент. Промышленность Евросоюза находится в упадке. Промышленное производство Германии, лидера, прошу заметить, Евросоюза, от пика 2017 года упало на 18%. В Италии на 26%.В таких условиях и с учетом наращивания долгов экономика и в первую очередь промышленность, которая создает снаряды и другое вооружение, будет находиться в упадке. И изымать оттуда средства на войну с Россией, передавая их коррумпированному режиму на Украине, не самое лучшее решение. То, что эта помощь будет разворовываться, как в Евросоюзе, так и на Украине, это факт. Так что это лишь очередной транш Украине.- Решение саммита в западной прессе называют победой премьера Венгрии Виктора Орбана, так как репарационный кредит выделен не будет. Но какая судьба ожидает наши замороженные активы?- Судьба наших замороженных активов напоминает цугцванг в шахматной партии. Любой шаг, который делают европейские лидеры, ведет к ухудшению ситуации. Если они размораживают наши активы, то признают ущербность своей политики. Россия не отступилась, и наше преимущество будет только увеличиваться. В ответ на возможную конфискацию Россия заберет себе европейские активы и останется в выигрыше.Продолжение заморозки российских активов приведет к тому, что другие страны перестанут верить в надежность европейской банковской системы. Монархии Персидского залива и азиатские страны уже не увеличивают свои вложения в европейские активы, а скорее, уменьшают их.Позицию России можно считать сильной, потому что 300 млрд это ничто по сравнению с разрушением доллароцентричной системы. На мой взгляд, было бы лучше, если бы европейцы использовали эти активы как репарационный кредит, и это станет очередным шагом к развалу западного мира в том виде, в котором он существовал во второй половине 20 века.- Не рано ли мы хороним западную систему? Она может существовать еще десятки лет в режиме стагнации.- Десятки лет однозначно, но, повторюсь, у всех европейских стран стагнирует производство. Причины банальны: высокая социальная нагрузка, дорогие энергоносители, на это влияют и антироссийские санкции. Все это создает высокую нагрузку на промышленность, поэтому выпускать продукцию в Евросоюзе часто невыгодно. Поэтому корпорации переносят бизнес в США и Азию.К примеру, автомобилестроение было витриной европейской промышленности, но и здесь они проиграли Китаю, который сейчас экспортирует больше автомобилей, чем Германия.- Все же Германия планирует до 2030 года уделить 650 миллиардов евро на оборонные расходы. Поможет ли милитаризация европейским экономикам преодолеть кризис?- Производство оружия будет увеличиваться, но одновременно будет падать уровень жизни граждан. Сейчас у большинства стран Евросоюза, у них отрицательный торговый баланс. И как долго это еще будет продолжаться, с учетом того, что они печатают не обеспеченные евро в обмен на реальный товар, это вопрос. У европейских стран огромный государственный долг. К примеру. У Италии он превышает 100% по отношению к ВВП.Когда выделяются огромные ресурсы на милитаризацию, это автоматически ухудшает уровень жизни граждан. И это бьет опять же вторично по самой экономике, так как граждане покупают меньше товаров.- Как финансовое положение Украины скажется на боеспособности ВСУ?- Украина существует благодаря финансовой подпитке с Запада. С другой стороны, комплектующие и дроны они закупают в Китае. Вопрос в том, как долго Китай на отпечатанные евро и доллары будет поставлять дроны для убийства наших солдат.Но ситуация для Украины ухудшается, потому что не всегда можно деньги конвертировать в снаряды. Нельзя просто так купить "Искандеры" или С-400. Это промышленность, которая создается поколениями, даже не десятилетиями. Но держаться Украина еще сможет какое-то время. В конце концов у нас нет ресурса для контроля такой большой территории, которую занимает оставшаяся часть Украины.О ситуации в зоне СВО - Полковник Геннадий Алехин: Штурмовики ВСУ атакуют окраины Купянска, но гибнут под ударами РСЗО и ТОС.

https://ukraina.ru/20251218/sammit-oderzhimykh-kak-es-probival-dalneyshuyu-voynu-s-rossiey-za-ee-zhe-dengi--1073331367.html

https://ukraina.ru/20251218/priruchenie-evropy-ssha--evrosoyuzu-vs-bobik-sdokh-ne-trogayte-eto-nashi-dengi--1073296360.html

украина

россия

германия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, украина, россия, германия, виктор орбан, геннадий алехин, ес, вооруженные силы украины, с-400 «триумф», украина.ру, украина.ру, "искандер", фронт