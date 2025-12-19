Сергей Брекотин: Если Европа все же украдет активы России, это станет шагом к развалу западной системы
16:15 19.12.2025 (обновлено: 16:27 19.12.2025)
© Фото : habrastorage.orgСергей Брекотин
© Фото : habrastorage.org
Судьба наших замороженных активов напоминает цугцванг в шахматной партии. Любой шаг, который делают европейские лидеры, ведет к ухудшению ситуации. Если они размораживают наши активы, то признают ущербность своей политики. Россия не отступилась, и наше преимущество будет только увеличиваться.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, редактор AfterShock.News Сергей Брекотин.
ЕС одобрил финансовую поддержку Киева в размере 90 млрд евро за счет займа, обеспеченного бюджетом Евросоюза. Рассмотрение вопроса об использовании замороженных российских активов для помощи Украине было отложено.
- Сергей, как долго эти деньги позволят продержаться Украине?
- Сумма, конечно, большая. Учитывая предыдущие транши, можно гарантировать, что на полгода-год этих денег хватит. Но это не переломный момент. Промышленность Евросоюза находится в упадке. Промышленное производство Германии, лидера, прошу заметить, Евросоюза, от пика 2017 года упало на 18%. В Италии на 26%.
В таких условиях и с учетом наращивания долгов экономика и в первую очередь промышленность, которая создает снаряды и другое вооружение, будет находиться в упадке. И изымать оттуда средства на войну с Россией, передавая их коррумпированному режиму на Украине, не самое лучшее решение. То, что эта помощь будет разворовываться, как в Евросоюзе, так и на Украине, это факт. Так что это лишь очередной транш Украине.
- Решение саммита в западной прессе называют победой премьера Венгрии Виктора Орбана, так как репарационный кредит выделен не будет. Но какая судьба ожидает наши замороженные активы?
- Судьба наших замороженных активов напоминает цугцванг в шахматной партии. Любой шаг, который делают европейские лидеры, ведет к ухудшению ситуации. Если они размораживают наши активы, то признают ущербность своей политики. Россия не отступилась, и наше преимущество будет только увеличиваться. В ответ на возможную конфискацию Россия заберет себе европейские активы и останется в выигрыше.
Вчера, 22:38Саммит одержимых: как ЕС пробивал дальнейшую войну с Россией за ее же деньги В Бельгии 18 декабря прошел первый день европейского саммита, на котором, как ожидалось, могло прозвучать решение о судьбе замороженных российских активов. Этого в итоге не произошло. В итоговом коммюнике ни слова про это сказано не было
Продолжение заморозки российских активов приведет к тому, что другие страны перестанут верить в надежность европейской банковской системы. Монархии Персидского залива и азиатские страны уже не увеличивают свои вложения в европейские активы, а скорее, уменьшают их.
Позицию России можно считать сильной, потому что 300 млрд это ничто по сравнению с разрушением доллароцентричной системы. На мой взгляд, было бы лучше, если бы европейцы использовали эти активы как репарационный кредит, и это станет очередным шагом к развалу западного мира в том виде, в котором он существовал во второй половине 20 века.
- Не рано ли мы хороним западную систему? Она может существовать еще десятки лет в режиме стагнации.
- Десятки лет однозначно, но, повторюсь, у всех европейских стран стагнирует производство. Причины банальны: высокая социальная нагрузка, дорогие энергоносители, на это влияют и антироссийские санкции. Все это создает высокую нагрузку на промышленность, поэтому выпускать продукцию в Евросоюзе часто невыгодно. Поэтому корпорации переносят бизнес в США и Азию.
К примеру, автомобилестроение было витриной европейской промышленности, но и здесь они проиграли Китаю, который сейчас экспортирует больше автомобилей, чем Германия.
Вчера, 14:18Приручение Европы. США – Евросоюзу: "Всё, Бобик сдох! Не трогайте, это наши деньги…" Всё, воровство российских активов на саммите ЕС 18 декабря 2025 года накрылось даже неприлично говорить чем. Навсегда или надолго – это вопрос ближайших дней, но сейчас он с повестки для мероприятия снят. Безоговорочно.
- Все же Германия планирует до 2030 года уделить 650 миллиардов евро на оборонные расходы. Поможет ли милитаризация европейским экономикам преодолеть кризис?
- Производство оружия будет увеличиваться, но одновременно будет падать уровень жизни граждан. Сейчас у большинства стран Евросоюза, у них отрицательный торговый баланс. И как долго это еще будет продолжаться, с учетом того, что они печатают не обеспеченные евро в обмен на реальный товар, это вопрос. У европейских стран огромный государственный долг. К примеру. У Италии он превышает 100% по отношению к ВВП.
Когда выделяются огромные ресурсы на милитаризацию, это автоматически ухудшает уровень жизни граждан. И это бьет опять же вторично по самой экономике, так как граждане покупают меньше товаров.
- Как финансовое положение Украины скажется на боеспособности ВСУ?
- Украина существует благодаря финансовой подпитке с Запада. С другой стороны, комплектующие и дроны они закупают в Китае. Вопрос в том, как долго Китай на отпечатанные евро и доллары будет поставлять дроны для убийства наших солдат.
Но ситуация для Украины ухудшается, потому что не всегда можно деньги конвертировать в снаряды. Нельзя просто так купить "Искандеры" или С-400. Это промышленность, которая создается поколениями, даже не десятилетиями. Но держаться Украина еще сможет какое-то время. В конце концов у нас нет ресурса для контроля такой большой территории, которую занимает оставшаяся часть Украины.
О ситуации в зоне СВО - Полковник Геннадий Алехин: Штурмовики ВСУ атакуют окраины Купянска, но гибнут под ударами РСЗО и ТОС.
Подписывайся на