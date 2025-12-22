https://ukraina.ru/20251222/morskaya-voyna-protiv-rossii-pobeda-nad-ukrainoy-i-zapadom-ne-budet-legkoy-1073485421.html

Морская война против России. Победа над Украиной и Западом не будет легкой

Морская война против России. Победа над Украиной и Западом не будет легкой - 22.12.2025 Украина.ру

Морская война против России. Победа над Украиной и Западом не будет легкой

За время СВО все уже привыкли к тому, что морской театр военных действий носит в нынешнем конфликте второстепенный характер. Тем не менее последние события снова актуализировали разговоры о полноценной морской войне, которая ведется против России

2025-12-22T17:04

2025-12-22T17:04

2025-12-22T17:04

эксклюзив

украина

россия

новороссийск

михаил павлив

черноморский флот

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070015350_0:142:1100:761_1920x0_80_0_0_b29a47b47829142a7ffe43df1730a8c6.jpg

Эту войну сегодня можно условно разделить на две части – попытки Украины атаковать российские военные корабли в море и в местах их базирования, а также атаки на танкеры так называемого теневого флота, которые происходят уже не только в Черном море, но и в других частях Мирового океана.Как украинский подводный дрон оказался в бухте НовороссийскаРоссийский Черноморский флот (ЧФ) практически не имеет боевых задач против Украины, чему есть объективные причины – украинские ВМС выбиты из игры, а десантные операции, в которых теоретически мог бы быть задействован флот, на нынешнем этапе не актуальны.При этом сам ЧФ регулярно подвергается атакам со стороны Украины, как правило, при помощи безэкипажных катеров (БЭК) или воздушных беспилотников.Наиболее резонансный случай последних дней – попытка Украины при помощи подводного дрона уничтожить субмарину класса "Варшавянка" в порту Новороссийска. Киев объявил, что российская подлодка получила большие повреждения, однако это оказалось не так, цель достигнута не была, взрыв затронул лишь причальную стенку.В этой истории обращают на себя несколько моментов.Первый – украинская операция попала на видео. Как пишет военкор Владимир Романов, момент взрыва был зафиксирован камерой, стоящей на здании Штаба, при этом кадры были обнародованы СБУ. То есть имел место либо взлом, либо же слив этого видео украинским спецслужбам. В обоих случаях выяснять, как это стало возможным, должны компетентные органы.Второй вопрос – как в акваторию военной базы сумел проникнуть вражеский дрон и что за аппарат это был. Как утверждает Романов, вход в бухту огражден бонами, которые убираются на время захода/выхода судов, то есть украинский аппарат мог просто дожидаться подходящего момента, хотя сам дрон имеет маленькую скорость (ради незаметности), а момент снятия боновых заграждений скоротечен.Вовремя заметить угрозу должны были гидроакустические комплексы, однако этого не произошло. Военный эксперт Сергей Ищенко на примере бухты в Севастополе рассказал, как там организована такая защита."Для того, чтобы отразить более масштабное нападение из морских глубин, чем атака подводных пловцов, на входе в Севастополь на виду у всего города прямо на защитных молах установлены боевые машины созданного еще во времена СССР берегового противодиверсионного реактивно-бомбометного комплекса 122-мм калибра ДП-62 "Дамба". По сути — это флотский аналог знаменитой общевойсковой системы РСЗО "Град", - написал он в статье для издания "Свободная пресса".По его словам, давно доказано, что залповые стрельбы по площадям с сорока направляющих "Дамбы" специальными снарядами, рассчитанными на подрывы на глубинах до 50 м, заставляют "мгновенно всплывать кверху пузом" не только подводных диверсантов."Мини-подлодкам и управляемым торпедам врага тоже не поздоровится. Так ли все организованно в Новороссийске? Не знаю. Но предполагаю, что правила на Черноморском флоте одни для всех", - полагает эксперт.Непраздные вопросыЕще один важный момент – это первое боевое применение (чуть ли не в мировой истории) подводного беспилотника для атаки на военно-морскую базу.Украинцы утверждают, что подлодку атаковал беспилотник Sub Sea Baby. Портал "Военное обозрение" полагает, что использовалось устройство, основанное на технологических модулях, разработанных под брендом "Толока" и поставленных украинской компанией "Интелли". Эта компания специализируется на подводных беспилотниках и системах для разведывательных и ударных миссий в защищенной морской среде.СМИ пишут, что платформа "Толока" могла применяться в недавнем прошлом в качестве своеобразных испытаний во время ударов по опорам Крымского моста.Как бы то ни было, Черноморский флот оказался не готов к такой атаке. Скорее всего, приоритетной угрозой считались надводные БЭКи, а не их подводные модификации.Это еще раз подтверждает, что Украина пытается получить преимущество в современной высокотехнологичной войне и применяет в боевых действиях свои новейшие разработки, пытаясь поставить ВС РФ в этом отношении в позицию обороняющейся и догоняющей стороны.Некоторые СМИ и блогеры с сарказмом восприняли новость от сентября этого года, когда на стадионе во Львове выставили на всеобщее обозрение 12-метровый подводный дрон "Толока" TLK-1000, который способен нести боевую часть до 5 тонн. Теперь после истории в Новороссийске шутка про подлодку в степях Украины не выглядит такой уж и смешной. Понятно, что сейчас база в Новороссийске будет усиленно укрепляться, однако на Украине не скрывают, что следующим шагом могут быть удары такими подводными дронами по российским кораблям и подлодкам уже в открытом море.Капитан 1-го ранга запаса, бывший заместитель начальника штаба Военно-морских сил Украины Андрей Рыженко в комментарии УНИАН заявил, что такие удары вместе с усилиями россиян по укреплению своих баз приведут к тому, что Черноморский флот РФ будет "заперт в бухте Новороссийска".По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, главная проблема заключается в том, что за последние 35 лет Россия утратила понятие того, как ей вести войну на море: кто наш противник, как мы будем воевать и какие задачи решать.Шурыгин выразил мнение, согласно которому РФ сегодня не имеет единого флота, вместо этого у нас есть огромная масса разношерстных боевых кораблей в разной степени боевой готовности.Он добавил, что ставка Украины на морские диверсии и применение БЭКов себя оправдывает, но мы не видим аналогичной работы от России.Что хочет УкраинаТеррористические удары по танкерам в Средиземном море демонстрируют, что Украина расширяет географию своих операций против России, ранее такие атаки совершались в Черном и Каспийском морях.Политолог Михаил Павлив считает, что подобные атаки преследуют две цели."Это такое своеобразное давление на переговорный процесс без каких бы то ни было долгосрочных планов реально сорвать российский углеводородный экспорт. Подобными методами, по крайней мере в таких масштабах, этот экспорт просто не остановить. Задача здесь именно в попытке оказать давление одновременно и на Москву, и на Вашингтон. Здесь и сейчас", - написал он в своей колонке на сайте Украина.ру.У всей этой истории есть и вторая цель, гораздо более важная и стратегическая, считает эксперт. Это тестирование глобальных стратегий блокирования российского углеводородного экспорта, прежде всего морского."Блокирование российского углеводородного экспорта и снижение доходов российского бюджета от экспорта углеводородов минимум на треть является одной из ключевых целей целой цепочки прокси конфликтов, которые европейцы рассчитывают развернуть к концу десятилетия и к которым они сейчас очень серьезно готовятся", - пишет Павлив.По сути дела, Западом сейчас тестируются технологии своеобразной пиратской войны под чужим флагом или вообще без флага против российского морского экспорта.Таким образом Украина пытается лишить РФ возможности судоходства хотя бы в Черном море, однако крайне маловероятно, что это получится. До значительного ущерба "теневому флоту" еще слишком далеко, а издержки для атакующей стороны чересчур велики, в их числе и давление со стороны государств, в акватории которых происходят такие атаки.Киевский режим не теряет надежду максимально ограничить возможность России оперировать в Черном море. Задача максимум - лишить ее возможности экспортировать нефть. Похоже обстоит ситуация и с Черноморским флотом, который противник пытается свести к формальности – группе судов, которая будет бояться показаться за пределами своих баз.Нивелирование этих угроз будет зависеть от того, как будет далее развиваться СВО, будет ли Украина в конечном итоге сама отрезана от моря, а также от того, насколько быстро командование ВМФ адаптируется к новым вызовам и какие ответы на эти вызовы оно будет способно дать.О том, как Россия отвечает на морские атаки киевского режима - в материале издания Украина.ру Изоляция Бессарабии: почему Россия отрезала юг Одесской области от остальной Украины.

https://ukraina.ru/20251221/tankernaya-voyna-ukrainy-pochemu-eskalatsiya-na-more-obernulas-dlya-kieva-katastrofoy-1073434684.html

украина

россия

новороссийск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, россия, новороссийск, михаил павлив, черноморский флот, сво