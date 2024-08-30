https://ukraina.ru/20240830/1057130978.html

Наглость – второе счастье. Украина выдвигает Польше территориальные претензии

Наглость – второе счастье. Украина выдвигает Польше территориальные претензии - 30.08.2024 Украина.ру

Наглость – второе счастье. Украина выдвигает Польше территориальные претензии

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал часть Польши "украинскими территориями". Это вызвало бурную реакцию польских политиков, которые в своих комментариях чаще всего употребляли слово "наглость".

2024-08-30T05:35

2024-08-30T05:35

2024-08-30T05:35

польша

украина

волынь

дмитрий кулеба

сикорский

мид

сейм

католическая церковь

эксклюзив

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Молодёжный слёт "Кампус Польша будущего", который несколько лет подряд проводит в городе Ольштын ныне правящая польская партия "Гражданская платформа" (ГП), не раз сопровождался громкими скандалами. Так, в 2023 году из состава участников главной дискуссионной панели мероприятия был в последний момент исключён журналист Гжегож Сорочиньский. В ответ ведущий панели Марчин Меллер и ряд других приглашённых отказались участвовать в Кампусе, а известный журналист Яцек Жаковский раскритиковал ГП за цензуру собственного мероприятия и подрыв принципов свободы слова.А в 2021 году во время первого "Кампуса Польша будущего" Славомир Нитрас, депутат Сейма от "Гражданской платформы", поднял тему влияния Католической церкви на общественную жизнь в Польше. Нитрас заявил, что "придёт время, когда католики в Польше станут меньшинством", и добавил, что "их придётся лишить определенных привилегий". Эти слова вызвали немедленную реакцию – как среди участников Кампуса, так и в социальных сетях.Однако министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе удалось превзойти предшественников. Выступая в последний день Кампуса-2024, 28 августа, глава украинской дипломатии в присутствии своего польского коллеги Радослава Сикорского фактически выдвинул территориальные претензии Польше.В ходе мероприятия глава МИД Украины отвечал на вопросы аудитории. Одна из участниц поинтересовалась, когда Польша, наконец, сможет эксгумировать могилы жертв геноцида на Волыни (речь шла о "Волынской резне" поляков, устроенной украинскими националистами в 1943-1944 годах). После этого вопроса в зале раздались аплодисменты, которые, судя по всему, и подстегнули Кулебу.Прежде чем ответить, украинский дипломат заявил, что "Ольштын, где расположен кампус, сыграл большую роль во время Операции "Висла". "Вы знаете, что такое Операция "Висла", и знаете, что все эти украинцы были насильно изгнаны с украинских территорий, в том числе, в Ольштын?" – сказал Кулеба девушке, задавшей вопрос. Стоит отметить, что направленная против УПА* Операция "Висла" осуществлялась в 1947 году в части нынешних Люблинского, Подкарпатского и Малопольского воеводств Польши."Но я не об этом. Если бы мы сегодня начали копаться в истории, качество разговора было бы совершенно другим, мы могли бы углубиться в историю и напомнить себе о тех плохих вещах, которые поляки сделали украинцам и украинцы полякам", – заявил Дмитрий Кулеба.Он также отметил, что "копание в истории" выгодно лишь Москве. По его словам, у Украины "нет проблем с продолжением эксгумации на Волыни", и добавил, что уже поднимал эту тему в разговоре с Радославом Сикорским. "У нас есть только просьба к правительству в Польше также почтить память украинцев. Мы хотим, чтобы это было двусторонним", – сказал Кулеба. При этом сам Сикорский никак заявления украинского коллеги не прокомментировал.Однако слова главы украинской дипломатии вызвали широкий резонанс в польском политикуме. "Этого политика следует объявить персоной нон грата в Польше. И сразу попросить покинуть Польшу!" – написал о Кулебе в социальных сетях депутат Сейма от оппозиционной партии "Право и Справедливость" (ПиС) Януш Ковальский."Для поляков унизительно, что главой польской дипломатии является политик от Дональда Туска, Радослав Сикорский, который сидит как дурак, когда слышит от Дмитрия Кулебы, что Люблинщина и Подкарпатье – украинские территории. За то, что он не отреагировал на эти скандальные слова, его сегодня же должны отправить в отставку с поста министра", – отметил Ковальский."Если бы у нас была серьёзная страна, которой правили бы серьезные политики, этот наглый тип никогда бы больше не въехал в Польшу", – заявил польский социолог Марчин Паладе."Украинцы занимаются пиаром и дипломатией в советском стиле: позволяешь обращаться с собой как с б*ядью – так с тобой и будут обращаться. Некоторые польские политики находятся в ступоре, отказываясь признавать, что украинские партнеры считают нас последними неудачниками, с которыми можно играть в такие игры, в которые никогда не удалось бы сыграть с немцами, французами, не говоря уже об американцах. Или венграх", – написал обозреватель портала DoRzeczy Лукаш Варжеха."Операция "Висла" никогда не должна была состояться, но, во-первых, приравнивать её к геноциду на Волыни – подло, а говорить об "украинских территориях" – глупо, лживо, и приведёт к усилению враждебности к украинским гражданам", – заявил мэр приграничного с Украиной города Хелм Якуб Банашек. Он также публично поинтересовался реакцией главы МИД Польши по этому поводу. "Почему вы промолчали, когда ваш коллега так говорил при вас? Вы собираетесь что-то с этим делать?" – спросил мэр.Радослав Сикорский прервал молчание лишь утром 29 августа. В комментарии государственному Польскому агентству печати (РАР) политик признал, что исторический вопрос является "проблемой в наших отношениях, которую, как он надеется, Украина решит в духе благодарности за помощь, которую ей оказывает Польша"."У нас есть выбор: либо мы можем разобраться с прошлым, которое важно, и наши жертвы заслуживают христианского захоронения, но, к сожалению, мы не в состоянии вернуть их к жизни. Или мы можем сосредоточиться на построении общего будущего, чтобы демоны не говорили в наших обществах, и чтобы общий враг не угрожал нам в будущем. Я предпочитаю второй подход", – добавил он.При этом Сикорский не отреагировал ни на откровенную ложь Кулебы о "продолжении эксгумации на Волыни" (поскольку она никогда не начиналась), ни на фактически выдвинутые им территориальные претензии к Польше. Потому неудивительно, что критика польских властей со стороны оппозиции продолжилась.После более чем двух лет спасения Украины военной техникой и другой поддержки украинские власти относятся к Польше с презрением и наглостью, заявила Беата Шидло, бывший премьер-министр, а ныне депутат Европарламента от ПиС. "Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал Люблинское, Подкарпатское и Малопольское воеводства "украинскими территориями". Это беспрецедентное событие в польско-украинских отношениях", – отметила Шидло.Но в целом главное возмущение в Польше вызвали не столько фактические территориальные претензии к ней со стороны главы дипломатии Украины, сколько сравнение "Волынской резни" и Операции "Висла", что издавна является нарративом Киева.Дело в том, что в ходе массовых убийств мирных поляков на Волыни, организованных бандеровской частью ОУН* и осуществлённых её военным крылом – Украинской повстанческой армией (УПА*) при поддержке местного украинского населения, погибло как минимум 100 тысяч человек, в основном стариков, женщин и детей. Подавляющее большинство из них было похоронено в массовых могилах, эксгумации которых и требуют польские власти, чтобы достойно похоронить погибших. Стоит отметить, что в Польше "Волынская резня" официально признана геноцидом поляков, тогда как на Украине организаторы и исполнители этих массовых убийств официально признаны героями.А вот Операцию "Висла", в ходе которой с приграничных с Украиной воеводств Польши были выселены около 140 тысяч русинов-украинцев и поляков из смешанных семей, осуществляла армия коммунистической Польши. Целью операции было лишение подразделений УПА* их баз и подполья в населённых пунктах. Около 3 тысяч людей, заподозренных в сотрудничестве с бандеровцами, были на несколько месяцев заключены в концентрационный лагерь в городке Явожно, из них погибли 162 человека. Ещё от 50 до 100 человек умерли в ходе депортации на бывшие немецкие земли на северо-западе Польши. Большинство из этих людей были похоронены в именных могилах. При этом сама Операция "Висла" в Польше официально считается преступлением коммунистического режима, и её проведение осудил парламент страны ещё в августе 1990 года."Эта украинская наглость ужасна. Как можно сравнивать Операцию "Висла" с геноцидом на Волыни? Может, сказать этим мошенникам, что в обмен на разрешение эксгумировать поляков они должны эксгумировать убитых украинцев в Польше, если это, конечно, вообще возможно?" – написал на платформе Х* редактор консервативного портала Najwyższy CZAS! Томаш Соммер.Намёк более чем прозрачный. В мае 2018 года под снесённым ранее памятником боевикам УПА* в польском селе Грушовичи не были обнаружены останки этих самых боевиков. То есть таблица с надписью "Героям УПА*. Слава борцам за волю Украины", ранее размещённая на памятнике, не имела ничего общего с действительностью. Собственно, точно так же, как заявление Дмитрия Кулебы о том, что части Люблинского, Подкарпатского и Малопольского воеводств Польши были когда-то "украинскими территориями".Подробнее о деятельности ОУН - в статье Евгения Антонюка "Мельник, Бандера и раскол ОУН*"*Организации, деятельность которых запрещены на территории РФ

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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Олег Хавич

польша, украина, волынь, дмитрий кулеба, сикорский, мид, сейм, католическая церковь, эксклюзив