Харьков — ворота в Новороссию! Ищенко о ценности этого региона для России

Харьков — ворота в Новороссию! Ищенко о ценности этого региона для России

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 19.12.2025

2025-12-19T10:52

2025-12-19T10:52

2025-12-19T10:52

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей: 00:43 - Обстоятельства капитуляции Украины; 01:15 - Насколько Харьковская область ценна для России? 03:24 - Судебное дело о претензиях Центробанка к Euroclear; 05:25 - О конфликте на острове Даманском в 1969 году; 11:10 - О вмешательстве в человеческий геном; 12:41 - О втягивании Российской империи в Первую мировую войну; 23:18 - Нормы ЕС по защите языковых меньшинств; 25:53 - О войне в Афганистане; 36:51- О Белоруссии и белорусах; 42:18 - Вероятность войны Европы с Россией; 48:20 - Риски после ухода Путина; 57:43 - Об экономической политике России. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

