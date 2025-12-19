Харьков — ворота в Новороссию! Ищенко о ценности этого региона для России - 19.12.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251219/kharkov--vorota-v-novorossiyu-ischenko-o-tsennosti-etogo-regiona-dlya-rossii-1073354713.html
Харьков — ворота в Новороссию! Ищенко о ценности этого региона для России
Харьков — ворота в Новороссию! Ищенко о ценности этого региона для России - 19.12.2025 Украина.ру
Харьков — ворота в Новороссию! Ищенко о ценности этого региона для России
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 19.12.2025
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей: 00:43 - Обстоятельства капитуляции Украины; 01:15 - Насколько Харьковская область ценна для России? 03:24 - Судебное дело о претензиях Центробанка к Euroclear; 05:25 - О конфликте на острове Даманском в 1969 году; 11:10 - О вмешательстве в человеческий геном; 12:41 - О втягивании Российской империи в Первую мировую войну; 23:18 - Нормы ЕС по защите языковых меньшинств; 25:53 - О войне в Афганистане; 36:51- О Белоруссии и белорусах; 42:18 - Вероятность войны Европы с Россией; 48:20 - Риски после ухода Путина; 57:43 - Об экономической политике России. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
Видео, Россия, Украина, Харьков, Ростислав Ищенко, Владимир Путин, ЕС

Харьков — ворота в Новороссию! Ищенко о ценности этого региона для России

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей:
00:43 - Обстоятельства капитуляции Украины;
01:15 - Насколько Харьковская область ценна для России?
03:24 - Судебное дело о претензиях Центробанка к Euroclear;
05:25 - О конфликте на острове Даманском в 1969 году;
11:10 - О вмешательстве в человеческий геном;
12:41 - О втягивании Российской империи в Первую мировую войну;
23:18 - Нормы ЕС по защите языковых меньшинств;
25:53 - О войне в Афганистане;
36:51- О Белоруссии и белорусах;
42:18 - Вероятность войны Европы с Россией;
48:20 - Риски после ухода Путина;
57:43 - Об экономической политике России.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
