Харьков — ворота в Новороссию! Ищенко о ценности этого региона для России
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей:
00:43 - Обстоятельства капитуляции Украины;
01:15 - Насколько Харьковская область ценна для России?
03:24 - Судебное дело о претензиях Центробанка к Euroclear;
05:25 - О конфликте на острове Даманском в 1969 году;
11:10 - О вмешательстве в человеческий геном;
12:41 - О втягивании Российской империи в Первую мировую войну;
23:18 - Нормы ЕС по защите языковых меньшинств;
25:53 - О войне в Афганистане;
36:51- О Белоруссии и белорусах;
42:18 - Вероятность войны Европы с Россией;
48:20 - Риски после ухода Путина;
57:43 - Об экономической политике России.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
Подписывайся на