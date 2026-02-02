https://ukraina.ru/20260202/za-trampom-stoyat-sereznye-lyudi-zachem-ssha-nuzhny-kitay-i-venesuela-1075102240.html

За Трампом стоят серьезные люди: зачем США нужны Китай и Венесуэла?

За Трампом стоят серьезные люди: зачем США нужны Китай и Венесуэла?

Сейчас Дональд Трамп становится инструментом глубокой геополитической перестройки США. Украина.ру, 02.02.2026

Сейчас Дональд Трамп становится инструментом глубокой геополитической перестройки США. Политтехнолог Михаил Павлив в рамках мультимедийной конференции из цикла "Украинское досье" рассказал, что за Трампом стоят влиятельные группы из промышленного сектора, военно-промышленного комплекса, Big Tech и энергетики. Зачем США нужен арктический шельф и что означают действия Трампа по Ирану — смотрите в видео.

2026

