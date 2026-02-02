https://ukraina.ru/20260202/vossoedinenie-do-vossoedineniya-stoyakin-i-ivanenko-o-borbe-rossii-za-ukrainu-do-pereyaslavskoy-rady-1075097479.html

Воссоединение до воссоединения: Стоякин и Иваненко о борьбе России за Украину до Переяславской Рады

Воссоединение до воссоединения: Стоякин и Иваненко о борьбе России за Украину до Переяславской Рады - 02.02.2026 Украина.ру

Воссоединение до воссоединения: Стоякин и Иваненко о борьбе России за Украину до Переяславской Рады

В этом выпуске проекта Украина.ру "История: уроки и перемены" говорим о проектах воссоединения Украины с Россией до Переяславской Рады 1654 года. Украина.ру, 02.02.2026

2026-02-02T15:28

2026-02-02T15:28

2026-02-02T15:28

видео

украина

россия

москва

василий стоякин

иван грозный

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/02/1075097313_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_aa77494b67b8b694cfd370faec18f4b1.png

В этом выпуске проекта Украина.ру "История: уроки и перемены" говорим о проектах воссоединения Украины с Россией до Переяславской Рады 1654 года. Историк, кандидат политических наук Игорь Иваненко и публицист, редактор раздела "История" мультимедийного издания Украина.ру Василий Стоякин рассказали о том, какую роль в объединительных процессах сыграл царь Иван III, почему Москву стали называть Третьим Римом, как царь Иван Грозный пытался стать королём Польши, в чём Борис Годунов опередил своё время и какова была его роль в развитии Слободской Украины, а также о том, чего на самом деле хотел Лжедмитрий и как Москва и Киев могли оказаться в составе одного государства. Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru

украина

россия

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, украина, россия, москва, василий стоякин, иван грозный, украина.ру, видео