Воссоединение до воссоединения: Стоякин и Иваненко о борьбе России за Украину до Переяславской Рады
В этом выпуске проекта Украина.ру "История: уроки и перемены" говорим о проектах воссоединения Украины с Россией до Переяславской Рады 1654 года. Украина.ру, 02.02.2026
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/02/1075097313_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_aa77494b67b8b694cfd370faec18f4b1.png
В этом выпуске проекта Украина.ру "История: уроки и перемены" говорим о проектах воссоединения Украины с Россией до Переяславской Рады 1654 года. Историк, кандидат политических наук Игорь Иваненко и публицист, редактор раздела "История" мультимедийного издания Украина.ру Василий Стоякин рассказали о том, какую роль в объединительных процессах сыграл царь Иван III, почему Москву стали называть Третьим Римом, как царь Иван Грозный пытался стать королём Польши, в чём Борис Годунов опередил своё время и какова была его роль в развитии Слободской Украины, а также о том, чего на самом деле хотел Лжедмитрий и как Москва и Киев могли оказаться в составе одного государства. Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru
В этом выпуске проекта Украина.ру "История: уроки и перемены" говорим о проектах воссоединения Украины с Россией до Переяславской Рады 1654 года.
Историк, кандидат политических наук Игорь Иваненко и публицист, редактор раздела "История" мультимедийного издания Украина.ру Василий Стоякин рассказали о том, какую роль в объединительных процессах сыграл царь Иван III, почему Москву стали называть Третьим Римом, как царь Иван Грозный пытался стать королём Польши, в чём Борис Годунов опередил своё время и какова была его роль в развитии Слободской Украины, а также о том, чего на самом деле хотел Лжедмитрий и как Москва и Киев могли оказаться в составе одного государства.