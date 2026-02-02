https://ukraina.ru/20260202/nado-li-ostanavlivat-trampa-i-chem-on-vygoden-rossii--matveychev-o-venesuele-s-grenlandiey-i-ne-1075097077.html

Надо ли останавливать Трампа и чем он выгоден России — Матвейчев о Венесуэле с Гренландией и не только

Надо ли останавливать Трампа и чем он выгоден России — Матвейчев о Венесуэле с Гренландией и не только - 02.02.2026 Украина.ру

Надо ли останавливать Трампа и чем он выгоден России — Матвейчев о Венесуэле с Гренландией и не только

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Профессор Финансового университета при Правительстве России Олег Матвейчев в эфире... Украина.ру, 02.02.2026

2026-02-02T15:25

2026-02-02T15:25

2026-02-02T15:25

видео

россия

венесуэла

сша

дональд трамп

олег матвейчев

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/02/1075096926_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8ea21bba0cefa2d7408546fd71a96931.jpg

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Профессор Финансового университета при Правительстве России Олег Матвейчев в эфире специального проекта Украина.ру "Украинское досье" рассказал о том, стоит ли останавливать президента Дональда Трампа на пути всё новых интервенций США или в этом процессе есть положительные моменты для России.

россия

венесуэла

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, венесуэла, сша, дональд трамп, олег матвейчев, украина.ру, видео