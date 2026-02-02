https://ukraina.ru/20260202/starlink-sluzhit-vs-rf-i-zachem-sikorskiy-opyat-otkryl-svoyu-past-kholodnaya-voyna-trampa-s-evropoy--1075098119.html

"Старлинк" служит ВС РФ и зачем Сикорский опять открыл свою пасть. "Холодная война" Трампа с Европой

"Старлинк" служит ВС РФ и зачем Сикорский опять открыл свою пасть. "Холодная война" Трампа с Европой - 02.02.2026 Украина.ру

"Старлинк" служит ВС РФ и зачем Сикорский опять открыл свою пасть. "Холодная война" Трампа с Европой

У министра иностранных дел Польши, Радослава Сикорского, помимо прочих неоспоримых достоинств, есть интересное амплуа: он - профессиональный политический провокатор.

2026-02-02T16:41

2026-02-02T16:41

2026-02-02T17:17

эксклюзив

польша

сикорский

сша

илон маск

украина

дональд трамп

ес

мид

северный поток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/02/1075099868_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_03c1aeb24870a6f09eadcf020f1abfef.jpg

Уже не первый раз он появляется на политической сцене в таком качестве.Можно вспомнить хотя бы его провокационный твит "Спасибо, США" - под фотографией подрыва Северного потока. Эту публикацию Сикорский потом быстро удалил, но все всё поняли: британский агент в правительстве Польши, Радек Сикорский, решил осуществить информационную диверсию против США. И не без успеха!Ещё более серьёзной провокацией было участие Радослава Сикорского в подписании "гарантий Януковичу".Это то соглашение, подписанное 21 февраля 2014 года главой МИД Польши Сикорским, а также представителями Германии и Франции, которое никто не собирался выполнять.Радослав Сикорский об этом отлично знал, и по сути, стал одним из организаторов захвата власти на Украине группой заговорщиков, при поддержке зарубежных агентов влияния.Что же значит его новая перепалка с Илоном Маском по поводу "Старлинков"?То же самое, что и раньше: желание как-нибудь "подставить" США, и привлечь внимание к себе.Не будем забывать что Польшу, а также и министра её иностранных дел не зовут за стол переговоров. Причем не только Россия и США, но и собратья по ЕС.Польшу как-то игнорируют в последнее время.А они же столько вложили сил! И хабом для "помощи из США" для Украины были все последние годы, и базы американские у себя разместили, и армию увеличили.Конечно, Польша сделала это не безвозмездно, а за щедрые "чаевые".Но для политиков гораздо важнее собственное величие, слава и участие в мероприятиях. А с этим у Польши в последнее время намечаются проблемы.На это накладываются и внутренние противоречия между двумя ветвями власти: премьером и президентом. Президент Навроцкий - "протрамповский", премьер Туск - нет.Польские "Прометеи"И конечно, не надо забывать о важнейших проектах, которые должны были "сделать Польшу снова великой": все эти "Междуморье", "Люблинский треугольник" и другие унии, одна из целей которых - доминация Польши в регионе Восточной Европы.Не увядающие в Польше идеи польского доминирования, "прометеизма" в духе Пилсудского требуют от политиков каких-то действий.Но со всем этим никак не складывается. Никак не получается у Польши доминировать.Это одна из причин желчных высказываний Радека Сикорского: напомнить о себе и немного - о Польше.И напомнить надо так, чтобы поговорить как бы на равных с "сильными мира сего". Дать оценку, выступить в роли такого себе "польского судьи"."Старлинк"Что же произошло на этот раз?После публикации американского Института изучения войны (предприятие принадлежит семье Виктории Нуланд) Сикорский решительно возмутился использованием системы "Старлинк" на Украине.В статье как раз шла речь о том, что армия России использует "Старлинк" для ударов по Украине.- так написал Сикорский в обращении к Маску.Илон Маск в ответ назвал Сикорского "пускающим слюни имбецилом", который "даже не понимает, что это основа военной связи Украины".Но Радек Сикорский, скорее всего, как раз отлично понимает, что Маск не может "отключить Старлинк" для армии России, не отключив его для украинской армии.Система спутниковой связи "Старлинк" - это по сути, огромный всемирный телефон. Но его недостатки - как обычно, продолжение достоинств."Старлинк" может охватывать своей сетью почти весь земной шар (есть исключения, но сейчас не об этом). Но его невозможно отключать "точечно". Если связь есть, она есть в определённом радиусе действия.Однако обращение Сикорского к Илону опубликовано совсем не с целью что-то отключить.За этим обменом колкостями стоят важные политические цели Сикорского и группы, которая стоит за ним.Дроны "Италмас" и тылы УкраиныВо-первых, это, конечно, действительно огромная проблема для Украины: началось использование "Старлинк" для ударов по украинской инфраструктуре.Кого в этом надо обвинить? Конечно, Илона Маска. Ирония судьбы. Маск, который всё это время снабжает украинскую армию связью, получает нагоняй за это же от Сикорского.Ну а чего Илон Маск хотел? Надо знать, с кем связываешься.А Россия действительно поставила себе на службу "Старлинк". Который оплачивают США и немного Польша.Ещё в середине января об использовании системы связи "Старлинк" для наведения российских дронов - камикадзе "Италмас" сообщил российский ТГ-канал "Военная хроника"."Старлинк" "обеспечивает нашим дронам устойчивые каналы связи. "Италмас" обладают дальностью действия около 200 км. Что теоретически при задействовании "Старлинк" обеспечивает нанесение точечных ударов как по стационарным, так и по движущимся целям под Полтавой, Киевом, в Днепропетровской области и т.д." - говорилось в публикации.Также шла речь о том, что "Старлинк" значительно улучшил разведывательные возможности для армии России. Увеличивает "информационную осведомлённость о действиях противника в глубоком тылу".Обеспечивает качественную видеотрансляцию.И даже:"В перспективе может обеспечить возможность нанесения ударов по эшелонам с западной техникой в западно-украинских областях."Ну а 26 января в Киеве началась паника: российский дрон, оснащенный "Старлинком", кружил над городом несколько часов, и РЭБ, и ПВО не могли его ни сбить, ни заглушить.Илон Маск против Радослава СикорскогоСикорский далеко не в первый раз обменивается "любезностями" с Илоном Маском.Ещё в марте 2025 года, когда Сикорский заявил, что это Польша оплачивает связь на Украине и пригрозил "найти замену Старлинку", Илон Маск ответил:"Замолчи, маленький человек. Ты платишь ничтожную часть стоимости. И замены "Старлинк" не существует."А совсем недавно в декабре прошлого года, когда Илон Маск предложил "распустить ЕС", поскольку "бюрократия ЕС медленно душит Европу", Сикорский обратился к нему с призывом "улетай на Марс, там нет цензуры нацистских приветствий."Сикорский намекал на неудачный жест Маска во время митинга в поддержку Трампа, напоминающий фашистское приветствие.Хотя на самом деле, именно сегодняшний ЕС и представляет собой нечто похожее по многим признакам на немецкий рейх.Вражда между Сикорским и Илоном Маском имеет глубокие корни.Маск давно продвигает идею "независимых стран" Европы. Содействует новым партиям: АДГ в Германии, партия Фараджа в Англии.ЕС в ответ пытается штрафовать сеть Х Маска в Европе и ставить ему другие подножки.При чем тут Сикорский? Так он же - плоть от плоти старой системы управления миром, куда прочно входит и бюрократия ЕС.Из Оксфорда - в министрыРадослав Сикорский попал в орбиту всяческих "фондов Сороса" еще в совсем юном возрасте. Его отобрали из многих перспективных польских "молодых лидеров" и отправили на учёбу в Лондон.Радослав учился в Оксфорде, он однокурсник и давний друг Бориса Джонсона, бывшего премьера Британии. Он дружен с другим выпускником Оксфорда, бывшим премьером Британии Дэвидом Камероном.Сикорский после Оксфорда работал некоторое время журналистом, сначала в изданиях Британии, потом его вернули в Польшу, где он вёл программу на телевидении - брал интервью у знаменитостей.И оттуда Радослав вдруг прыгнул в кресло заместителя министра обороны Польши. В 26 лет. Не имея за плечами ничего, кроме некоторого опыта в журналистике и курса философии и искусства в Оксфорде.При этом Сикорский ещё и был гражданином Британии (под нажимом общественности, значительно позже отказался от этого гражданства).Так и продолжилась дальше его карьера: глава Минобороны, глава МИД Польши, депутат Сейма, депутат Европарламента, снова глава МИД, сегодня он совмещает эту должность с должностью вице-премьера.Но у Сикорского есть и другие, более важные должности в других серьезных организациях.Например, он - член руководства Бильдербергского клуба. А также работает в Институте геостратегии Бжезинского.Кстати, послом США в Польше с 2021 по 2025 год был сын Бжезинского, Майкл.Сразу после инаугурации Дональда Трампа миссия Майкла Бжезинского в Польше закончилась.Сикорский - член огромного "глубинного государства", куда входят лидеры Демпартии США, "старые семьи" Европы, руководство Лондонского Сити, члены Бильдербергского клуба, различных ТНК, руководство ЕС и много других скрытых и открытых организаций, фондов и "лидеров открытого общества".Холодная война" ТрампаОчень сильно обобщая, его злобные нападки на Илона Маска - это борьба старой Европы и старой "элиты" против новой.Хищник против Чужого. Или скорее, один хищник против другого.По сути, это "холодная война" Трампа с ЕС.Кстати, недавно один из польских еженедельников вышел именно с такой обложкой: "ХОЛОДНАЯ ВОЙНА".И лицо Дональда Трампа в инее, в сосульках.Да, это "холодная война", только теперь - между ЕС и США.А самое интересное, что новая "холодная война" будет происходить и внутри ЕС (что уже очень заметно), и внутри самой Польши.Президент Кароль Навроцкий буквально на днях заявил: "Моя поддержка президента Трампа непоколебима, как и поддержка Польши президентом Трампом". И Трамп что-то благосклонное ответил Каролю.Так что перепалка по поводу "Старлинка" (при всей отдельной важности этого вопроса) - это только вершина айсберга "новой холодной войны".Подробнее о Сикорском - Почему глава МИД Польши - лох. Радослава Сикорского выгнали бы из русофобов за ненависть к России

польша

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, польша, сикорский, сша, илон маск, украина, дональд трамп, ес, мид, северный поток, альтернатива для германии (партия), украина.ру, украина.ру