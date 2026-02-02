https://ukraina.ru/20260202/skr-napravil-v-sude-delo-o-mnogomillionnom-khischenii-sredstv-gosoboronzakaza-1075092542.html
СКР направил в суд дело о многомиллионном хищении средств гособоронзаказа
СКР направил в суд дело о многомиллионном хищении средств гособоронзаказа
Следственный комитет России направил в суд уголовные дела о многомиллионном хищении денежных средств при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом ведомство проинформировало 2 февраля
Главным военным следственным управлением СК РФ завершено расследование уголовных дел в отношении генерального директора ООО "Десятый подшипниковый завод" Александра Дьяченко, собственников завода Алексея и Людмилы Кулешовых, бывшего директора по экономике и финансам Николая Борисова, начальника планово-экономического отдела предприятия Феликса Захарцова и Романа Волкова. Их обвиняют в совершении мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).По делу проходит также бывший начальник 547 военного представительства Минобороны России Андрей Сухомлин - его обвиняют в совершении мошенничества и служебного подлога (ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292 УК РФ)."Следствием установлено, что в 2020-2024 годах в рамках государственного оборонного заказа с ООО "Десятый подшипниковый завод" заключены договоры на поставку подшипниковой продукции, - рассказали в СК РФ. -. Борисов, Дьяченко, Сухомлин, Кулешовы, Волков и Захарцов путем завышения стоимости и внесения заведомо ложных сведений в документы о поставках указанной продукции похитили свыше 2,2 млрд рублей, причинив государству и 16 предприятиям промышленности ущерб в особо крупном размере".Судом на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму свыше 5 млрд рублей. В отношении Сухомлина, Волкова и Кулешова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Борисов, Дьяченко, Захарцов и Кулешова находятся под домашним арестом."Следствием собрано достаточно доказательств, подтверждающих вину обвиняемых, в связи с чем уголовное дело в отношении Сухомлина, Волкова и Кулешовых направлено в Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд, а в отношении Борисова, Дьяченко и Захарцова в Советский районный суд г. Ростова-на-Дону", - сообщили в следственном ведомстве.Ранее на эту тему: СК РФ завершил ещё одно расследование расхищения средств гособоронзаказаБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Что ждет Украину, и чем занят Трамп в свободное от переговоров время. Хроника событий на 13:00 2 февраляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
СКР направил в суд дело о многомиллионном хищении средств гособоронзаказа
