Российско-украинская рулетка. Как популярный видеочат стал ареной борьбы Москвы и Киева

Во всемирной паутине, пожалуй, сегодня не осталось тихого угла, где можно спрятаться от баталий информационной войны. Популярные сервисы для общения давно превратились в поле битвы, где в ход идет все: провокации, троллинг, манипуляции, оскорбления. Особенно наглядно это видно на примере чат-рулетки в контексте противостояния России и Украины
Что такое чат-рулетка Современные технологии позволяют сегодня найти себе собеседника из любой точки мира, был бы только интернет. Одна из самых ходовых таких программ – это чат-рулетка. Так называется наиболее популярный подобный сервис, также этим термином в просторечье обозначают другие аналогичные сайты и приложения.Суть их в том, что любой пользователь на условиях относительной анонимности, подключив камеру, получает случайным образом в специальном видеочате собеседника. Хочешь – знакомься и общайся, не хочешь – жми кнопку и тут же получай следующего и так до бесконечности.Важная деталь – в настройках можно выбрать страну, с жителями которой пользователь хочет поговорить. Изначально эта функция была популярна у тех, кто изучает иностранные языки. Учишь ты, допустим, французский, выбираешь Францию, общаешься с людьми из этой страны и оттачиваешь свое владение языком.До сих пор в чат-рулетке можно встретить кого угодно: кто-то обсуждает там компьютерные игры, кто-то спорт, кто-то историю, кто-то устраивает розыгрыши. Есть те, кто заходит туда, чтобы продемонстрировать другим свои навыки и умения, например, сыграть на гитаре какую-нибудь песню по просьбе своего собеседника, а кто-то просто сидит в чат-рулетке от нечего делать и болтает там со случайными людьми о погоде.Российско-украинский конфликт радикально перелопатил ландшафт этой интернет-площадки. Как это часто бывает, то, что изначально не было заточено под политику, в какой-то момент политикой стало переполняться через край.Зачем это вообще нужноСегодня по обе стороны российско-украинской границы многочисленные блогеры буквально охотятся на своих идейных оппонентов в чат-рулетке. Разговоры записываются, а наиболее яркие отрывки отдельными видео распространяются в соцсетях.Высший пилотаж – продемонстрировать идейное, интеллектуальное и прочее превосходство над собеседником, вызвать его на эмоции, выставить в дурном свете.Многие такие ролики имеют цель сформировать обобщенный уничижительный образ врага. В украинском сегменте, например, в ходу такие заголовки под такими видео: "разговор с очередным Z-ником", "безумная истерика типичного продукта российской пропаганды" и т.д.Цель таких блогеров – не переубедить кого-то в содержательной дискуссии, а выхватить яркие моменты, разжечь пожар в комментариях и получить на этом свои медийные, а порой и финансовые дивиденды.Разумеется, когда речь идет о блогосфере, то на первый план выходит сам контент и то, сколько просмотров он может принести, поэтому чем больше откровенного трэша, тем в данном случае лучше.С российской стороны в своеобразном полуюмористическом жанре работает, например, блогер Макс Камикадзе, который известен своими пародиями на Владимира Зеленского. В этом образе он выходит в чат-рулетку и собирает реакции украинцев.Псевдоисторик против РоссииЕсть и те, кто действует более изворотливо и тоньше. Один из таких деятелей – украинский историк Виталий Дрибница, проживающий в Белой Церкви Киевской области. В прошлом году он даже удостоился отдельной статьи про себя в американской газете The New York Times.Вот выдержка из того материала, дающая представление о том, как работает этот пропагандист.В чат-рулетке этот историк сидит каждый день по несколько часов, его канал в YouTube насчитывает более полумиллиона подписчиков. За пять лет работы своего блога он наснимал более 1,5 тыс. видео таких разговоров.Как отмечал сам Дрибница, его усилия в основном пропадают даром – большинство россиян, с которыми он общается, отвергают его аргументы. Тем не менее выжать пропагандистский эффект иногда получается, особенно когда ему попадается плохо подготовленный собеседник, который пасует перед примитивной, но на первый взгляд стройной системой взглядов украинского историка.Среди российских блогеров, взошедших на волне популярности российско-украинских схваток в чат-рулетке можно отметить Станислава Андреева (Дядя Слава), скончавшегося в результате тяжелого заболевания в 2023 году в возрасте 56 лет.Жизненный опыт, искренний патриотизм, чувство юмора, хорошая ориентация в политике и истории были главным оружием Дяди Славы в дискуссиях с украинскими националистами, которые часто не выдерживали и обрывали разговор.В своих стримах он регулярно собирал средства для российских военных, участвующих в СВО, а его канал в YouTube (до того, как его удалили) имел около миллиона подписчиков.Не только негативЕсть мнение, что топовые украинские блогеры, работающие с чат-рулеткой, являются сотрудниками ЦИПСО, чья задача – навязывать украинские пропагандистские нарративы. Доподлинно подтвердить это трудно, однако то, с каким маниакальным упорством блогеры с Украины сидят день и ночь в чат-рулетке наводит на мысль, что их деятельность организационно и материально может поддерживаться из бюджета соответствующих госслужб.В России же такая информационная война в чат-рулетке – все больше самодеятельность отдельных активистов."Единственное общение с украинцами сегодня возможно только в интернете на платформе типа "Чат-рулетка". Нашу точку зрения там отстаивают только частные люди, а с их стороны работают профессионалы. Они создают целый корпус мемов, которые, в отличие от фейков, разоблачить очень трудно", - рассказала в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель телеканала "ТВ Центр", лауреат премии правительства РФ в области СМИ, автор документального фильма о предыстории украинского конфликта "Убить русского в себе" Вера Кузьмина.Чат-рулетку не нужно переоценивать, но и недооценивать ее тоже было бы ошибкой. Кроме того, что это еще одна площадка, где сталкиваются лоб в лоб две диаметрально противоположные доктрины, это редкая сегодня связующая нить между народами России и Украины.Интересен в этом плане пример блогера и музыканта Александра Лосева, который общается в чат-рулетке с украинцами и предлагает им сыграть и спеть какую-либо песню. Первые секунды большинство пользователей с Украины настроены враждебно, однако под влиянием музыки (почти всегда русскоязычной), их настроение меняется.Такие объединяющие моменты особенно ценны в атмосфере взаимного ожесточения и свидетельствуют о том, что не все еще с нынешними украинцами потеряно и работать с ними информационно можно и нужно.Насколько реальна перспектива достижения мирных договоренностей по Украине - в материале Украина.ру "На грани коллапса". Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг нее.
Российско-украинская рулетка. Как популярный видеочат стал ареной борьбы Москвы и Киева

16:50 02.02.2026 (обновлено: 17:18 02.02.2026)
 
Павел Котов
Что такое чат-рулетка
Современные технологии позволяют сегодня найти себе собеседника из любой точки мира, был бы только интернет. Одна из самых ходовых таких программ – это чат-рулетка. Так называется наиболее популярный подобный сервис, также этим термином в просторечье обозначают другие аналогичные сайты и приложения.
Суть их в том, что любой пользователь на условиях относительной анонимности, подключив камеру, получает случайным образом в специальном видеочате собеседника. Хочешь – знакомься и общайся, не хочешь – жми кнопку и тут же получай следующего и так до бесконечности.
Важная деталь – в настройках можно выбрать страну, с жителями которой пользователь хочет поговорить. Изначально эта функция была популярна у тех, кто изучает иностранные языки. Учишь ты, допустим, французский, выбираешь Францию, общаешься с людьми из этой страны и оттачиваешь свое владение языком.
До сих пор в чат-рулетке можно встретить кого угодно: кто-то обсуждает там компьютерные игры, кто-то спорт, кто-то историю, кто-то устраивает розыгрыши. Есть те, кто заходит туда, чтобы продемонстрировать другим свои навыки и умения, например, сыграть на гитаре какую-нибудь песню по просьбе своего собеседника, а кто-то просто сидит в чат-рулетке от нечего делать и болтает там со случайными людьми о погоде.
Российско-украинский конфликт радикально перелопатил ландшафт этой интернет-площадки. Как это часто бывает, то, что изначально не было заточено под политику, в какой-то момент политикой стало переполняться через край.
Зачем это вообще нужно
Сегодня по обе стороны российско-украинской границы многочисленные блогеры буквально охотятся на своих идейных оппонентов в чат-рулетке. Разговоры записываются, а наиболее яркие отрывки отдельными видео распространяются в соцсетях.
Высший пилотаж – продемонстрировать идейное, интеллектуальное и прочее превосходство над собеседником, вызвать его на эмоции, выставить в дурном свете.
Многие такие ролики имеют цель сформировать обобщенный уничижительный образ врага. В украинском сегменте, например, в ходу такие заголовки под такими видео: "разговор с очередным Z-ником", "безумная истерика типичного продукта российской пропаганды" и т.д.
Цель таких блогеров – не переубедить кого-то в содержательной дискуссии, а выхватить яркие моменты, разжечь пожар в комментариях и получить на этом свои медийные, а порой и финансовые дивиденды.
Разумеется, когда речь идет о блогосфере, то на первый план выходит сам контент и то, сколько просмотров он может принести, поэтому чем больше откровенного трэша, тем в данном случае лучше.
С российской стороны в своеобразном полуюмористическом жанре работает, например, блогер Макс Камикадзе, который известен своими пародиями на Владимира Зеленского. В этом образе он выходит в чат-рулетку и собирает реакции украинцев.
Псевдоисторик против России
Есть и те, кто действует более изворотливо и тоньше. Один из таких деятелей – украинский историк Виталий Дрибница, проживающий в Белой Церкви Киевской области. В прошлом году он даже удостоился отдельной статьи про себя в американской газете The New York Times.
Вот выдержка из того материала, дающая представление о том, как работает этот пропагандист.
"Через несколько минут на экране появился мужчина средних лет из России, говоривший из помещения, похожего на продуктовый магазин. Виталий Дрибница, учитель истории, не теряя времени, начал с намеренно провокационного вопроса: "Кому принадлежит Крым?" — спросил он <…> "Нам", — без колебаний ответил мужчина. Затем последовал головокружительный обмен мнениями об исторических корнях Украины и России, войне за независимость Украины с 1917 по 1921 год и украинском языке. Временами русский мужчина колебался, затрагивая исторические факты, но в конце концов отмахнулся от всего этого. "Интернет расскажет вам все", — сказал он. "Украины никогда не существовало и никогда не будет существовать".
В чат-рулетке этот историк сидит каждый день по несколько часов, его канал в YouTube насчитывает более полумиллиона подписчиков. За пять лет работы своего блога он наснимал более 1,5 тыс. видео таких разговоров.
Как отмечал сам Дрибница, его усилия в основном пропадают даром – большинство россиян, с которыми он общается, отвергают его аргументы. Тем не менее выжать пропагандистский эффект иногда получается, особенно когда ему попадается плохо подготовленный собеседник, который пасует перед примитивной, но на первый взгляд стройной системой взглядов украинского историка.
Среди российских блогеров, взошедших на волне популярности российско-украинских схваток в чат-рулетке можно отметить Станислава Андреева (Дядя Слава), скончавшегося в результате тяжелого заболевания в 2023 году в возрасте 56 лет.
Жизненный опыт, искренний патриотизм, чувство юмора, хорошая ориентация в политике и истории были главным оружием Дяди Славы в дискуссиях с украинскими националистами, которые часто не выдерживали и обрывали разговор.
В своих стримах он регулярно собирал средства для российских военных, участвующих в СВО, а его канал в YouTube (до того, как его удалили) имел около миллиона подписчиков.
Не только негатив
Есть мнение, что топовые украинские блогеры, работающие с чат-рулеткой, являются сотрудниками ЦИПСО, чья задача – навязывать украинские пропагандистские нарративы. Доподлинно подтвердить это трудно, однако то, с каким маниакальным упорством блогеры с Украины сидят день и ночь в чат-рулетке наводит на мысль, что их деятельность организационно и материально может поддерживаться из бюджета соответствующих госслужб.
В России же такая информационная война в чат-рулетке – все больше самодеятельность отдельных активистов.
"Единственное общение с украинцами сегодня возможно только в интернете на платформе типа "Чат-рулетка". Нашу точку зрения там отстаивают только частные люди, а с их стороны работают профессионалы. Они создают целый корпус мемов, которые, в отличие от фейков, разоблачить очень трудно", - рассказала в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель телеканала "ТВ Центр", лауреат премии правительства РФ в области СМИ, автор документального фильма о предыстории украинского конфликта "Убить русского в себе" Вера Кузьмина.
Вера Кузьмина - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Чат-рулетку не нужно переоценивать, но и недооценивать ее тоже было бы ошибкой. Кроме того, что это еще одна площадка, где сталкиваются лоб в лоб две диаметрально противоположные доктрины, это редкая сегодня связующая нить между народами России и Украины.
Интересен в этом плане пример блогера и музыканта Александра Лосева, который общается в чат-рулетке с украинцами и предлагает им сыграть и спеть какую-либо песню. Первые секунды большинство пользователей с Украины настроены враждебно, однако под влиянием музыки (почти всегда русскоязычной), их настроение меняется.
Такие объединяющие моменты особенно ценны в атмосфере взаимного ожесточения и свидетельствуют о том, что не все еще с нынешними украинцами потеряно и работать с ними информационно можно и нужно.
Насколько реальна перспектива достижения мирных договоренностей по Украине - в материале Украина.ру "На грани коллапса". Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг нее.
