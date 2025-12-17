https://ukraina.ru/20251217/molyatsya-na-voynu-i-imitiruyut-mirnye-initsiativy-chem-zanimayutsya-ukrainskie-elity-1073234495.html

Молятся на войну и имитируют мирные инициативы. Чем занимаются украинские элиты

Молятся на войну и имитируют мирные инициативы. Чем занимаются украинские элиты

Украинская политическая элита сейчас пытается продемонстрировать показную воинственность и отказ от каких-либо уступок на гипотетических мирных переговорах.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/19/1059944873_0:0:2998:1686_1920x0_80_0_0_42282d19aad912934a16f6d93a2da7e6.jpg

Приободренные "мирным планом" стран ЕС (по сути, планом гарантированного продолжения войны), депутаты и чиновники стремятся показать западным спонсорам свою готовность воевать до последнего украинца при условии хорошего финансирования.Сам Зеленский тоже фактически выставляет администрации США крупный счет за согласие лишь с некоторыми из пунктов мирного плана Трампа. Он хочет, чтобы США и европейские союзники бесконечно содержали 800-тысячную армию, выплачивали "похоронные" семьям погибших и вложили миллиарды в "восстановление" Украины. Учитывая постоянные коррупционные скандалы, Зеленский фактически желает, чтобы украинскую элиту и её запросы финансировали постоянно. Иного образа жизни и иных способов заработка у украинской элиты практически не осталось.Сейчас любой крупный чиновник с ужасом ожидает окончания мобилизации и прекращения боевых действий, так как сразу же прикроются финансовые потоки западных фондов и государств. На "копейки", которые еще можно содрать с украинских работников, невозможно будет шиковать в Монако. Не возвращаться же после этого к выращиванию огурцов и птицефабрикам?Сын президента США Дональд Трамп-младший на днях резко высказался касательно Украины в контексте разворовывания западной военной помощи. Он удивился, что в Монако, где он провел два дня, повсюду видел дорогие автомобили с украинскими номерами. При этом сама Украина, по его словам, - "небогатое место". Трамп-младший сделал вывод, что украинская элита ворует западную помощь.В связи с этим украинское издание "Либерал" пишет на этой неделе, что в действительности вся экономика Украины стоит на разворовывании западной помощи. На любой гипотетический вопрос о коррупции украинский чиновник с возмущением и простодушием хотел бы ответить: "А нам на что жить?""Разворовывание западной военной помощи – фундамент экономики Украины", - резюмирует "Либерал", подчеркивая, что со времен Януковича страна разучилась что-либо производить или зарабатывать на логистических маршрутах."Нравится вам это или нет, но жизнь начинает теплиться вокруг распила, отката, отмывки и вывоза в оффшор западных средств. Криминализированную субкультуру распильщиков окружают дилеры, шлюхи, стилисты, шуты. Все на содержании. Все тратят деньги. Открываются офисы и финучреждения, где выводится украденное в тень и где теряются его следы", - продолжает "Либерал", отмечая также, что критикой украинской коррупции администрация США разрушает не просто вертикаль Зеленского, но сам экономический фундамент страны.Война и русофобия стали для украинской элиты настоящим карго-культом: произносишь дежурные антироссийские фразы, отлавливаешь "рабов", бросая их в окопы, а взамен получаешь прибыль, больше чем от наркоторговли.Организатор Майдана и советник Офиса президента Сергей Лещенко главным активом Украины называет именно Владимира Зеленского. Он говорит, что именно благодаря ему, страна продолжает получать помощь. Проще говоря, Лещенко считает, что жить будет не на что, если Зеленскому не удастся регулярно выпрашивать миллионы и миллиарды.В то же время мэр Киева Виталий Кличко в интервью немецкому каналу ZDF говорит о системном кризисе власти на Украине — доверие к власти Зеленского падает как внутри страны, так и за её пределами. "Все очень плохо. Скажу откровенно, это серьезный удар для всей Украины", - заявил Кличко, комментируя коррупционные скандалы. По словам Кличко, сейчас Зеленского поддерживают менее 20% граждан.Однако ручные социологи из Киевского международного института социологии в который раз "пробивают дно", демонстрируя услужливость. На днях по результатам своего "опроса" они показали, что коррупционные скандалы только повысили рейтинг Зеленского. По данным КМИС, в конце ноября Зеленскому доверяли 49% опрошенных. В декабре этот показатель вырос до 63%, а в период 8–13 декабря — уже до 65%. Однако сами социологи признают, что во время войны они проводят опросы лишь по телефону, но 80-90% респондентов просто бросают трубку, если им звонят. В итоге в опросах остаётся весьма специфическая аудитория – несколько десятков респондентов, которые и создают "мнение народа".Ради имитации согласия с администрацией Трампа, украинский режим пытается говорить о выборах, но говорят о них так, чтобы заранее всем стало ясно, что это будет обман.Портал РБК-Украина сообщает, что на Банковой уже прошло рабочее совещание по вопросу досрочных выборов и готовится соответствующий законопроект. При этом собеседники издания подчеркивают, что инициатива не связана с реальными планами проведения выборов и стала реакцией на заявления Трампа о том, что на Украине давно не было голосования. Иными словами, никто даже не скрывает, что администрацию США хотят надуть, но делают это неумело и топорно, как второклассник, прогулявший школу.Подробнее о том, что происходит в эти дни в самой Украине - в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: иск на 18 трлн рублей и блекаут как новая норма".

