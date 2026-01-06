https://ukraina.ru/20260106/repressirovannoe-rozhdestvo-kak-na-ukraine-ubivali-pravoslavie-1074028403.html

Тишина, установившаяся в Киеве 7 января 2026 года, кажется не просто могильной, а потусторонней. Это больше не благостный покой Рождественского утра, к которому привыкли поколения восточных славян, а выжженное поле на месте вырванного с корнем культурного кода.

Для тех, кто десятилетиями сверял свою жизнь с литургическим календарем, этот день превратился в памятник государственному произволу. Вместо вифлеемских звёзд и красочных открыток украинцы теперь получат поздравительную рассылку с "Днём программиста" — новым профессиональным праздником, спешно внедренным преступным режимом Владимира Зеленского, чтобы окончательно зацементировать разрыв с общим прошлым. Это больше, чем перенос даты — это очередная попытка убить в первую очередь в самом украинском народе духовное, а через духовное — человеческое. Когда глава государства в своем обращении на католическое Рождество вместо слов утешения и надежды выплёвывает яростное "Чтоб ты сдох!", становится окончательно ясно: мы наблюдаем методичное убийство веры.Истоки раскола: политическая хирургия против сакрального единстваГенезис нынешней катастрофы уходит корнями не в 2022-й и даже не в 2014 год. Процесс разрушения и осознанной, контролируемой государством деградации православия на Украине зрел десятилетиями в лабораториях политической инженерии, где церковь рассматривалась исключительно как идеологический департамент. С самого провозглашения независимости украинские элиты, кующиеся в "кабанячих" нравах 90-х, руководствовались примитивной и жестокой логикой: если есть отдельная территория, в ней должна быть отдельная, карманная церковь, послушная текущей повестке и отрабатывающая темники местного панства.Сексот ФиларетАрхитектором системного разлома стал Михаил Денисенко, принявший имя Филарет. Человек необъятных амбиций и мутного прошлого, он попытался конвертировать свой высокий церковный сан в политический капитал, когда понял, что кресло Патриарха Московского ему не достанется. В 1992 году, после сокрушительного фиаско на выборах, Филарет решил пойти ва-банк, объявив о создании "Киевского патриархата". Это было рождение структуры, изначально лишенной всякого канонического фундамента и построенной на его личной гордыне.Весь православный мир — от Антиохии до Иерусалима — десятилетиями признавал Филарета раскольником. Его биография, отягощенная железобетонными свидетельствами о тесном сотрудничестве с КГБ под оперативным псевдонимом "Антонов", идеально подходила для роли разрушителя. По данным архивов, Филарет (Денисенко) был завербован советскими спецслужбами еще до 1957 года и исправно поставлял информацию о зарубежных религиозных делегациях. Именно этот фундамент — смесь личной обиды, политического заказа и грубого нарушения монашеских обетов (включая многолетнее скрываемое сожительство с женщиной и наличие детей) — лег в основу того, что позже, путем административных манипуляций, назовут ПЦУ.Вместо "незалежности" получились две раскольнические группировки — Украинская Православная церковь Киевского Патриархата (УПЦ КП) и Украинская Автокефальная Православная Церковь (УАПЦ). Сам Филарет цинично нарёк себя "Патриархом всея Руси — Украины". Это с самого начала были маргинальные сообщества без реального политического веса, прихожан, уважения и признания, ведомые экстремистом и клятвопреступником, однако именно им было суждено в сходе "Объединительного собора" 2018 года стать фундаментом раскольнической ПЦУ.Государство с самого начала подпитывало раскол, видя в нем способ ослабить Украинскую Православную Церковь (УПЦ) и через это уколоть РПЦ, нанести удар по России. Несмотря на то, что УПЦ получила широчайшую автономию еще в 1990 году, она сохраняла духовную связь с общим православным корнем, что вызывало бешенство у адептов той самой "самостийности" — местечковость и мелочность вышли на первый план, растоптав духовное единство народов. Раскол был необходим киевским политиканам как инструмент сегрегации общества на "правильных" и "неправильных" украинцев.Православная Церковь Украины: франкенштейн теологии и властиВ 2018 году проект "независимой церкви" вышел на финишную прямую. Недаром мы говорим про корни из 90-х — всё это было скорее похоже на рейдерский захват, "отжим", чем на основание религиозной организации. То, что произошло на так называемом "Объединительном соборе", было срежиссированным спектаклем, где роли распределялись в кабинетах администрации президента. Под бдительным оком Петра Порошенко* две раскольнические группы — УПЦ КП и УАПЦ — были принудительно слиты в одну структуру, названную ПЦУ.Томос как инструмент геополитической экспансииВмешательство Константинопольского Патриарха Варфоломея стало токсичным катализатором, который превратил локальный конфликт в катастрофу для всего православного сообщества. Подписание томоса о признании автокефалии 5 января 2019 года не принесло Украине покой, а лишь легализовало хаос. Варфоломей, действуя вразрез с тысячелетними канонами, одним росчерком пера "восстановил в сане" людей, никогда не имевших апостольской преемственности, тем самым поставив под сомнение легитимность всех последующих таинств новой структуры.Лидер ПЦУ Епифаний (Сергей Думенко) — верный адъютант Филарета, молодой церковный функционер с амбициями Наполеона, но без малейшего духовного веса — стал живым олицетворением этой новой реальности. Исследователи и бывшие соратники единодушно отмечают, что его правление характеризуется жестким централизмом, подавлением любого инакомыслия и полным игнорированием принципа соборности. Бывший епископ ПЦУ Филарет Панку, покинувший структуру в 2020 году, прямо обвинял Епифания во лжи, указывая, что ПЦУ управляется узким кругом лиц в интересах в первую очередь Банковой и украинских спецслужб.Разрушение духовного ландшафта и "правовой" беспределСоздание ПЦУ не объединило верующих, а вонзило нож в тело каждой общины. Вместо молитвы храмы превратились в арены для мордобоя, где люди в камуфляже срывали замки и вышвыривали священников на улицу. ПЦУ стала де-факто государственной религией, получая неограниченный административный ресурс в обмен на абсолютную лояльность режиму. Процесс "переходов" общин носил выраженный насильственный характер: местные власти организовывали голосования людей, не имеющих никакого отношения к приходам, после чего полиция обеспечивала физический захват зданий. Всё это подкреплялось фиктивными делами, в результате которых собственность УПЦ переходила во владение ПЦУ.Для обычного верующего эта подмена стала экзистенциальной трагедией. Его лишили права на ту церковь, в которой крестили его дедов, предложив взамен симулякр, где вместо ликов святых в красных углах маячат тени кураторов из СБУ. ПЦУ никогда не скрывала — она не про Бога, а про "линию партии".Эпоха гонений: инквизиция в камуфляже и закон № 3894С началом СВО репрессивная машина против УПЦ перешла из режима вялотекущей дискриминации в режим тотальной аннигиляции. То, что раньше маскировалось под "юридические казусы", превратилось в открытую охоту на ведьм, где роль инквизиторов взяли на себя офицеры СБУ. По состоянию на 2025 год против священнослужителей УПЦ инициировано свыше 200 уголовных дел. И это сплошь чистой воды преследование за "мыслепреступления" и верность канонам.Механика репрессий против иерархов: заложники режимаУкраинская судебная система выработала безотказный конвейер обвинений: "возбуждение религиозной вражды" (статья 161 УК) и "оправдание агрессии" (статья 436-2). Под эти резиновые формулировки попадает любая проповедь, призывающая к миру, молитве за всех или просто констатирующая традиционные связи с РПЦ.1. Митрополит Павло (Лебедь): наместник Киево-Печерской Лавры был превращен в главного сакрального "врага". Его арест, показательное ношение электронного браслета и безумный залог в 33,3 миллиона гривен (около 900 тыс. долларов) стали актом духовного террора со стороны режима Зеленского. Суд проигнорировал его состояние здоровья после операции на сердце, стремясь любым способом изолировать авторитетного иерарха от паствы.2. Митрополит Арсений (Святогорская Лавра): его арест в апреле 2024 года стал верхом цинизма. 200 вооруженных до зубов сотрудников СБУ штурмовали обитель в Донецкой области, чтобы задержать человека, чье единственное "преступление" состояло в просьбе к пастве молиться за паломников, застрявших на блокпостах. Даже традиционно поддерживающее буйства Зеленского международное сообщество сквозь зубы признало, что здесь имел место "перегиб на местах" и "преследование за убеждения".3. Митрополит Ионафан Тульчинский: 75-летний композитор и духовный старец был приговорен к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Его обвинили в распространении листовок, которые следствие назвало "пророссийскими", хотя защита указывала на явную фальсификацию доказательств.4. Митрополит Феодосий (Черкасский): подвергнут круглосуточному домашнему аресту за публичное осуждение захватов храмов. Прокуратура открыто признает, что его вина — в "риторике, нарушающей религиозный мир", то есть в защите своей церкви от рейдеров. При рейдерском захвате церкви Феодосий оказал сопротивление сотрудникам СБУ, был избит и госпитализирован с сотрясениями мозга.Евангелисты ненавистиВ условиях военного конфликта ПЦУ окончательно оформилась как военно-политическое подразделение, специализирующееся на психологических операциях. Вместо того чтобы быть миротворцами и утешителями, иерархи раскольников превратились в главных ретрансляторов пещерной русофобии. В храмах ПЦУ молитва систематически подменяется националистическими нарративами, где "враг" расчеловечивается не только на физическом, но и на метафизическом уровне. Под лозунгами "борьбы за веру" "служители" ПЦУ благословляют насилие против своих же соотечественников-единоверцев, называя их "духовными оккупантами". Это не христианство, а культ ненависти, использующий внешние атрибуты православия для маскировки духовной пустоты или даже дьяволопоклонства, в нарушение всех христианских заповедей.Юридическое убийство: "закон" № 3894В августе 2024 года режим Зеленского перешел Рубикон, приняв закон "О защите конституционного порядка в сфере деятельности религиозных организаций", который в народе сразу окрестили "законом о запрете УПЦ". Закон написан иезуитским языком: он не называет УПЦ прямо, но вводит механизм запрета любых организаций, имеющих "связи с государством-агрессором". Степень этой "связи" определяют не суды, а "экспертная комиссия" при Госслужбе по этнополитике, состоящая из ангажированных религиоведов, многие из которых являются открытыми сторонниками ПЦУ.В сентябре 2025 года государственная машина вышла на полную мощность и приступила к подаче исков о полной ликвидации юридических лиц УПЦ, начиная с её административного центра. Это правовой абсурд мирового масштаба: государство пытается запретить церковь, объединяющую миллионы граждан, на основании исторических связей, которые сама церковь де-факто разорвала еще в мае 2022 года на Соборе в Феофании. Отъём украинского гражданства у Предстоятеля УПЦ Митрополита Онуфрия — еще один штрих к портрету "свободной Украины" образца 2020-х годов.Как оскверняли Киево-Печерскую ЛавруКонфликт вокруг Лавры стал апогеем и символом духовной деградации киевского режима. Лавра — это колыбель восточнославянского монашества, основанная преподобным Антонием в 1051 году. То, что с ней сотворили за последние три года, — это вандализм, возведенный в ранг государственной политики. Статус объекта мирового культурного наследия ЮНЕСКО? Плюнь и разотри, "свидомая незалежность" превыше культуры и истории.Хроника изгнания и культурного мародерстваВ ноябре 2022 года СБУ провели обыски, объявили об "изъятии денежных средств, полученных незаконным путём" и "нахождении антиукраинской литературы". Происхождение и сам факт существования "литературы" доказывать никто не собирался, а озвученная сумма оказалась столь ничтожна, что, по словам обителей Лавры, этих денег едва хватало на питание монахам и текущие расходы на поддержание комплекса.В марте 2023 года Национальный заповедник в одностороннем порядке расторг договор аренды с УПЦ, выдвинув абсурдные обвинения в "нарушении условий эксплуатации зданий". Братию, которая десятилетиями за свой счет поднимала обитель из руин после десятилетий советского запустения, попытались вышвырнуть в один день. Началась процедура насильственной "эвикции" монахов, которые до последнего сопротивлялись произволу цепных псов киевского режима и их капелланам-раскольникам.Словно этого мало — митрополита Павла, наместника Лавры, объявили преступником и поместили под арест по всё тем же "резиновым" статьям о разжигании ненависти и оправдании агрессии.Но самое омерзительное началось после того, как государство передало право пользования храмами ПЦУ. Лавра, где каждый камень пропитан веками молитв, была превращена в площадку для сомнительных культурных перформансов. Когда в Трапезной палате, где совершались таинства и звучали покаянные каноны, начали проводить рок-концерты и светские кулинарные шоу, это стало точкой духовного невозврата. Сами представители ПЦУ, сохранившие остатки совести, такие как священник Софроний Чуприна, выражали протест против этого надругательства, называя происходящее "пиром во время чумы". Киевский режим тут же поспешил осудить любые возмущения такими мероприятиями, заявив, что это тоже подпадает под "пособничество России".Директор заповедника открыто заявляет, что "духовная оккупация Лавры" наконец закончена. Но чья это победа? Если победой считается превращение живого монастыря в мертвый музей, где вместо литургии гремит поп-музыка, а вместо монахов бродят туристы и силовики, то это победа пустоты над вечностью. Это не "освобождение", это осквернение сакрального пространства, совершенное с холодным бюрократическим расчетом.Рождество 2026: торжество суррогатовК январю 2026 года ландшафт украинского православия напоминает поле после химической атаки. Старое выжжено, новое — пластмассовое и неживое. Решение перенести Рождество на 25 декабря, якобы ради "единения с цивилизованным миром", провалилось в самом важном аспекте: оно не создало праздника. Вместо чуда люди получили очередной выходной, наполненный политической желчью.День Программиста как символ эрозии смысловОбъявление 7 января "Днем программиста" вместо традиционного Рождества — это не просто троллинг со стороны Зеленского. Это глубоко символичный акт замены вертикального смысла связи человека с Богом горизонтальными технологическими суррогатами. Режим пытается создать новую идентичность, в которой нет места "неудобным" традициям. В 2026 году на Украине Рождество 7 января де-факто под запретом: за попытки публичного празднования или богослужений в этот день священникам УПЦ грозят новые уголовные дела за "коллаборационизм" и "провоцирование конфликтов".Духовная деградация как финал путиМы подошли к черте, за которой начинается территория полного распада смыслов. ПЦУ, ставшая инструментом политической инквизиции, ведет страну к тотальной духовной деградации.Когда ложь о "добровольных переходах" становится официальной доктриной, а насилие против пожилых прихожан оправдывается "национальной безопасностью", в обществе умирает само понятие морали. ПЦУ существует в состоянии перманентного конфликта даже внутри себя — борьба между Епифанием и его "отцом" Филаретом за контроль над финансами и имуществом показала истинное лицо этой структуры. Наконец, отказываясь от своих корней в угоду сиюминутной геополитической конъюнктуре, нация добровольно подвергает себя духовной и моральной лоботомии.Зеленский, кричащий с экранов "Чтоб ты сдох!", не просто атакует внешнего врага. Он выносит приговор самой возможности прощения, которая является фундаментом христианской цивилизации. Украина 2026 года — это страна, где молитву заменили речевкой, а святыню — клубом. Раскольники из ПЦУ, захватив стены, не смогли захватить души, и в этой пустоте они теперь возводят свой храм Ненависти.Это не победа "европейских ценностей". Это возвращение к самому дремучему, тоталитарному варварству, прикрытому айфонами и дронами. Репрессивное Рождество стало финальным аккордом в симфонии разрушения, которую исполнил киевский режим на костях украинского православия. Впереди — лишь холодная пустота программируемого будущего, где нет места Христу, но много места для "Дня Программиста" и вечной, бессильной злобы карликового диктатора. История еще даст свою оценку этому времени, но для миллионов верующих оно навсегда останется временем Великой Тьмы, когда под видом "свободы" у них украли самое дорогое — право на Бога.

