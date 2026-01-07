https://ukraina.ru/20260107/pytayutsya-manipulirovat-trampom-kak-kiev-khochet-ispolzovat-situatsiyu-v-venesuele-1074030930.html

Пытаются манипулировать Трампом и берут его "на слабО". Как Киев хочет использовать ситуацию в Венесуэле

Пытаются манипулировать Трампом и берут его "на слабО". Как Киев хочет использовать ситуацию в Венесуэле

Недавнее вторжение США в Венесуэлу и похищение президента Боливирианской республики поначалу вызвало в Киеве некий шок – главный союзник открыто нарушает правила, к которым Запад постоянно апеллировал в ходе конфликта с РФ.

Однако затем хвастовство Трампа и его безмерное честолюбие подсказало Зеленскому (вернее, его западным советникам), что такие эмоции можно использовать в своих целях, то есть, манипулировать, учитывая слабости человека.Зеленский, комментируя похищение Мадуро, заявил, что Америка могла бы поступить так же с "другим диктатором", намекая на российского президента. Сам Зеленский при этом явно забыл или захотел забыть, что диктатором без выборов Трамп год назад называл как раз его.Хитрый, но слабый школьник подчас пытается использовать физически сильного мальчика, пытаясь натравить его на другого мальчика. Дескать, а слабО Трампу померяться силами с российским президентом? Зеленский вёл себя так еще когда выступал наёмным клоуном на корпоративах и днях рождения криминальных элементов.Однако взять на слабо Трампа пытаются и украинские лоббисты внутри Республиканской партии, включая такого "ястреба", как сенатор Линдси Грэм*. Посыл сводится к тому же мальчишечьему: "А что сдрейфил?"Проявляется это также в том, что Трампа подначивают ввести войска на Украину в рамках "гарантий безопасности". Этого очень хотят и европейские союзники украинской власти по НАТО, которые опасаются участвовать в украинской авантюре, не спрятавшись за спины американской армии.Пока что, как "смело" заявил 6 января на встрече "коалиции желающих" канцлер Германии Фридрих Мерц, ФРГ может после достижения мира на Украине разместить свои войска на прилегающей к ней территории страны НАТО. То есть, в случае чего без поддержки США немецкие солдаты намерены грозить России из Польши и в качестве заградотряда гнать назад бегущих украинцев.Тем не менее, вторжение США в Венесуэлу лишний раз подчеркнуло раскол так называемого трансатлантического единства, что проявляется и в позиции по украинскому конфликту. Украинский политолог Михаил Чаплыга подчеркивает, что никакой общей позиции ЕС-Украины-США по отношению к РФ после Венесуэлы быть не может."Слуга народа" Максим Бужанский обращает внимание, что после Венесуэлы США вновь нацелились на датскую Гренландию, с иронией рекомендуя Копенгагену идти по пути Киева, чтобы окончательно разругаться с Вашингтоном. "Очень важно не пропустить тот момент, когда протестуя против американских угроз аннексировать Гренландию, Дания объявит английский язык языком врага, и запретит переводить изданные в США книги на датский. Это будет чётким и однозначным сигналом того, что мы идём правильным путём", - иронизирует Бужанский.Украинский оппозиционный Telegram-канал "ЗеРада" отмечает, что до войны на Украине Штаты при любых агрессиях вначале сколачивали коалицию. "В случае же с Венесуэлой этого не даже потребовалось. Трамп посчитал возможным, захотел – сделал. Не будь Европа настолько ослаблена войной у нас (и экономически, и политически) мы бы увидели гораздо более сильное сопротивление беспределу Трампа", - пишет ЗеРада.Тем не менее, как пишет 6 января издание "Страна", Киев и европейцы не оставляют попыток "перепрограммировать" Трампа после операции в Венесуэле.Играя на амбициях Трампа, Зеленский и украинский МИД постоянно твердят, что Америка может стать великой снова, только когда впишется за Украину и разгромит российскую армию.Чего не учитывает такой манипулятивный подход, так это политики и интересов США, как государства. Тщеславный президент США может демонстративно разыгрывать спектакль для своей аудитории, похваляясь своими достижениями. Но вторжение в Венесуэлу вызвано давними и просчитанными до доллара интересами крупных американских корпораций, а отнюдь не чьими-то личными обидами. Как говорят американцы: "Потому что большой бизнес не имеет стыда, большой бизнес не имеет души".Зеленский же делает ставку исключительно на эмоции и личные амбиции Дональда Трампа. Возможно, в искаженном восприятии реальности отражается то, как Зеленский сам мнит себя полновластным царьком.Украинское издание "Страна" пишет, что США просто не хотят оказаться в ситуации, когда они столь сильно втянутся в войну или же своими действиями создадут столь большие проблемы РФ, что в какой-то момент Кремль им выдвинет ультиматум – или полное прекращение поддержки Украины, или ядерная война.В таком случае Трампу придется либо "сливаться", то есть, терпеть репутационные издержки, либо идти к тотальному ядерному уничтожению планеты. Оказаться в таком положении не хотел бы ни один здравомыслящий политик или бизнесмен. Однако именно в таком положении находится сам Зеленский.О том, как события в Венесуэле отражаются на ситуации на Украине - в статье Кирилла Стрельникова "А нас за что? Главным пострадавшим из-за Венесуэлы стала Украина"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

