16 декабря 2025 года, вечерний эфир

Сегодня в эфире: * "РОДНЫЕ МЕСТА". Любимые места в Авдеевке. Гость: основатель и директор "Донецкого нового театра" Андрей Гаранин * "УКРАИНА ПОД МИКРОСКОПОМ". Обсуждение событий на Украине и вокруг страны. Гость: редактор телеграм-канала Украина.ру Василий Давыдов * "ТЕМА ДНЯ НОВОРОССИИ". Медицина в Волновахе. Гость: главный врач городской больницы Волновахского округа Павел Харнас * "КУЛЬТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ". Словарь языка Донбасса. Гость: заместитель декана филологического факультета Донецкого государственного университета по научной работе Анна Бурляй

