16 декабря 2025 года, вечерний эфир
16 декабря 2025 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 17.12.2025
2025-12-17T09:27
2025-12-17T09:27
Сегодня в эфире: * "РОДНЫЕ МЕСТА". Любимые места в Авдеевке. Гость: основатель и директор "Донецкого нового театра" Андрей Гаранин * "УКРАИНА ПОД МИКРОСКОПОМ". Обсуждение событий на Украине и вокруг страны. Гость: редактор телеграм-канала Украина.ру Василий Давыдов * "ТЕМА ДНЯ НОВОРОССИИ". Медицина в Волновахе. Гость: главный врач городской больницы Волновахского округа Павел Харнас * "КУЛЬТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ". Словарь языка Донбасса. Гость: заместитель декана филологического факультета Донецкого государственного университета по научной работе Анна Бурляй
16 декабря 2025 года, вечерний эфир

09:27 17.12.2025
 
Сегодня в эфире:
* "РОДНЫЕ МЕСТА". Любимые места в Авдеевке. Гость: основатель и директор "Донецкого нового театра" Андрей Гаранин
* "УКРАИНА ПОД МИКРОСКОПОМ". Обсуждение событий на Украине и вокруг страны. Гость: редактор телеграм-канала Украина.ру Василий Давыдов
* "ТЕМА ДНЯ НОВОРОССИИ". Медицина в Волновахе. Гость: главный врач городской больницы Волновахского округа Павел Харнас
* "КУЛЬТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ". Словарь языка Донбасса. Гость: заместитель декана филологического факультета Донецкого государственного университета по научной работе Анна Бурляй
