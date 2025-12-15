Как будут додавливать Зеленского: Михайлов о линии Трампа, интересах России и ситуации в ВСУ - 15.12.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251215/kak-budut-dodavlivat-zelenskogo-mikhaylov-o-linii-trampa-interesakh-rossii-i-situatsii-v-vsu-1073124706.html
Как будут додавливать Зеленского: Михайлов о линии Трампа, интересах России и ситуации в ВСУ
Как будут додавливать Зеленского: Михайлов о линии Трампа, интересах России и ситуации в ВСУ - 15.12.2025 Украина.ру
Как будут додавливать Зеленского: Михайлов о линии Трампа, интересах России и ситуации в ВСУ
Политолог, военный эксперт Евгений Михайлов в эфире Украина.ру прокомментировал положение ВСУ на фронте и заявления украинского главкома Сырского, американскую... Украина.ру, 15.12.2025
2025-12-15T10:22
2025-12-15T10:22
россия
сша
украина
владимир зеленский
трамп и зеленский
александр михайлов
вооруженные силы украины
украина.ру
"азов"
видео
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0f/1073124539_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_53adfb8d4cd6c70ab3e38f472ee1fa02.png
Политолог, военный эксперт Евгений Михайлов в эфире Украина.ру прокомментировал положение ВСУ на фронте и заявления украинского главкома Сырского, американскую и украино-европейскую версии мирных планов, а также причины коррупции украинских чиновников и варианты будущего для Зеленского:00:21 – Положение ВСУ на фронте и заявления главкома ВСУ Сырского; 08:06 – Трамп устал от Зеленского? 12:22 – Европа+Украина против США; 14:51 – Украинская коррупция на войне; 17:17 – Признание Британией погибшего на Украине; 20:47 – Зеленский в окружении.*В материале упоминаются Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, и батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в РФ.ТГ-канал Евгения Михайлова: https://t.me/bers9 Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: https://ukraina.ru
россия
сша
украина
покровск/красноармейск
британия
россия, сша, украина, владимир зеленский, трамп и зеленский, александр михайлов, вооруженные силы украины, украина.ру, "азов", видео, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, когда закончится сво: прогнозы, наступление вс рф, гуляйполе, всу, разгром всу, потери всу на сегодня, покровск/красноармейск, пропаганда, британия, александр сырский, переговоры по украине 2025, переговоры, итоги переговоров, чем закончились переговоры, коррупция, видео
Россия, США, Украина, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Александр Михайлов, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, "Азов", Видео, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, прогнозы СВО, когда закончится СВО: прогнозы, наступление ВС РФ, Гуляйполе, ВСУ, разгром ВСУ, потери ВСУ на сегодня, Покровск/Красноармейск, пропаганда, Британия, Александр Сырский, переговоры по Украине 2025, переговоры, итоги переговоров, чем закончились переговоры, коррупция

Как будут додавливать Зеленского: Михайлов о линии Трампа, интересах России и ситуации в ВСУ

10:22 15.12.2025
 
Политолог, военный эксперт Евгений Михайлов в эфире Украина.ру прокомментировал положение ВСУ на фронте и заявления украинского главкома Сырского, американскую и украино-европейскую версии мирных планов, а также причины коррупции украинских чиновников и варианты будущего для Зеленского:
00:21 – Положение ВСУ на фронте и заявления главкома ВСУ Сырского;
08:06 – Трамп устал от Зеленского?
12:22 – Европа+Украина против США;
14:51 – Украинская коррупция на войне;
17:17 – Признание Британией погибшего на Украине;
20:47 – Зеленский в окружении.
*В материале упоминаются Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, и батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в РФ.
ТГ-канал Евгения Михайлова: https://t.me/bers9
Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: https://ukraina.ru
Россия, США, Украина, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Александр Михайлов, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, "Азов", Видео, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, прогнозы СВО, когда закончится СВО: прогнозы, наступление ВС РФ, Гуляйполе, ВСУ, разгром ВСУ, потери ВСУ на сегодня, Покровск/Красноармейск, пропаганда, Британия, Александр Сырский, переговоры по Украине 2025, переговоры, итоги переговоров, чем закончились переговоры, коррупция
 
Лента новостейМолния