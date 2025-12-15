https://ukraina.ru/20251215/kak-budut-dodavlivat-zelenskogo-mikhaylov-o-linii-trampa-interesakh-rossii-i-situatsii-v-vsu-1073124706.html

Как будут додавливать Зеленского: Михайлов о линии Трампа, интересах России и ситуации в ВСУ

Как будут додавливать Зеленского: Михайлов о линии Трампа, интересах России и ситуации в ВСУ

Политолог, военный эксперт Евгений Михайлов в эфире Украина.ру прокомментировал положение ВСУ на фронте и заявления украинского главкома Сырского, американскую... Украина.ру, 15.12.2025

Политолог, военный эксперт Евгений Михайлов в эфире Украина.ру прокомментировал положение ВСУ на фронте и заявления украинского главкома Сырского, американскую и украино-европейскую версии мирных планов, а также причины коррупции украинских чиновников и варианты будущего для Зеленского:00:21 – Положение ВСУ на фронте и заявления главкома ВСУ Сырского; 08:06 – Трамп устал от Зеленского? 12:22 – Европа+Украина против США; 14:51 – Украинская коррупция на войне; 17:17 – Признание Британией погибшего на Украине; 20:47 – Зеленский в окружении.*В материале упоминаются Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, и батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в РФ.ТГ-канал Евгения Михайлова: https://t.me/bers9 Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: https://ukraina.ru

