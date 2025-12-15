https://ukraina.ru/20251215/bez-peremiriya-ananev-o-tom-pochemu-tramp-trebuet-chtoby-zelenskiy-provel-vybory-na-ukraine-1073109268.html

Без перемирия: Ананьев о том, почему Трамп требует, чтобы Зеленский провел выборы на Украине

Требование провести выборы на Украине без перемирия имеет исторические прецеденты в практике самих Соединённых Штатов. Подобные голосования трижды проходили в США в периоды крупных войн. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал старший советник МИД России в отставке Александр Ананьев

2025-12-15T05:00

Отвечая на вопрос о требовании американского президента Дональда Трампа перевыборов на Украине, Ананьев пояснил позицию США, отталкиваясь от их внутреннего права. "Американская готовность проводить выборы даже в военное время объясняется тем, что Конституция США не предусматривает никаких исключений на случай войны. Более того, в Соединенных Штатах трижды президентские выборы проходили во время войн, заявил он.При этом эксперт отметил, что у России также есть подобный опыт. "С нашей стороны в пользу выборов на Украине без заключения перемирия может действовать аргумент, что мы проводили в таких же условиях референдум в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях осенью 2022 года", — сказал дипломат.В качестве возможного шага он упомянул о временной паузе. "В качестве жеста доброй воли можно было бы воздержаться на пару дней от боевых действий во время голосования", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Ананьев: Трампу нужен мир на Украине, чтобы контролировать Восточную Европу и Южный Кавказ" на сайте Украина.ру.Также материал по теме: "Пригласят к столу белых господ? Александр Фролов о том, что США потребуют в обмен на инвестиции в Арктику" на сайте Украина.ру.

