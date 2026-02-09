https://ukraina.ru/20260209/meksika-napravila-na-kubu-dva-sudna-s-gumanitarnoy-pomoschyu-1075398656.html

Мексика направила на Кубу два судна с гуманитарной помощью

Мексика направила на Кубу два судна с гуманитарной помощью - 09.02.2026

Мексика направила на Кубу два судна с гуманитарной помощью

Мексика направила на Кубу продовольствие и товары первой необходимости на двух судах ВМС, сообщила пресс-служба МИД латиноамериканской страны. Об этом в ночь на 9 февраля передаёт РИА Новости

"В Республику Куба направляется гуманитарная помощь на борту судов материально-технического обеспечения Papaloapan и Isla Holbox с грузом более 814 тонн продовольствия для гражданского населения острова", — говорится в сообщении на сайте МИД Мексики.По информации мексиканского внешнеполитического ведомства, 8 февраля оба судна вышли из порта Веракрус. Судно Papaloapan перевозит около 536 тонн продовольствия и предметов первой необходимости, включая жидкое молоко, мясные продукты, рис, фасоль, печенье, консервированный тунец и сардины, растительное масло, а также средства личной гигиены. На борту судна Isla Holbox находится более 277 тонн сухого молока, предназначенного для гуманитарных нужд. Ожидается, что переход до Кубы продлится около четырёх дней.В правительстве Мексики уточнили, что к отправке на Остров Свободы готовятся дополнительные партии помощи — более 1,5 тысячи тонн сухого молока и фасоли. Отмечается, что оказание помощи блокированной Соединёнными Штатами Кубе осуществляется по поручению президента Мексики Клаудии Шейнбаум и отражает "гуманистические принципы и солидарную традицию мексиканского народа".Мексика после прекращения поставок нефти на Кубу из Венесуэлы стала крупнейшим поставщиком топлива для острова, однако эти поставки также остановились в связи с мерами администрации США.По словам Шейнбаум, нефть на остров поставлялась по коммерческим контрактам, а также в виде гуманитарной помощи, но ввиду указа президента США Дональда Трампа эти поставки оказались под вопросом, поскольку правительство Мексики "естественным образом не хочет навредить собственному народу". Президент заверила, что правительство пытается разрешить ситуацию дипломатическими мерами.29 января президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы национальной безопасности, которую, по его словам, Соединённым Штатам представляет Куба. Трамп также подписал указ, согласно которому США могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе.Всё об Украине из России — на сайте Украина.ру.

