Мексика направила на Кубу два судна с гуманитарной помощью - 09.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260209/meksika-napravila-na-kubu-dva-sudna-s-gumanitarnoy-pomoschyu-1075398656.html
Мексика направила на Кубу два судна с гуманитарной помощью
Мексика направила на Кубу два судна с гуманитарной помощью - 09.02.2026 Украина.ру
Мексика направила на Кубу два судна с гуманитарной помощью
Мексика направила на Кубу продовольствие и товары первой необходимости на двух судах ВМС, сообщила пресс-служба МИД латиноамериканской страны. Об этом в ночь на 9 февраля передаёт РИА Новости
2026-02-09T02:42
2026-02-09T02:45
новости
украина.ру
мексика
куба
сша
дональд трамп
мид
нефть
гуманитарная помощь
суда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101878/94/1018789403_0:340:3034:2047_1920x0_80_0_0_44d19abfeff277ff87ef19499d15d607.jpg
"В Республику Куба направляется гуманитарная помощь на борту судов материально-технического обеспечения Papaloapan и Isla Holbox с грузом более 814 тонн продовольствия для гражданского населения острова", — говорится в сообщении на сайте МИД Мексики.По информации мексиканского внешнеполитического ведомства, 8 февраля оба судна вышли из порта Веракрус. Судно Papaloapan перевозит около 536 тонн продовольствия и предметов первой необходимости, включая жидкое молоко, мясные продукты, рис, фасоль, печенье, консервированный тунец и сардины, растительное масло, а также средства личной гигиены. На борту судна Isla Holbox находится более 277 тонн сухого молока, предназначенного для гуманитарных нужд. Ожидается, что переход до Кубы продлится около четырёх дней.В правительстве Мексики уточнили, что к отправке на Остров Свободы готовятся дополнительные партии помощи — более 1,5 тысячи тонн сухого молока и фасоли. Отмечается, что оказание помощи блокированной Соединёнными Штатами Кубе осуществляется по поручению президента Мексики Клаудии Шейнбаум и отражает "гуманистические принципы и солидарную традицию мексиканского народа".Мексика после прекращения поставок нефти на Кубу из Венесуэлы стала крупнейшим поставщиком топлива для острова, однако эти поставки также остановились в связи с мерами администрации США.По словам Шейнбаум, нефть на остров поставлялась по коммерческим контрактам, а также в виде гуманитарной помощи, но ввиду указа президента США Дональда Трампа эти поставки оказались под вопросом, поскольку правительство Мексики "естественным образом не хочет навредить собственному народу". Президент заверила, что правительство пытается разрешить ситуацию дипломатическими мерами.29 января президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы национальной безопасности, которую, по его словам, Соединённым Штатам представляет Куба. Трамп также подписал указ, согласно которому США могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе.Всё об Украине из России — на сайте Украина.ру.
мексика
куба
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101878/94/1018789403_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_ef096add28a305c1bcc3bfc5a190ab7d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина.ру, мексика, куба, сша, дональд трамп, мид, нефть, гуманитарная помощь, суда, блокада
Новости, Украина.ру, Мексика, Куба, США, Дональд Трамп, МИД, нефть, гуманитарная помощь, суда, блокада

Мексика направила на Кубу два судна с гуманитарной помощью

02:42 09.02.2026 (обновлено: 02:45 09.02.2026)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГорода мира. Гавана
Города мира. Гавана - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Мексика направила на Кубу продовольствие и товары первой необходимости на двух судах ВМС, сообщила пресс-служба МИД латиноамериканской страны. Об этом в ночь на 9 февраля передаёт РИА Новости
"В Республику Куба направляется гуманитарная помощь на борту судов материально-технического обеспечения Papaloapan и Isla Holbox с грузом более 814 тонн продовольствия для гражданского населения острова", — говорится в сообщении на сайте МИД Мексики.
По информации мексиканского внешнеполитического ведомства, 8 февраля оба судна вышли из порта Веракрус. Судно Papaloapan перевозит около 536 тонн продовольствия и предметов первой необходимости, включая жидкое молоко, мясные продукты, рис, фасоль, печенье, консервированный тунец и сардины, растительное масло, а также средства личной гигиены. На борту судна Isla Holbox находится более 277 тонн сухого молока, предназначенного для гуманитарных нужд. Ожидается, что переход до Кубы продлится около четырёх дней.
В правительстве Мексики уточнили, что к отправке на Остров Свободы готовятся дополнительные партии помощи — более 1,5 тысячи тонн сухого молока и фасоли. Отмечается, что оказание помощи блокированной Соединёнными Штатами Кубе осуществляется по поручению президента Мексики Клаудии Шейнбаум и отражает "гуманистические принципы и солидарную традицию мексиканского народа".
Мексика после прекращения поставок нефти на Кубу из Венесуэлы стала крупнейшим поставщиком топлива для острова, однако эти поставки также остановились в связи с мерами администрации США.
По словам Шейнбаум, нефть на остров поставлялась по коммерческим контрактам, а также в виде гуманитарной помощи, но ввиду указа президента США Дональда Трампа эти поставки оказались под вопросом, поскольку правительство Мексики "естественным образом не хочет навредить собственному народу". Президент заверила, что правительство пытается разрешить ситуацию дипломатическими мерами.
29 января президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы национальной безопасности, которую, по его словам, Соединённым Штатам представляет Куба. Трамп также подписал указ, согласно которому США могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе.
Всё об Украине из России — на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраина.руМексикаКубаСШАДональд ТрампМИДнефтьгуманитарная помощьсудаблокада
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
04:20"В Париже понимают, что Россия выиграла войну": Ксавье Моро о том, возможно ли потепление отношений
04:14Угроза ракетных ударов, атак украинских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
04:10"Переток энергии невозможен": Дмитрий Юрков — о результате системных ударов по подстанциям Киева
04:00"Из-за политики Макрона мы потеряли независимость": эксперт — о подчинении Франции НАТО
03:37Иран закрыл воздушное пространство над одним из районов для испытаний новой баллистической ракеты
03:17Франция и Украина договорились совместно производить военные БПЛА
02:42Мексика направила на Кубу два судна с гуманитарной помощью
02:08Сотрудники ТЦК до смерти забили мужчину в Днепре во время прогулки с собакой
01:45ВС РФ масштабно отработали "Искандерами" по аэродрому ВСУ в Киевской области
01:26Трамп дал России и Украине четыре месяца. События 8 февраля "одной строкой" от канала "Украина.ру"
00:42Военная сводка за 8 февраля от канала "Дневник десантника"
00:21Лавров предупредил о последствиях нападения Европы на Россию. Главное к этому часу
23:59Генерал Алексеев пришел в себя после покушения, его жизни ничего не угрожает
23:28Путин и Лукашенко провели телефонный разговор. Главное к этому часу
20:36"Генерал Мороз" вносит коррективы на поле боя
20:07Тянуть резину и указывать Трампу. Что говорят на Украине о результатах переговоров в Абу-Даби
18:43Покушение на Алексеева: благодарность главе ОАЭ, состояние генерала и поимка исполнителя. Итоги 8 февраля
18:14Джеффри Эпштейн: сексуальный преступник или финансовый гений?
17:59Губернатор Сальдо сообщил о трёх пострадавших в результате обстрелов в Херсонской области
17:11Сидеть без тепла и света и мечтать присоединить к Украине Кубань. Что происходит в Ивано-Франковске
Лента новостейМолния