12 декабря 2025 года, вечерний эфир - 15.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251215/12-dekabrya-2025-goda-vecherniy-efir-1073132677.html
12 декабря 2025 года, вечерний эфир
12 декабря 2025 года, вечерний эфир - 15.12.2025 Украина.ру
12 декабря 2025 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 15.12.2025
2025-12-15T12:22
2025-12-15T12:22
европа
украина
донецк
дональд трамп
анна шафран
новороссия сегодня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0f/1073132559_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c6ff009f6f76adfd235b67c3750ebac5.jpg
Сегодня в эфире:* "Фронтовые сводки". Гость: военно-политический эксперт, директор Центра прикладной социологии и политологии, подполковник в отставке Геннадий Иванович Подлесный.* "Большое интервью". О мирном плане Трампа и предложениях Европы, а также о выборах на Украине. Ведущий: Александр Порунов. Гость: журналист, член Совета по внешней и оборонной политике Анна Шафран.* "Радиомост Москва-Новороссия". Обстановка в Донецке, актуальные новости. Гость: Евгения Мартынова - донецкий журналист, блогер.* "Помогаем своим". О помощи жителям Луганской Народной Республики. Гость: Анна Брехова - волонтёр и общественный деятель из Луганска.
европа
украина
донецк
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0f/1073132559_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_ab6f2c2daf7144cd10dfcb737a130e9f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
европа, украина, донецк, дональд трамп, анна шафран, новороссия сегодня, видео
Европа, Украина, Донецк, Дональд Трамп, Анна Шафран, Новороссия сегодня

12 декабря 2025 года, вечерний эфир

12:22 15.12.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Сегодня в эфире:
* "Фронтовые сводки". Гость: военно-политический эксперт, директор Центра прикладной социологии и политологии, подполковник в отставке Геннадий Иванович Подлесный.
* "Большое интервью". О мирном плане Трампа и предложениях Европы, а также о выборах на Украине. Ведущий: Александр Порунов. Гость: журналист, член Совета по внешней и оборонной политике Анна Шафран.
* "Радиомост Москва-Новороссия". Обстановка в Донецке, актуальные новости. Гость: Евгения Мартынова - донецкий журналист, блогер.
* "Помогаем своим". О помощи жителям Луганской Народной Республики. Гость: Анна Брехова - волонтёр и общественный деятель из Луганска.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЕвропаУкраинаДонецкДональд ТрампАнна ШафранНовороссия сегодня
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00Андрей Коц: Если Россия решится отрезать Украину от выхода к морю, ей придется провести новую мобилизацию
06:00Конец южному флангу: Олег Измайлов предсказал бегство ВСУ к плотине после падения Лимана
05:55Позывной "Бирюк": Попадал под FPV, хулиганил с минами, оптоволокно оставило шрам на лице
05:50"Три-четыре километра до Славянска": Измайлов — о "цитадели" для ударов по обороне ВСУ
05:40Почему Трамп вдруг стал "миротворцем"? Липовой предупредил об истинных целях политики США
05:30Ловушка для ВСУ на Донце: эксперт назвал единственный путь для бегства врага из-под Лимана
05:20"Дружба" только до выборов? Генерал Липовой про временный характер сближения Трампа с Москвой
05:15Киев не за столом, а уже на столе переговоров. Итоги встречи в Германии делегаций США и Украины
05:10"Слуга народа" меняет хозяина. Чего ждать от перевыборов лидера партии власти
05:05Блэкаут и коллапс инфраструктуры. Что происходит в Одессе
05:00Новый мирный план Трампа: какие мины там заложили для России
04:52Дебет и кредит СВО: металлургия на минимальных оборотах
04:45"Рукой подать до Александровки": военный эксперт про следующий шаг ВС РФ после Димитрова
04:30"Шахматка из укрепов": Измайлов сравнил оборону ВСУ под Константиновкой с тактикой Первой мировой
04:20Чествование героев: генерал-майор Липовой рассказал, как "Офицеры России" поддерживают участников СВО
04:10Не раскрывая ничего тайного: Ананьев объяснил, почему Лавров говорит о "закрытых" планах по Украине
04:08Переход рубикона и выстрел себе в ноги: глава комитета Госдумы оценил возможное изъятие активов РФ
04:04"Черная дыра" и памятники Зеленскому на всех площадях. Эксперты и политики о перспективах Украины
04:00"Вселяет осторожный оптимизм": эксперт объяснил, почему важен диалог Москвы и Вашингтона
03:29"Пройдут световые годы" до момента использования активов РФ для Украины — Туск
Лента новостейМолния