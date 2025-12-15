https://ukraina.ru/20251215/12-dekabrya-2025-goda-vecherniy-efir-1073132677.html

12 декабря 2025 года, вечерний эфир

12 декабря 2025 года, вечерний эфир - 15.12.2025 Украина.ру

12 декабря 2025 года, вечерний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 15.12.2025

2025-12-15T12:22

2025-12-15T12:22

2025-12-15T12:22

европа

украина

донецк

дональд трамп

анна шафран

новороссия сегодня

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0f/1073132559_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c6ff009f6f76adfd235b67c3750ebac5.jpg

Сегодня в эфире:* "Фронтовые сводки". Гость: военно-политический эксперт, директор Центра прикладной социологии и политологии, подполковник в отставке Геннадий Иванович Подлесный.* "Большое интервью". О мирном плане Трампа и предложениях Европы, а также о выборах на Украине. Ведущий: Александр Порунов. Гость: журналист, член Совета по внешней и оборонной политике Анна Шафран.* "Радиомост Москва-Новороссия". Обстановка в Донецке, актуальные новости. Гость: Евгения Мартынова - донецкий журналист, блогер.* "Помогаем своим". О помощи жителям Луганской Народной Республики. Гость: Анна Брехова - волонтёр и общественный деятель из Луганска.

европа

украина

донецк

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

европа, украина, донецк, дональд трамп, анна шафран, новороссия сегодня, видео