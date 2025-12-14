https://ukraina.ru/20251214/v-mire-zhivotnykh-kto-nas-udivil-na-ukhodyaschey-nedele-1073047004.html

В мире животных. Кто нас удивил на уходящей неделе

Мир животных существует параллельно с миром людей. Он даже подпитывается им, перенимая привычки, подстраиваясь под обычаи и заимствуя характерные черты человеческого сообщества. Поэтому люди любят "домашних животных" - потому что они своеобразно отражают привычный человеку образ жизни. И боятся дикой природы, которая пугающе непонятна человеку.

На этой неделе героями новостных лент стали братья наши меньшие — кот Ларри, который не захотел войти в одну дверь с Зеленским, крысы и мыши, атакующие Ригу, и медведь, только не настоящий, а мультяшный, хотя как считают недоброжелатели России - мультяшный появился в таком образе не случайно, а угрожает Европе больше натурального.Вечные интересы кота ЛарриИменно англичане придумали фразу о том, что "у Британии нет вечных врагов, есть только вечные интересы". Ставшая знаменитой фраза принадлежит лорду Пальмерстону (Генри Джону Темплу), британскому государственному деятелю жившему в 19 веке, и как утверждают историки, она точно отражает прагматичную внешнюю политику, где приоритет отдается не дружбе или вражде, а национальным интересам.Национальные интересы Великобритании распространяются намного шире географических границ так называемого "Туманного Альбиона". Ну, где та Великобритания и где - Украина? Ан, нет, англичане, вернее их политический класс очень даже активно принимает участие в украинской ситуации. И, в общем, это не случайно. С начала 20 века Великобритания, почувствовав ослабления мирового гегемона - США, все активнее принимает участие в различных региональных конфликтах, видимо желая вернуть себе былое величие. В этом смысле вдруг возникшее дружелюбие к украинской власти (но вряд ли к народу Украины, который под патронатом Великобритании Зеленский нещадно гонит на убой) - именно из этой категории. Поскольку у Великобритании, перефразируя Пальмерстона, нет вечных врагов, то нет и вечных друзей.Сейчас "дружба" с Украиной имеет вполне прагматичный, но вечный интерес - править миром, пусть не напрямую, но через региональные элиты. Понимают ли это сами элиты, вопрос сложный. Зато это прекрасно понимает... кот Ларри.Кот Ларри - не просто представитель кошачьего племени, он знаменит и известен в Великобритании, поскольку проживает в резиденции премьера на Даунинг-стрит. Очевидно, что волей-неволей он в курсе тайных замыслов своего хозяина и его истинного отношения к врагам и друзьям королевства. Что собственно и проявилось в минувший понедельник. А происходило все следующим образом. Ларри долго сидел перед дверью и ждал, когда ему откроют дверь в резиденцию. Но в тот момент, когда сюда приехали действующий премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава украинского режима Владимир Зеленский, который в очередной раз находился с визитом в Лондоне, Ларри неожиданно отпрыгнул от двери и ушел, как только эти двое появились на пороге.При этом было видно, что Зеленский показывал на кота и что-то говорил Стармеру.Вряд ли Зеленский обсуждал в этот момент с премьером, как ему кажется "дружественной Великобритании", вечные интересы этой страны, проявившиеся у него на родине. А вот недружелюбное поведение знаменитого представителя кошачьего племени, наверняка не могло оставаться без внимания бывшего комика.А кот своим некорректным поведением показал именно то, что нет никакой "вечной дружбы", есть только "вечные интересы". Впрочем, вечные интересы Ларри тоже известны - хорошая еда и безмятежный сон.Крысиное недоразумение в РигеТем временем в столице Латвии забили тревогу. Но на этот раз не в связи с неизвестными беспилотниками, про которые утверждают, что они летят из России, и даже не в связи с русскими МиГами, которые могут, но пока никак не прилетают из России, и даже не в связи с русскими танкерами, которые прибалты охотно ловят в нейтральных водах, почему-то ссылаясь на санкции, которые к нейтральным водам точно не имеют никакого отношения, а в связи с нашествием крыс и мышей, заполонивших подвалы и дворы латвийской столицы.После нашествия клопов в Париже, в котором почему-то некоторые особенно проникновенные французские журналисты обвинили... Россию (хотя как клопы могли допрыгать из РФ во Францию до сих пор никто объяснить не смог), напасть, случившаяся в чопорной Риге, могла бы вполне стать еще одним доказательством агрессивности русских. Потому что, как известно, лично для прибалтов все плохое, что летает, прыгает и плывет - для "истинных латышей", конечно, имеет "русское происхождение".- Но тут возникли две непреодолимые трудности.Как доказать, что эти "дикие животные", они же грызуны, именно российского происхождения? Говорить-то они по-русски не умеют. Это тоже, конечно, не беда. Вот в соседней Польше отловили зачем-то шпионивших в этой стране украинцев и быстренько научили их валить все на русское ФСБ, мол завербовали и заставили пилить железнодорожную рельсу, чтобы поезд сошел с нее. Потом, правда, осознав глупость самой затеи с "русскими диверсантами", пришлось полякам спускать эту историю на тормозах.А как тут быть латышам? Крысы же вообще не говорят! Как теперь доказать, что их тоже русское ФСБ завербовало и послало в Ригу диверсии устраивать? Никак.А второе еще хуже. Местные латвийские пограничники уже давно отчитались, что через них из России "мышь не проскочит". Граница мол на таком мощном замке.. А тут целые полчища снующих по дворам и подвалам мелких грызунов. Пришлось, скрепя сердце, признать, что это вполне себе местные латышские крысы и мыши. И Россия тут вроде, пока не придумали что-нибудь более изысканное, ни при чем.А какой великолепный черный пиар пропал...Вот, если бы крысы говорить могли, тогда местная контрразведка так развернулась бы."Термоядерный" медведь А ведь есть, есть животные, которые говорят или во всяком случае понимают русскую речь. Ну, общаются они в основном междометиями, но вполне по-русски. Правда, животные эти - не настоящие, а мультяшные, сказочные. Но какое это имеет значение для настоящих украинских патриотов. Их, мультяшных зверей, так сказать несомненное русское происхождение очень волнует украинского актера, режиссера, а теперь и военнослужащего ВСУ Ахтема Сеитаблаева.Насмотревшись мультика "Маша и медведь", победно шествующего по планете Земля, он вдруг обнаружил, что он, то ли сам мультфильм, то ли главные герой сериала - Медведь, является "термоядерным оружием РФ на уровне пандемии". По его мнению, этот детский мультик представляет серьезную угрозу для Украины. Надо, значит, его срочно запретить и на Украину не пущать. Оградить, так сказать, детскую психику от термоядерного оружия России.Правда, самим детям все равно, что думает про это Ахтем Сеитаблаев. И видят они в телевизоре не предмет для контрпропаганды, а талантливую, веселую сказку с забавными персонажами.Ну, так на то и сказка. Как известно, "сказка - ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок". Впрочем, и урок получает каждый свой. Детям - что надо жить честно и быть добрыми, а Сеитаблаеву, что надо бояться "термоядерного медведя".Вот и получается, что, да, мир животных находится рядом с человеком и многие человеческие черты они, животные, перенимают от людей. Главное, чтобы не происходило наоборот. И мир людей не превращался бы в "мир животных". А так иногда очень даже бывает.Кто нас удивил на предыдущей неделе в материале Сергея Зуева Воробьи вокруг русской булки, дипломатки-коррупционерши и пугливый лыжник. Кто удивил на прошлой неделе

