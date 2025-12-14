Турецкое издание: США планируют серию "цветных революций" в Европе - 14.12.2025 Украина.ру
Турецкое издание: США планируют серию "цветных революций" в Европе
Турецкое издание: США планируют серию "цветных революций" в Европе - 14.12.2025
Турецкое издание: США планируют серию "цветных революций" в Европе
Соединённые Штаты намерены организовать смену политических режимов в Европе, говорится в публикации турецкого издания Evrensel. В статье подчёркивается, что Вашингтон открыто призывает к отстранению от власти традиционных партий, доминировавших в Европе после Второй мировой войны, с помощью ультраправых сил
2025-12-14T16:47
2025-12-14T16:47
После этого, по мнению автора, будут созданы правительства, полностью совместимые с администрацией Дональда Трампа.До недавнего времени "смену режима" США и европейские страны совместно применяли к неугодным государствам за пределами Запада. Им оказывали внешнюю поддержку — экономическую, политическую, военную — и одновременно провоцировали внутренние протесты, что приводило к свержению нежелательных лидеров и установлению лояльных режимов. В статье приводятся примеры "оранжевой революции" на Украине и "революции роз" в Грузии. Авторы отмечают, что раньше США и Европа действовали в таких операциях заодно, а теперь американская администрация хочет провести аналогичные "изменения" уже внутри Европы.На прошлой неделе была опубликована 33-страничная Стратегия национальной безопасности США, которая, как пишет автор, прямо призывает к отстранению консервативных, социал-демократических и либеральных партий, правивших Европой после 1945 года. С помощью "ультраправых" сил предполагается сформировать правительства, удобные для Трампа.В документе, по словам автора, устоявшиеся партии обвиняются в подрыве "западной идентичности" своей миграционной политикой. Поэтому США намерены поддерживать её "восстановление" через правые движения. В публикации цитируется один из пяти пунктов раздела "Чего мы хотим от мира и для мира?": "Мы хотим поддержать наших союзников в сохранении свободы и безопасности Европы, одновременно восстанавливая цивилизационную уверенность Европы в себе и западную идентичность".Под "западной идентичностью" подразумевается христианская, консервативная, белая и преимущественно мужская Европа. Растущая иммиграция, как утверждается, разрушает её. Таким образом, риторика европейских правых становится официальным приоритетом американской внешней политики. Автор подчёркивает, что это продиктовано исключительно "национальными интересами США": Трамп и его команда разжигают мигрантофобию не ради Европы, а ради будущего Америки.Этот раздел стратегии, активно обсуждаемый в европейских СМИ с начала недели, занимает три страницы. В части о поддержке правых партий буквально сказано: "Американская дипломатия должна продолжать отстаивать подлинную демократию, свободу слова, открытое чествование самобытности и истории европейских стран. Америка призывает своих политических союзников в Европе содействовать этому возрождению духа, и растущее влияние патриотических европейских партий действительно дает основания для большого оптимизма".Под "патриотическими" партиями, конечно, имеются в виду "ультраправые, расистские и фашистские силы", говорится в статье. В начале года вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции прямо озвучил эти идеи европейским лидерам, а затем встретился с Алис Вайдель, сопредседателем правой "Альтернативы для Германии" (АдГ).За год отношения АдГ с администрацией Трампа заметно укрепились. Благодаря американской поддержке партия набрала 20,8 % на досрочных выборах и стала второй силой в Германии. Текущие опросы выводят её на первое место, в то время как правящие партии потеряли большинство. Если тенденция сохранится, АдГ может победить на следующих или внеочередных выборах — это станет, по словам автора, новой "вехой" для Германии как крупнейшей экономики Европы.Связи между АдГ и республиканцами Трампа продолжают углубляться. Как сообщает Гарет Йосвиг из Die Tageszeitung, не менее десяти депутатов АдГ федерального и земельного уровня сейчас либо находятся в США, либо готовятся к поездке туда. Заместитель главы фракции АдГ в бундестаге Маркус Фронмайер, кандидат в премьеры Баден-Вюртемберга, получил награду от Нью-Йоркского клуба молодых республиканцев за "поддержку установления нового гражданского порядка в Германии".Несмотря на очевидность американских намерений, в Европе пока нет эффективного противодействия "ультраправым". Напротив, их экономическая и социальная база укрепляется. На этом фоне правящие европейские режимы, включая канцлера Германии Мерца, сами пытаются сигнализировать Трампу о своей "совместимости".Аналогичный подъём правых наблюдается во Франции, Австрии, Италии. Это создаёт, как отмечает автор, "оптимизм" у Трампа и его команды. Причины две: идеологическая близость и ожидание, что европейские империалистические государства, преследующие собственные интересы (особенно в отношении Китая и России), в итоге примкнут к политике Трампа.Нынешние европейские правительства не только стремятся к своей доле в переделе мира, ставя национальные цели выше американских, но и иногда препятствуют США, формируя собственные альянсы. Трамп с лозунгом "Америка прежде всего" этого не хочет и стремится к "смене режима" даже среди ближайших союзников. В публикации делается вывод: в ближайший год и дальше в трансатлантических отношениях возможны серьёзные потрясения.Читайте также: Защитники нации и свободы. Как ультраправые "заразились" либертарианством, а либертарианцы — шовинизмом
Турецкое издание: США планируют серию "цветных революций" в Европе

16:47 14.12.2025
 
Сергей Зуев
Все материалы
Соединённые Штаты намерены организовать смену политических режимов в Европе, говорится в публикации турецкого издания Evrensel. В статье подчёркивается, что Вашингтон открыто призывает к отстранению от власти традиционных партий, доминировавших в Европе после Второй мировой войны, с помощью ультраправых сил
После этого, по мнению автора, будут созданы правительства, полностью совместимые с администрацией Дональда Трампа.
До недавнего времени "смену режима" США и европейские страны совместно применяли к неугодным государствам за пределами Запада. Им оказывали внешнюю поддержку — экономическую, политическую, военную — и одновременно провоцировали внутренние протесты, что приводило к свержению нежелательных лидеров и установлению лояльных режимов. В статье приводятся примеры "оранжевой революции" на Украине и "революции роз" в Грузии. Авторы отмечают, что раньше США и Европа действовали в таких операциях заодно, а теперь американская администрация хочет провести аналогичные "изменения" уже внутри Европы.
На прошлой неделе была опубликована 33-страничная Стратегия национальной безопасности США, которая, как пишет автор, прямо призывает к отстранению консервативных, социал-демократических и либеральных партий, правивших Европой после 1945 года. С помощью "ультраправых" сил предполагается сформировать правительства, удобные для Трампа.
В документе, по словам автора, устоявшиеся партии обвиняются в подрыве "западной идентичности" своей миграционной политикой. Поэтому США намерены поддерживать её "восстановление" через правые движения. В публикации цитируется один из пяти пунктов раздела "Чего мы хотим от мира и для мира?": "Мы хотим поддержать наших союзников в сохранении свободы и безопасности Европы, одновременно восстанавливая цивилизационную уверенность Европы в себе и западную идентичность".
Под "западной идентичностью" подразумевается христианская, консервативная, белая и преимущественно мужская Европа. Растущая иммиграция, как утверждается, разрушает её. Таким образом, риторика европейских правых становится официальным приоритетом американской внешней политики. Автор подчёркивает, что это продиктовано исключительно "национальными интересами США": Трамп и его команда разжигают мигрантофобию не ради Европы, а ради будущего Америки.
Этот раздел стратегии, активно обсуждаемый в европейских СМИ с начала недели, занимает три страницы. В части о поддержке правых партий буквально сказано: "Американская дипломатия должна продолжать отстаивать подлинную демократию, свободу слова, открытое чествование самобытности и истории европейских стран. Америка призывает своих политических союзников в Европе содействовать этому возрождению духа, и растущее влияние патриотических европейских партий действительно дает основания для большого оптимизма".
Под "патриотическими" партиями, конечно, имеются в виду "ультраправые, расистские и фашистские силы", говорится в статье. В начале года вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции прямо озвучил эти идеи европейским лидерам, а затем встретился с Алис Вайдель, сопредседателем правой "Альтернативы для Германии" (АдГ).
За год отношения АдГ с администрацией Трампа заметно укрепились. Благодаря американской поддержке партия набрала 20,8 % на досрочных выборах и стала второй силой в Германии. Текущие опросы выводят её на первое место, в то время как правящие партии потеряли большинство. Если тенденция сохранится, АдГ может победить на следующих или внеочередных выборах — это станет, по словам автора, новой "вехой" для Германии как крупнейшей экономики Европы.
Связи между АдГ и республиканцами Трампа продолжают углубляться. Как сообщает Гарет Йосвиг из Die Tageszeitung, не менее десяти депутатов АдГ федерального и земельного уровня сейчас либо находятся в США, либо готовятся к поездке туда. Заместитель главы фракции АдГ в бундестаге Маркус Фронмайер, кандидат в премьеры Баден-Вюртемберга, получил награду от Нью-Йоркского клуба молодых республиканцев за "поддержку установления нового гражданского порядка в Германии".
Несмотря на очевидность американских намерений, в Европе пока нет эффективного противодействия "ультраправым". Напротив, их экономическая и социальная база укрепляется. На этом фоне правящие европейские режимы, включая канцлера Германии Мерца, сами пытаются сигнализировать Трампу о своей "совместимости".
Аналогичный подъём правых наблюдается во Франции, Австрии, Италии. Это создаёт, как отмечает автор, "оптимизм" у Трампа и его команды. Причины две: идеологическая близость и ожидание, что европейские империалистические государства, преследующие собственные интересы (особенно в отношении Китая и России), в итоге примкнут к политике Трампа.
Нынешние европейские правительства не только стремятся к своей доле в переделе мира, ставя национальные цели выше американских, но и иногда препятствуют США, формируя собственные альянсы. Трамп с лозунгом "Америка прежде всего" этого не хочет и стремится к "смене режима" даже среди ближайших союзников. В публикации делается вывод: в ближайший год и дальше в трансатлантических отношениях возможны серьёзные потрясения.
Читайте также: Защитники нации и свободы. Как ультраправые "заразились" либертарианством, а либертарианцы — шовинизмом
