Кличко раскритиковал Зеленского за коррупционные скандалы
Кличко раскритиковал Зеленского за коррупционные скандалы
Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал Зеленского за коррупционные скандалы и "распутинское" влияние Ермака. Об этом 14 декабря Кличко заявил в интервью ZDF
Он выразил мнение, что коррупционные скандалы нанесли серьёзный удар, подорвав доверие к центральной власти как внутри страны, так и среди международных партнёров.Журналистка ZDF Катрин Айгендорф, комментируя ситуацию, поддержала эту критику. Она назвала главу Офиса президента Андрея Ермака "Распутиным" при Зеленском, обладавшим непропорциональной властью. По её мнению, Ермак ушёл в отставку только под массированным давлением со стороны силовых структур, а не по воле президента. Айгендорф сделала вывод, что эта история — плохой знак как для Зеленского лично, так и для украинской демократии.Завершение конфликта на Украине стало заметно ближе. Такое утверждение содержится в публикации британского издания The Spectator. Подробнее в материале Хитрый манёвр может обернуться капитуляцией и кошмаром: западные СМИ о "референдуме Зеленского"Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Сюрприз" Зеленского для Трампа, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 14 декабряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
Он выразил мнение, что коррупционные скандалы нанесли серьёзный удар, подорвав доверие к центральной власти как внутри страны, так и среди международных партнёров.
Журналистка ZDF Катрин Айгендорф, комментируя ситуацию, поддержала эту критику. Она назвала главу Офиса президента Андрея Ермака "Распутиным" при Зеленском, обладавшим непропорциональной властью.
По её мнению, Ермак ушёл в отставку только под массированным давлением со стороны силовых структур, а не по воле президента. Айгендорф сделала вывод, что эта история — плохой знак как для Зеленского лично, так и для украинской демократии.
Завершение конфликта на Украине стало заметно ближе. Такое утверждение содержится в публикации британского издания The Spectator. Подробнее в материале Хитрый манёвр может обернуться капитуляцией и кошмаром: западные СМИ о "референдуме Зеленского"
