Кличко раскритиковал Зеленского за коррупционные скандалы - 14.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251214/klichko-raskritikoval-zelenskogo-za-korruptsionnye-skandaly--1073101562.html
Кличко раскритиковал Зеленского за коррупционные скандалы
Кличко раскритиковал Зеленского за коррупционные скандалы - 14.12.2025 Украина.ру
Кличко раскритиковал Зеленского за коррупционные скандалы
Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал Зеленского за коррупционные скандалы и "распутинское" влияние Ермака. Об этом 14 декабря Кличко заявил в интервью ZDF
2025-12-14T16:53
2025-12-14T16:53
новости
украина
киев
владимир зеленский
трамп и зеленский
андрей ермак
украина.ру
офис президента
россия
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/15/1051190778_0:0:1300:731_1920x0_80_0_0_bc7d8921eecc974623fecd07df132b17.jpg
Он выразил мнение, что коррупционные скандалы нанесли серьёзный удар, подорвав доверие к центральной власти как внутри страны, так и среди международных партнёров.Журналистка ZDF Катрин Айгендорф, комментируя ситуацию, поддержала эту критику. Она назвала главу Офиса президента Андрея Ермака "Распутиным" при Зеленском, обладавшим непропорциональной властью. По её мнению, Ермак ушёл в отставку только под массированным давлением со стороны силовых структур, а не по воле президента. Айгендорф сделала вывод, что эта история — плохой знак как для Зеленского лично, так и для украинской демократии.Завершение конфликта на Украине стало заметно ближе. Такое утверждение содержится в публикации британского издания The Spectator. Подробнее в материале Хитрый манёвр может обернуться капитуляцией и кошмаром: западные СМИ о "референдуме Зеленского"Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Сюрприз" Зеленского для Трампа, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 14 декабряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
украина
киев
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/15/1051190778_132:0:1225:820_1920x0_80_0_0_5c4fff12b90c6234253d0915e0ed24fe.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, владимир зеленский, трамп и зеленский, андрей ермак, украина.ру, офис президента, россия, украина.ру
Новости, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Андрей Ермак, Украина.ру, Офис президента, Россия, Украина.ру

Кличко раскритиковал Зеленского за коррупционные скандалы

16:53 14.12.2025
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / vitaliyklitschko
- РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / vitaliyklitschko
Читать в
ДзенTelegram
Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал Зеленского за коррупционные скандалы и "распутинское" влияние Ермака. Об этом 14 декабря Кличко заявил в интервью ZDF
Он выразил мнение, что коррупционные скандалы нанесли серьёзный удар, подорвав доверие к центральной власти как внутри страны, так и среди международных партнёров.
Журналистка ZDF Катрин Айгендорф, комментируя ситуацию, поддержала эту критику. Она назвала главу Офиса президента Андрея Ермака "Распутиным" при Зеленском, обладавшим непропорциональной властью.
По её мнению, Ермак ушёл в отставку только под массированным давлением со стороны силовых структур, а не по воле президента. Айгендорф сделала вывод, что эта история — плохой знак как для Зеленского лично, так и для украинской демократии.
Завершение конфликта на Украине стало заметно ближе. Такое утверждение содержится в публикации британского издания The Spectator. Подробнее в материале Хитрый манёвр может обернуться капитуляцией и кошмаром: западные СМИ о "референдуме Зеленского"
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Сюрприз" Зеленского для Трампа, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 14 декабря
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаКиевВладимир ЗеленскийТрамп и ЗеленскийАндрей ЕрмакУкраина.руОфис президентаРоссияУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00Конец южному флангу: Олег Измайлов предсказал бегство ВСУ к плотине после падения Лимана
05:55Позывной "Бирюк": Попадал под FPV, хулиганил с минами, оптоволокно оставило шрам на лице
05:50"Три-четыре километра до Славянска": Измайлов — о "цитадели" для ударов по обороне ВСУ
05:40Почему Трамп вдруг стал "миротворцем"? Липовой предупредил об истинных целях политики США
05:30Ловушка для ВСУ на Донце: эксперт назвал единственный путь для бегства врага из-под Лимана
05:20"Дружба" только до выборов? Генерал Липовой про временный характер сближения Трампа с Москвой
05:15Киев не за столом, а уже на столе переговоров. Итоги встречи в Германии делегаций США и Украины
05:10"Слуга народа" меняет хозяина. Чего ждать от перевыборов лидера партии власти
05:05Блэкаут и коллапс инфраструктуры. Что происходит в Одессе
05:00Новый мирный план Трампа: какие мины там заложили для России
04:52Дебет и кредит СВО: металлургия на минимальных оборотах
04:45"Рукой подать до Александровки": военный эксперт про следующий шаг ВС РФ после Димитрова
04:30"Шахматка из укрепов": Измайлов сравнил оборону ВСУ под Константиновкой с тактикой Первой мировой
04:20Чествование героев: генерал-майор Липовой рассказал, как "Офицеры России" поддерживают участников СВО
04:10Не раскрывая ничего тайного: Ананьев объяснил, почему Лавров говорит о "закрытых" планах по Украине
04:08Переход рубикона и выстрел себе в ноги: глава комитета Госдумы оценил возможное изъятие активов РФ
04:04"Черная дыра" и памятники Зеленскому на всех площадях. Эксперты и политики о перспективах Украины
04:00"Вселяет осторожный оптимизм": эксперт объяснил, почему важен диалог Москвы и Вашингтона
03:29"Пройдут световые годы" до момента использования активов РФ для Украины — Туск
02:57"Мы должны заставить их прийти к единому мнению": Трамп высказался о переговорах по Украине
Лента новостейМолния